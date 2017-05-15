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Matt Welch: It’s whatever Trump wants

By Matt Welch
Los Angeles Times

Published: May 15, 2017 - 05:56 PM
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Matt Welch: It’s whatever Trump wants

WASHINGTON: U.S. Sen. Ted Cruz, R-Texas, the noted former litigator and poster boy for constitutional conservatism, had some stern words for the attorney general of the United States. “Predecessors of yours in both parties, Democrat and Republican, when faced with serious charges of abuse of power for partisan gain,” Cruz said, “have made the right decision and appointed special prosecutors.”

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