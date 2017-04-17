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Matt Welch: Bring competition to the unfriendly skies

By Matt Welch
Los Angeles Times

Published: April 17, 2017 - 05:54 PM
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This file photo shows the interior of a commercial airliner at John F. Kennedy International Airport in New York. Airlines are allowed to oversell flights, and they frequently do, because they assume that some passengers won't show up. But there are some federal rules that apply. (AP Photo/Seth Wenig, File)


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