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Lori Anne Ferrell: Poetry in the Age of Twitter

By Lori Anne Ferrell
Los Angeles Times

Published: April 23, 2017 - 06:55 PM
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