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Martin H. Belsky: Scalia, Roberts and sanctuary cities

By Martin H. Belsky

Published: February 20, 2017 - 06:22 PM
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Demonstrators chant against President Donald Trump's executive order temporarily banning immigrants from seven Muslim-majority countries from entering the U.S. and suspending the nations refugee program Jan. 30 outside City Hall in Cincinnati. In addition, earlier in the day Mayor John Cranley declared Cincinnati a "sanctuary city," meaning city will not enforce federal immigration laws against people who are here illegally, in keeping with current policy. (AP Photo/John Minchillo)


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