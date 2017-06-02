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Michael Gerson: Trump now has two options in Kremlin-gate

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: June 2, 2017 - 08:31 PM
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Letters to the editor — June 3: Democracy must correct itself after the Trump election and court shows favoritism

A good democracy isn’t tidy; in fact, it’s quite messy. Controversy ensues whenever people have the freedom to speak, to think and to act. Likewise, incompetent people are elected occasionally and when that happens, democracy must correct itself.

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