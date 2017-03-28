All CATEGORIES
☰ Menu

Michael Gerson: Will Trump now help himself?

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: March 28, 2017 - 06:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN EDITORIAL

letters29cut
Letters to the editor: Politicians respond to the people and proud of Akron for embracing diversity — March 29

During the fast-tracked effort to reform health care, millions of phone calls and emails to our representatives, communicating the needs and concerns of constituents, gained the attention of both sides of the aisle. Representatives had to listen, for fear that upcoming elections would hold them accountable.

gerson29cut
Michael Gerson: Will Trump now help himself?
Akron mobilizes for growth
Copy of rportman
Marilou Johanek: Why so muted, Republicans?
chap28cut_Z1_E1
Steve Chapman: Health care, our problem that defies solution
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next