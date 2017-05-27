Michael Koncewicz: They stood up to Nixon

PHA+TkVXIFlPUks6ICYjODIyMDtXZWxsLCBoZSBiZXR0ZXIgc3RhcnQgZmlnaHRpbmcgZm9yIG1l
IG9yIGhlJiM4MjE3O3MgZ29ubmEgYmUgb3V0ISBJIHdhbnQgaGltIHRvIGRvIHJpZ2h0LCBidXQg
aGUgbXVzdCBub3QgY3V0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQhJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IHdhcyBSaWNo
YXJkIE5peG9uLCBjYXVnaHQgb24gdGFwZSBzaG91dGluZyBhYm91dCBoaXMgYXR0b3JuZXkgZ2Vu
ZXJhbCwgRWxsaW90IFJpY2hhcmRzb24sIHdobyBoYWQganVzdCBpbnNpc3RlZCBvbiBoaXMgaW5k
ZXBlbmRlbmNlIGR1cmluZyB0aGUgV2F0ZXJnYXRlIGludmVzdGlnYXRpb24uIE5peG9uJiM4MjE3
O3MgaXJlIHdhcyBwcmVzY2llbnQgJiM4MjEyOyBSaWNoYXJkc29uIHdvdWxkLCBpbmRlZWQsIGdv
IG9uIHRvICYjODIyMDtjdXQgdGhlIHByZXNpZGVudC4mIzgyMjE7IE9uIE9jdC4gMjAsIDE5NzMs
IHRoZSBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFsIHZlcnkgcHVibGljbHkgcmVzaWduZWQgcmF0aGVyIHRoYW4g
Y2Fycnkgb3V0IGEgV2hpdGUgSG91c2Ugb3JkZXIgdG8gZmlyZSBXYXRlcmdhdGUgc3BlY2lhbCBw
cm9zZWN1dG9yIEFyY2hpYmFsZCBDb3guPC9wPjxwPldpdGhpbiBob3VycywgUmljaGFyZHNvbiYj
ODIxNztzIGRlcHV0eSwgV2lsbGlhbSBSdWNrZWxzaGF1cywgd291bGQgbGlrZXdpc2UgcmVmdXNl
IHRvIGZvbGxvdyBOaXhvbiYjODIxNztzIGNvbW1hbmQuIENveCB3YXMgZmluYWxseSBvdXN0ZWQg
KHRoZW4tU29saWNpdG9yIEdlbi4gUm9iZXJ0IEJvcmsgZGlkIHRoZSBkZWVkKSwgYnV0IG5vdCBi
ZWZvcmUgdGhlICYjODIyMDtTYXR1cmRheSBOaWdodCBNYXNzYWNyZSYjODIyMTsgcmVhc3N1cmVk
IHNvbWUgaW4gdGhlIG5hdGlvbiB0aGF0IG5vdCBhbGwgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIG1l
biB3ZXJlIGRlZXAgaW4gaGlzIHBvY2tldC4gV2Ugc2hvdWxkIGJlIHNvIGx1Y2t5IGluIDIwMTcu
PC9wPjxwPkFzIHRoZSBOaXhvbiBzY2FuZGFsIHVuZm9sZGVkLCBhIGZldyBwcm9taW5lbnQgUmVw
dWJsaWNhbnMgc3RlcHBlZCBmb3J3YXJkIHRvIHRha2Ugb24gdGhlIHByZXNpZGVudC4gU2VuLiBI
b3dhcmQgQmFrZXIsIHRoZSBtaW5vcml0eSBjaGFpcm1hbiBvZiB0aGUgU2VuYXRlIFNlbGVjdCBD
b21taXR0ZWUgb24gUHJlc2lkZW50aWFsIENhbXBhaWduIEFjdGl2aXRpZXMgKGJldHRlciBrbm93
biBhcyB0aGUgV2F0ZXJnYXRlIGNvbW1pdHRlZSksIGFuZCBTZW4uIEJhcnJ5IEdvbGR3YXRlciBm
YW1vdXNseSBzcG9rZSB1cCBpbiB0aGUgbGF0dGVyIHN0YWdlcyBvZiB0aGUgc2FnYS4gV2hhdCBp
cyBsaXR0bGUga25vd24gaXMgdGhhdCB0aGV5IHdlcmUgcHJlY2VkZWQgYnkgUmVwdWJsaWNhbiBj
aXZpbCBzZXJ2YW50cyBpbnNpZGUgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdobyBzdG9vZCBpbiB0aGUg
d2F5IG9mIHNvbWUgb2YgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlJiM4MjE3O3MgbW9zdCBuZWZhcmlvdXMgcGxh
bnMuIFdpdGhvdXQgdGhvc2UgbGVzcy1wdWJsaWNpemVkIGVmZm9ydHMsIHRoZSBuYXRpb24gY291
bGQgaGF2ZSBzdWNjdW1iZWQgdG8gYW4gZXZlbiBtb3JlIHNlcmlvdXMgY29uc3RpdHV0aW9uYWwg
Y3Jpc2lzLjwvcD48cD5JbiB0aGUgc3VtbWVyIG9mIDE5NzEsIHRoZSBOaXhvbiBXaGl0ZSBIb3Vz
ZSBiZWdhbiBjb21waWxpbmcgYW4gZW5lbWllcyBsaXN0IHRoYXQgdWx0aW1hdGVseSBpbmNsdWRl
ZCBodW5kcmVkcyBvZiBEZW1vY3JhdHMsIGFudGl3YXIgYWN0aXZpc3RzLCByZXBvcnRlcnMgYW5k
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGNyaXRpY3MuIFRoZSBnb2FsLCBpbiB0aGUgd29yZHMgb2YgYSBtZW1v
IGJ5IFdoaXRlIEhvdXNlIENvdW5zZWwgSm9obiBEZWFuLCB3YXMgJiM4MjIwO3RvIHVzZSB0aGUg
YXZhaWxhYmxlIGZlZGVyYWwgbWFjaGluZXJ5IHRvIHNjcmV3JiM4MjIxOyBOaXhvbiYjODIxNztz
IHBvbGl0aWNhbCBvcHBvbmVudHMuPC9wPjxwPlRoZSB3b3JzdCBvZiB3aGF0IERlYW4gYW5kIG90
aGVycyBjb250ZW1wbGF0ZWQsIGhvd2V2ZXIsIGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb21lIHRvIHBhc3MuIEpv
aG5uaWUgV2FsdGVycywgYSBSZXB1YmxpY2FuIGZyb20gU291dGggQ2Fyb2xpbmEsIHdhcyBjb21t
aXNzaW9uZXIgb2YgdGhlIElSUy4gSGUgY29uc2lzdGVudGx5IGZvdWdodCBhZ2FpbnN0IHRoZSBX
aGl0ZSBIb3VzZSYjODIxNztzIGF0dGVtcHRzIHRvIHBvbGl0aWNpemUgaGlzIGFnZW5jeS4gV2hl
biBXYWx0ZXJzIHdhcyBnaXZlbiB0aGUgZW5lbWllcyBsaXN0LCBoZSBsb2NrZWQgaXQgaW5zaWRl
IGEgcGVyc29uYWwgc2FmZSBiZWNhdXNlIGhlIGJlbGlldmVkIHRoZSAmIzgyMjA7RW5lbWllcyBQ
cm9qZWN0JiM4MjIxOyB3YXMgYSBzZXJpb3VzIHRocmVhdCB0byB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3Mg
dGF4IHN5c3RlbS48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUgc3VwcG9ydCBvZiBTZWNyZXRhcnkgb2YgdGhlIFRy
ZWFzdXJ5IEdlb3JnZSBTaHVsdHosIFdhbHRlcnMgdG9sZCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgdGhhdCBo
ZSB3b3VsZCBub3QgbW92ZSBmb3J3YXJkIHdpdGggaXRzIHJlcXVlc3QgdG8gYXVkaXQgdGhvc2Ug
b24gdGhlIGxpc3QuICYjODIyMDtJdCB3YXMgYW4gaW1wcm9wZXIgdXNlIG9mIHRoZSBJUlMsIGFu
ZCBJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGRvIGl0LCYjODIyMTsgcmVjYWxsZWQgU2h1bHR6LCBpbiBhbiBv
cmFsIGhpc3RvcnkgdGFwZWQgaW4gMjAwNyBmb3IgdGhlIFJpY2hhcmQgTml4b24gUHJlc2lkZW50
aWFsIExpYnJhcnkuPC9wPjxwPldlbGwgYmVmb3JlIHRoZSBlbmVtaWVzIGxpc3Qgd2FzIGRyYXdu
IHVwLCBOaXhvbiBoYWQgY2FtcHVzIGFjdGl2aXN0cyBpbiBoaXMgc2lnaHRzLiBIZSB0b2xkIGhp
cyBhZHZpc2VycyBoZSB3YW50ZWQgdG8gZmluZCBhIHdheSB0byBjdXQgb2ZmIGZlZGVyYWwgZnVu
ZGluZyB0byB0aGUgTWFzc2FjaHVzZXR0cyBJbnN0aXR1dGUgb2YgVGVjaG5vbG9neSBhbmQgb3Ro
ZXIgZWxpdGUgdW5pdmVyc2l0aWVzIGFzIHB1bmlzaG1lbnQgZm9yIHJhbXBhbnQgc3R1ZGVudCBh
bnRpd2FyIHByb3Rlc3RzLiBJbiAxOTcyLCBhcyBhIG1hc3NpdmUgVS5TLiBib21iaW5nIGNhbXBh
aWduIGluIE5vcnRoIFZpZXRuYW0gcmVpZ25pdGVkIHByb3Rlc3RzLCBOaXhvbiBwdXQgbW9yZSBw
cmVzc3VyZSBvbiBoaXMgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gdG8gZmluZCBhIHdheSB0byBwdW5pc2ggdGhl
IHNjaG9vbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQgdGhvc2UgZnVuZHMgY3V0IG9mZiwgZm9yIHRo
YXQgTUlULCYjODIyMTsgdGhlIHByZXNpZGVudCB0b2xkIEguUi4gJiM4MjIwO0JvYiYjODIyMTsg
SGFsZGVtYW4sIGhpcyBjaGllZiBvZiBzdGFmZi48L3A+PHA+VGhlIG9yZGVyIHdhcyBldmVudHVh
bGx5IHJlbGF5ZWQgdG8gdGhyZWUgYXNzaXN0YW50IGRpcmVjdG9ycyBhdCB0aGUgT2ZmaWNlIG9m
IE1hbmFnZW1lbnQgYW5kIEJ1ZGdldCAmIzgyMTI7IEtlbm5ldGggRGFtLCBXaWxsaWFtIE1vcnJp
bGwgYW5kIFBhdWwgTyYjODIxNztOZWlsbC4gVHdvIG9mIHRoZSB0aHJlZSB3ZXJlIHJlZ2lzdGVy
ZWQgUmVwdWJsaWNhbnMgKERhbSBhbmQgTyYjODIxNztOZWlsbCksIGJ1dCBhbGwgdGhyZWUgd2Vy
ZSB1bml0ZWQgaW4gdGhlaXIgb3Bwb3NpdGlvbiB0byB0aGUgb3JkZXIgYW5kIHRocmVhdGVuZWQg
dG8gcmVzaWduIGluIHByb3Rlc3QuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG5vIGJhc2lzIGluIGxh
dyB0byBjYXJyeSBvdXQgdGhpcyBvcmRlciwmIzgyMjE7IE8mIzgyMTc7TmVpbGwgcmVtZW1iZXJl
ZCB3aGVuIGhlIHdhcyBpbnRlcnZpZXdlZCBieSB0aGUgTml4b24gbGlicmFyeS48L3A+PHA+T25j
ZSBhZ2FpbiwgU2h1bHR6IHN0ZXBwZWQgaW4sIGFuZCB3aXRoIGhpcyBoZWxwLCB0aGUgbWVuIGF0
IE9NQiBzdWNjZXNzZnVsbHkgYmxvY2tlZCB0aGUgb3JkZXIgYW5kIGtlcHQgdGhlaXIgam9icy48
L3A+PHA+VGhlIGFjdGlvbnMgb2YgUmVwdWJsaWNhbnMgbGlrZSB0aGVzZSwgd2hvIGhhZCB0byBz
YXkgbm8gdG8gTml4b24sIGFyZSBldmlkZW5jZSB0aGF0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBk
b3duZmFsbCB3YXMgbm90IHRoZSBwcm9kdWN0IG9mIGEgc2luZ2xlIG1pc3N0ZXAgb3IgdGFudHJ1
bSwgYnV0IHJhdGhlciBhIHN1c3RhaW5lZCBlZmZvcnQgdG8gaW5zdGl0dXRpb25hbGl6ZSBhYnVz
ZXMgb2YgcG93ZXIuIE5peG9uIGJlZ2FuIGhpcyBzZWNvbmQgdGVybSB0ZWxsaW5nIEhhbGRlbWFu
IGFuZCBXaGl0ZSBIb3VzZSBzcGVjaWFsIGFzc2lzdGFudCBGcmVkIE1hbGVrLCBvbiB0YXBlLCB0
aGF0ICYjODIyMDt0aGVyZSBtdXN0IGJlIGFic29sdXRlIGxveWFsdHkmIzgyMjE7IGFtb25nIGhp
cyBzdGFmZiBhbmQgaW5uZXIgY2lyY2xlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGUgdHJvdWJs
ZSBpcyB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0b28gbWFueSBuaWNlIGd1eXMgYXJvdW5kIHdobyBq
dXN0IHdhbnQgdG8gZG8gdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nLCYjODIyMTsgYW4gZXhhc3BlcmF0ZWQgTml4
b24gdG9sZCBoaXMgY2xvc2VzdCBhZHZpc2VycyBpbiB0aGUgT3ZhbCBPZmZpY2Ugd2hlbiBkaXNj
dXNzaW5nIFNodWx0eiYjODIxNztzIHJlZnVzYWwgdG8gaGVscCBwb2xpdGljaXplIHRoZSBJUlMu
PC9wPjxwPk9uZSBhZnRlciBhbm90aGVyLCB0aGUgcmVjZW50IHJldmVsYXRpb25zIGhhdmUgcmV2
ZWFsZWQgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIGxlYW5pbmcgb24gaGlzIGFwcG9pbnRlZXMsIHRyeWluZyB0
byBjbG9zZSBvdXQgdGhlIEZCSSYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byAmIzgyMjA7dGhp
cyBSdXNzaWEgdGhpbmcsJiM4MjIxOyB0d2VldGluZyB0byBkZW55IGFueSBtaXNzdGVwcyBvbiBo
aXMgcGFydCBhbmQgdG8gZGVmbGVjdCBjcml0aWNpc20uIFdoZW4gaGUgZmlyZWQgRkJJIERpcmVj
dG9yIEphbWVzIEIuIENvbWV5IGhlIHdhcyB3aXRoaW4gaGlzIHJpZ2h0cywgYnV0IGl0IHdhcyB1
bmNvbWZvcnRhYmx5IHNpbWlsYXIgdG8gdGhlIFNhdHVyZGF5IE5pZ2h0IE1hc3NhY3JlLiBBbmQg
dGhpcyB0aW1lLCB0aGUgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCBhbmQgaGlzIGRlcHV0eSBub3Qgb25seSBh
Y3F1aWVzY2VkLCB0aGV5IHBhcnRpY2lwYXRlZC48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvYnNlc3Np
b24gd2l0aCBwZXJzb25hbCBsb3lhbHR5IGFtb25nIGhpcyBzdGFmZiBhbmQgcGFydHkgaXMgd2Vs
bCBkb2N1bWVudGVkLiBUaGUgZGFuZ2VyIG5vdywgYXMgaW4gdGhlIFdhdGVyZ2F0ZSBlcmEsIGlz
IHRoYXQgc3VjaCBvYmVkaWVuY2Ugd2lsbCB0aHJlYXRlbiB0aGUgc2VwYXJhdGlvbiBvZiBwb3dl
cnMsIHRoZSBDb25zdGl0dXRpb24gYW5kIGRlbW9jcmFjeSBpdHNlbGYuIFRoZSBVLlMuIHN1cnZp
dmVkIE5peG9uIGJlY2F1c2UgZW5vdWdoIGdvb2QgbWVuIHNhaWQgbm8uIFdlIGNhbiBvbmx5IHdh
dGNoIGFuZCB3YWl0IHRvIHNlZSB3aGV0aGVyIHN1Y2ggaGVyb2ljcyB3aWxsIGJlIG1hdGNoZWQg
aW4gdGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+PHA+S29uY2V3aWN6IGlzIHRoZSBDb2xkIFdhciBD
b2xsZWN0aW9ucyBzcGVjaWFsaXN0IGF0IE5ldyBZb3JrIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBUYW1p
bWVudCBMaWJyYXJ5LiBIZSBpcyB3b3JraW5nIG9uIGEgYm9vayBvbiB0aGUgUmVwdWJsaWNhbnMg
d2hvIHN0b29kIHVwIHRvIE5peG9uLiBIZSB3cm90ZSB0aGlzIGZvciB0aGUgTG9zIEFuZ2VsZXMg
VGltZXMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.