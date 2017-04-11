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Noah Feldman: Polarization conquers the Supreme Court

By Noah Feldman
Bloomberg View

Published: April 11, 2017 - 06:41 PM
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President Donald Trump watches as Supreme Court Justice Anthony Kennedy administers the judicial oath to Justice Neil Gorsuch, accompanied by his wife Marie Louise, during a public swearing-in ceremony in the Rose Garden of the White House in Washington Monday, April 10, 2017. (AP Photo/Evan Vucci)


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Cambridge, Mass.: Forget Robert Bork. The confirmation of Neil Gorsuch after the rejection of Merrick Garland marks the new high-water mark in the overt, partisan politicization of the U.S. Supreme Court. After the Democratic Senate rejected Bork 30 years ago, President Ronald Reagan got to choose another appointee. After the Republican Senate refused to vote on Garland last year, President Barack Obama was denied the same chance.

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