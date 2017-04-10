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Michael Gerson: What does Trump want in Syria?

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: April 10, 2017 - 06:42 PM
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