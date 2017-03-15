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Looking up and down for statewide victories

By Steve Hoffman
Beacon Journal editorial writer

Published: March 15, 2017 - 06:06 PM
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Frank LaRose


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