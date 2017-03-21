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Michael Gerson: World watches the shrinking presidency

By Michael Gerson
Washington Post Writers Group

Published: March 21, 2017 - 06:01 PM
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