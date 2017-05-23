Michael Gerson: White House of betrayal

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSXQgaXMgYW5vdGhlciBzdG9tYWNoLXR1cm5pbmcgZGV2ZWxvcG1lbnQg
aW4gdGhlIHZhc3QsIHVuZm9sZGluZyBzY2FuZGFsIHRoYXQgaXMgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uOiBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZW5pZ3JhdGlvbiBvZiBmb3JtZXIgRkJJ
IERpcmVjdG9yIEphbWVzIENvbWV5IHRvIFJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBTZXJnZWkg
TGF2cm92IGluIHRoZSBPdmFsIE9mZmljZS48L3A+PHA+SW4gYSBOZXcgWW9yayBUaW1lcyBzdG9y
eSwgVHJ1bXAgaXMgcXVvdGVkIGFzIHNheWluZywgJiM4MjIwO0kganVzdCBmaXJlZCB0aGUgaGVh
ZCBvZiB0aGUgRkJJLiBIZSB3YXMgY3JhenksIGEgcmVhbCBudXQgam9iLiYjODIyMTsgQXNpZGUg
ZnJvbSB0aGUgaXJvbnkgb2YgdGhlIHN0YXRlbWVudCBpdHNlbGYsIGl0IGlzIGFwcGFsbGluZyB0
aGF0IGFuIEFtZXJpY2FuIHByZXNpZGVudCBzaG91bGQgYmUgY2F1Z2h0IGJvYXN0aW5nIGFib3V0
IG9ic3RydWN0aW5nIGp1c3RpY2UgdG8gdGhlIHJlcHJlc2VudGF0aXZlIG9mIGEgcG93ZXIgdGhh
dCBpcyBzbyBleHBlcnQgb24gdGhlIHRvcGljLiBTdWNoIGlzIHRoZSBtaW5kc2V0IG9mIG91ciBF
cmRvZ2FubmFiZS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZhY2VkIGdyZWF0IHByZXNzdXJlIGJlY2F1c2Ug
b2YgUnVzc2lhLCYjODIyMTsgVHJ1bXAgd2VudCBvbi4gJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB0YWtl
biBvZmYuJiM4MjIxOyBTbyB0aGUgcHJlc2lkZW50IGlzIGRlbHVzaW9uYWwgYXMgd2VsbCBhcyBk
aXNob25vcmFibGUuIDwvcD48cD5BbmQgeWV0LiBIb3cgaW4gR29kJiM4MjE3O3MgbmFtZSBkaWQg
dGhlIHJlcG9ydGVyIGdhaW4gYWNjZXNzIHRvIGEgZGlzY3Vzc2lvbiBpbiB0aGUgT3ZhbD8gQWNj
b3JkaW5nIHRvIHRoZSBzdG9yeSwgdGhlIG1lbWNvbiAmIzgyMTI7IHRoZSBtZW1vcmFuZHVtIG9m
IGNvbnZlcnNhdGlvbiAmIzgyMTI7IHdhcyAmIzgyMjA7cmVhZCB0byB0aGUgTmV3IFlvcmsgVGlt
ZXMgYnkgYW4gQW1lcmljYW4gb2ZmaWNpYWwuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+TGV0IHRoYXQgc2luayBp
bi4gVGhpcyBpcyBhIGRvY3VtZW50IG9mIHZlcnkgbGltaXRlZCBkaXN0cmlidXRpb24uIEFjY29y
ZGluZyB0byBzb3VyY2VzIEkgY29uc3VsdGVkLCBpdCB0eXBpY2FsbHkgd291bGQgbm90IGhhdmUg
ZXZlbiBiZWVuIGdpdmVuIHRvIHRoZSBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgQ0lBLiBUaGlzIHdhcyBhIGxl
YWsgb2YgYW4gZXh0cmVtZWx5IHNlbnNpdGl2ZSBhbmQgaGlnaGx5IGNsYXNzaWZpZWQgZG9jdW1l
bnQgYnkgYSB2ZXJ5IHNlbmlvciBwZXJzb24uIDwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgYSBudW1iZXIgb2Yg
ZXhwbGFuYXRpb25zIGZvciB3aHkgbGVha2VycyBsZWFrLiBUaGV5IG1heSBiZSB0cnlpbmcgdG8g
a25lZWNhcCBhIHJpdmFsLiBTb21ldGltZXMgbGVha2VycyBhcmUgZW1iaXR0ZXJlZCBvciBqdXN0
IHdhbnQgdG8gbG9vayBhbmQgZmVlbCBpbXBvcnRhbnQuIFRoZSAmIzgyMjA7bnV0IGpvYiYjODIy
MTsgbGVhayBzdWdnZXN0cyBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50OiBhIHJlYWwgYXR0YWNrIG9uIHRo
ZSBwcmVzaWRlbnQgZnJvbSB3aXRoaW4gaGlzIGlubmVyIGNpcmNsZS4gSXQgd2FzIGRlc2lnbmVk
IHRvIHJldmVhbCBUcnVtcCBhcyBhIGZvb2xpc2ggZmlndXJlIGFuZCBleHBvc2UgaGltIHRvIGNo
YXJnZXMgb2Ygb2JzdHJ1Y3Rpb24uIFdob2V2ZXIgcmVhZCB0aGlzIG1hdGVyaWFsIG92ZXIgdGhl
IHRlbGVwaG9uZSB0byBhIHJlcG9ydGVyIHdhcyBwbGF5aW5nIGZvciB0aGUgaGlnaGVzdCBzdGFr
ZXMuIDwvcD48cD5IZSBvciBzaGUgd2FzIGFsc28gcmlza2luZyBub3Qgb25seSBhIGNhcmVlciwg
YnV0IGEgcHJpc29uIHRlcm0uIElmIHRoZSBsZWFrZXIgaXMgZXhwb3NlZCwgdGhpcyBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiB3b3VsZCBnaXZlIG5vIHF1YXJ0ZXIuIDwvcD48cD5BcyBzb21lb25lIHdobyBoYW5k
bGVkIGNsYXNzaWZpZWQgbWF0ZXJpYWwgZHVyaW5nIHRoZSBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaCBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiwgSSBjYW4gYXR0ZXN0IHRvIHRoZSBkZWFkbHkgc2VyaW91c25lc3Mgb2YgdGhlc2Ug
bWF0dGVycy4gVGhpcyB0eXBlIG9mIGEgaGlnaC1sZXZlbCBsZWFrIGxlYXZlcyB0aGUgcHJlc2lk
ZW50IGFuZCBoaXMgaW5uZXIgY2lyY2xlIHVuYWJsZSB0byB0cnVzdCBoaXMgdGVhbS4gSXQgbGVh
dmVzIGZvcmVpZ24gb2ZmaWNpYWxzIHVuYWJsZSB0byBmZWVsIGNvbmZpZGVudCBpbiB0aGUgY29u
ZmlkZW50aWFsbHkgb2YgdGhlIGhpZ2hlc3QtbGV2ZWwgZGlwbG9tYXRpYyBkaXNjdXNzaW9ucy4g
QW5kIGl0IHBvaW50cyB0byBhIGZvcmVpZ24gcG9saWN5IGVzdGFibGlzaG1lbnQgdGhhdCBpcyBt
YWtpbmcgcG9saXRpY2FsIGp1ZGdtZW50cywgd2hpY2ggaW52b2x2ZSBzZXJpb3VzIGRhbmdlcnMu
PC9wPjxwPkkgaGF2ZSBubyBkb3VidCB0aGF0IFRydW1wIGhpbXNlbGYgY3JlYXRlZCB0aGUgc25h
a2UtcGl0IGF0bW9zcGhlcmUgaW4gd2hpY2ggbGVha3MgYXJlIGluY2Vzc2FudC4gSGUgcmFpc2Vz
IHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBoaXMgb3duIHN0YWZmIGluIHB1YmxpYywgcHJlc3VtYWJseSB0byBr
ZWVwIHRoZW0gb24gdGhlaXIgdG9lcy4gSGUgc2VuZHMgb3V0IHJlcHJlc2VudGF0aXZlcyB0byBw
cm92aWRlIGNvdmVyICYjODIxMjsgcHV0dGluZyB0aGVpciBvd24gY3JlZGliaWxpdHkgb24gdGhl
IGxpbmUgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlbiB1bmRlcm1pbmVzIHRoZW0gKHNlZSBILlIuIE1jTWFzdGVy
KS4gSGUgaXMsIGFjY29yZGluZyB0byBwcmVzcyBhY2NvdW50cywgYSB5ZWxsZXIgd2hvIGhhcyBz
dGFmZiBoaWRpbmcgaW4gdGhlaXIgb2ZmaWNlcy4gSGUgZmlyZXMgcGVvcGxlIGluIGEgaHVtaWxp
YXRpbmcgZmFzaGlvbiAoc2VlIENvbWV5KS4gSGUgYmVsaXR0bGVzIHByb3VkIHByb2Zlc3Npb25h
bHMgKHNlZSB0aGUgd2hvbGUgQ0lBKS48L3A+PHA+SGlzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIGNvbXBy
aXNlZCBvZiBmaWVmZG9tcyBlbmdhZ2VkIGluIG1vcmUgb3IgbGVzcyBvcGVuIHdhcmZhcmUuIEl0
IGlzIGxpa2VseSB0aGF0IHNvbWUgb24gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHN0YWZmIGFyZSBvbmx5IHN0
YXlpbmcgdG8gY29sbGVjdCBtYXRlcmlhbCBmb3IgdGhlIGluZXZpdGFibGUgdGVsbC1hbGwgYm9v
a3MuIDwvcD48cD5UaGUgbW9yYWwgdG9uZSBvZiB0aGUgRXhlY3V0aXZlIE9mZmljZSBvZiB0aGUg
UHJlc2lkZW50IGlzIHNldCBieSB0aGUgcHJlc2lkZW50LCBhbmQgdGhpcyBvbmUgaXMgbW9yYWxs
eSBzdHVudGVkLiBJbiBUcnVtcCYjODIxNztzIGhvdXNlIG9mIGJldHJheWFsLCBsZWFrcyBtdXN0
IHNlZW0gdGhlIG5vcm1hbCB3YXkgb2YgZG9pbmcgYnVzaW5lc3MuIEFuZCBsZWFrcyBhZ2FpbnN0
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgcHJvYmFibHkgY29tZSBmcm9tIG9mZmljaWFscyByZWFjaGluZyB0aGUg
bGltaXRzIG9mIHRoZWlyIHBhdGllbmNlIHdpdGggZHlzZnVuY3Rpb24uPC9wPjxwPkFsbCB0cnVl
LiBCdXQgc3RpbGw6IEEgbGVhayBvZiBjbGFzc2lmaWVkIG1hdGVyaWFsIHRvIGRhbWFnZSB0aGUg
cHJlc2lkZW50IGlzIHRoZSBhYnJvZ2F0aW9uIG9mIGEgcHJvZmVzc2lvbmFsIHN0YW5kYXJkLCBh
bmQgdGhlIGFycm9nYXRpb24gb2YgZGVtb2NyYXRpYyBhdXRob3JpdHkuIEl0IGNhbiBsZWFkIHRv
IGEgdmVyeSBiYWQgcGxhY2UsIGluIHdoaWNoIG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5IGFuZCBsYXcgZW5m
b3JjZW1lbnQgb2ZmaWNpYWxzIGFyZSBlbmdhZ2VkIGluIHBheWJhY2sgb3IgKHdvcnNlKSBwdXJz
dWluZyBwb2xpdGljYWwgZ29hbHMgYmV5b25kIHRoZWlyIHJlbWl0LjwvcD48cD5UaGlzIHVuZGVy
bWluZXMgdGhlIGF1dGhvcml0eSBvZiB0aGUgaW5zdGl0dXRpb25zIHRoZXkgc2VydmUgYnkgY29u
ZmlybWluZyB0aGUgdmlldywgaGVsZCBieSBhIHNpZ25pZmljYW50IG51bWJlciBvZiBBbWVyaWNh
bnMsIHRoYXQgdGhlICYjODIyMDtzeXN0ZW0mIzgyMjE7IGlzIHNvbWVob3cgcmlnZ2VkLiA8L3A+
PHA+V2UgY2FuIGFsbCBpbWFnaW5lIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgaW4gd2hpY2ggd2hpc3RsZWJsb3dp
bmcgaXMganVzdGlmaWVkLCBpbnZvbHZpbmcgdGhlIHByZXZlbnRpb24gb2YgaW1tZWRpYXRlIGFu
ZCBpcnJlcGFyYWJsZSBkYW1hZ2UgdG8gdGhlIGNvdW50cnkuIEJ1dCB0aGVyZSBpcyBhIHByb3Bl
ciBzZXF1ZW5jaW5nIGZvciBzdWNoIGFjdGlvbnMuIFRoZXkgc2hvdWxkIGNvbWUgYWZ0ZXIgbm9y
bWFsIHByb2Nlc3NlcyBmYWlsLiBBbWVyaWNhIGN1cnJlbnRseSBoYXMgcmVndWxhci1vcmRlciBw
cm9jZXNzZXMgJiM4MjEyOyBpbnZvbHZpbmcgYSBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwgYW5kIGNvbmdyZXNz
aW9uYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgJiM4MjEyOyBpbiBwbGFjZS4gV2UgYXJlIGF0IHRoZSBzdGFy
dCBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIHJlY2tvbmluZywgbm90IHRoZSBlbmQuIDwvcD48cD5QdWJsaWMg
b2ZmaWNpYWxzIHNob3VsZCBub3QgcmVzcG9uZCB0byB0aGUgZnJheWluZyBvZiBkZW1vY3JhdGlj
IG5vcm1zIGJ5IGZ1cnRoZXIgdW5yYXZlbGluZyB0aGVtLiBUaGUgcHJvcGVyIGFuc3dlciB0byBU
cnVtcCYjODIxNztzIGFzc2F1bHQgb24gaW5zdGl0dXRpb25zIGlzIHRvIGFkaGVyZSB0byB0aGVt
IG1vcmUgc3Ryb25nbHkuIEFuZCB0aGUgcHJvcGVyIHJlc3BvbnNlIG9mIGEgc3RhZmZlciBwcmVz
c2VkIGJleW9uZCB0aGUgbGltaXRzIG9mIGhpcyBvciBoZXIgY29uc2NpZW5jZSBpcyBub3QgdG8g
bGVhayBidXQgdG8gcmVzaWduLjwvcD48cD5HZXJzb24gaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgV3Jp
dGVycyBHcm91cCBjb2x1bW5pc3QuIEhlIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzptaWNoYWVsZ2Vyc29uQHdhc2hwb3N0LmNvbSI+bWljaGFlbGdlcnNvbkB3YXNocG9zdC5jb208
L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.