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Michael Gerson: At the White House, they’ve got a problem

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: July 25, 2017 - 08:03 PM | Updated: July 26, 2017 - 09:51 AM
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Michael Gerson: At the White House, they’ve got a problem

WASHINGTON: Anthony  Scaramucci’s rollout as Donald Trump’s new communications director received mainly good  reviews. He is, as any White House job in the current administration requires, a skilled sycophant. His on-air abjection — including a Sunday talk show apology for past disloyalty made directly into the camera — smacks of self-criticism during China’s Cultural Revolution. But comrade Scaramucci does have a knack for being aggressive without being angry. And he is good on TV, which means he’ll play a starring roll in Trump’s main obsession.

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