All CATEGORIES
☰ Menu

Mike Dawson: Ohio, battleground but no bellwether

By Mike Dawson

Published: November 17, 2016 - 09:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN EDITORIAL

dawson
Mike Dawson: Ohio, battleground but no bellwether

COLUMBUS: Ohio is considered to be America’s most reliable bellwether state, but that was not even close to being true in 2016. In presidential elections, a bellwether is the state closest to the winning candidate’s national average.

Expand the role of public defenders in Summit County
Letters to the editor: What media do not understand and hopeful with Trump — Nov. 18
hoffman17
Can Trump, GOP, stand and deliver?
ign17cut
David Ignatius: Did Clinton’s attacks backfire?
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next