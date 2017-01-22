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Michael Gessel: I am a lobbyist. Please, don’t hate me

By Michael Gessel
Los Angeles Times

Published: January 22, 2017 - 06:02 PM

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