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Michael Gerson: Tyrants rest easier with Trump

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: January 31, 2017 - 06:26 PM
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Michael Gerson: Tyrants rest easier with Trump

WASHINGTON: The image of President Donald Trump, flanked by Vice President Mike Pence and Defense Secretary James Mattis, signing an executive order that (among other things) excludes Syrian refugees from America, is indelible. Three powerful American leaders, targeting and dehumanizing some of the most vulnerable people on earth. A picture of bullying. A picture of cruelty. A picture of national shame.

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