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Michael Gerson: How Trump critics hurt their Trump critique

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: April 22, 2017 - 07:41 PM
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Demonstrators participate in a march and rally to demand President Donald Trump release his tax returns, Saturday, April 15, 2017, in New York. Protesters took to the streets in dozens of cities nationwide Saturday to call on President Donald Trump to release his tax returns, saying Americans deserve to know about his business ties and potential conflicts of interest. (AP Photo/Mary Altaffer)


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