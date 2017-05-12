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Mark Anthony Neal: Is baseball now a white-man’s sport?

By Mark Anthony Neal
Philadelphia Inquirer

Published: May 12, 2017 - 10:48 PM

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Letters to the editor — May 13: State forest’s riches are in danger and it’s all about Trump Inc.

The 60,000-acre Shawnee State Forest in southern Ohio is one of the best wilderness areas remaining in the Midwest with many rare flora. Experts say its biodiversity is a priceless gem that needs our protection.

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