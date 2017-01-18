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Michael A. Lindenberger: Show respect to the inauguration

By Michael A. Lindenberger
Dallas Morning News

Published: January 18, 2017 - 07:03 PM
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