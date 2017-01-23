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Michael Gerson: Trump’s ominous ‘hour of action’

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: January 23, 2017 - 11:03 PM
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Michael Gerson: Trump’s ominous ‘hour of action’

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