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Michael Morell: A letter to home about why I support Hillary Clinton for president

By Michael Morell

Published: October 21, 2016 - 09:56 PM
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Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks at a rally in Oct. 2016, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)


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