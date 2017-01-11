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Michael Gerson: How Trump can define greatness

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: January 11, 2017 - 07:16 PM
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Building materials are stacked as construction continues on the Inaugural platform in preparation for the Inauguration and swearing-in ceremonies for President-elect Donald Trump, Dec. 8, on the Capitol steps in Washington. Trump will be sworn in a president on Jan. 20. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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