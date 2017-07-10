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Michael Gerson: How compassion enhances our power

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: July 10, 2017 - 08:24 PM

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