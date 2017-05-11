Noah Feldman: Trump casts aside another norm

PHA+Q0FNQlJJREdFLCBNQVNTLjogSXQmIzgyMTc7cyBub3QgYSBjb25zdGl0dXRpb25hbCBjcmlz
aXMuIFRlY2huaWNhbGx5LCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHdhcyB3aXRoaW4gaGlzIGNv
bnN0aXR1dGlvbmFsIHJpZ2h0cyBUdWVzZGF5IHdoZW4gaGUgZmlyZWQgRkJJIERpcmVjdG9yIEph
bWVzIENvbWV5LiBUaGUgRmVkZXJhbCBCdXJlYXUgb2YgSW52ZXN0aWdhdGlvbiBpcyBwYXJ0IG9m
IHRoZSBleGVjdXRpdmUgYnJhbmNoLCBub3QgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgYWdlbmN5LiBCdXQgdGhl
IGZpcmluZyBkaWQgdmlvbGF0ZSBhIHBvd2VyZnVsIHVud3JpdHRlbiBub3JtOiB0aGF0IHRoZSBk
aXJlY3RvciBzZXJ2ZXMgYSAxMC15ZWFyLCBub25yZW5ld2FibGUgdGVybSBhbmQgaXMgZmlyZWQg
b25seSBmb3IgZ29vZCBjYXVzZS48L3A+PHA+T25seSBvbmUgZGlyZWN0b3IgaGFzIGV2ZXIgYmVl
biByZW1vdmVkIGZyb20gb2ZmaWNlIGludm9sdW50YXJpbHk6IFByZXNpZGVudCBCaWxsIENsaW50
b24gZmlyZWQgRGlyZWN0b3IgV2lsbGlhbSBTZXNzaW9ucyBpbiAxOTkzIGFmdGVyIGFuIGludGVy
bmFsIHJlcG9ydCBmb3VuZCB0aGF0IGhlIGhhZCBjb21taXR0ZWQgc2lnbmlmaWNhbnQgZXRoaWNz
IHZpb2xhdGlvbnMuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlzLCB0aGVyZWZvcmUsIHJlYXNvbiB0byBiZSBkZWVw
bHkgY29uY2VybmVkIGFib3V0IENvbWV5JiM4MjE3O3MgZmlyaW5nLCB3aGljaCBoYXMgdGhlIGVm
ZmVjdCBvZiBwb2xpdGljaXppbmcgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50ICYjODIxMjsgYSByaXNreSBwcmVj
ZWRlbnQgaW4gYSBydWxlLW9mLWxhdyBkZW1vY3JhY3kuIEFuZCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZSBG
QkkgaXMgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gbWFrZXMgdGhhdCBw
b2xpdGljaXphdGlvbiBsb29rIGxpa2UgcHVyZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgc2VsZi1pbnRlcmVzdC48
L3A+PHA+UHJhY3RpY2UgcmVnYXJkaW5nIEZCSSBkaXJlY3RvcnMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBnbyBi
YWNrIGFsbCB0aGF0IGZhciwgYmVjYXVzZSBKLiBFZGdhciBIb292ZXIgcmFuIHRoZSBkZXBhcnRt
ZW50IGZyb20gMTkyNCB0byAxOTcyLCB1bHRpbWF0ZWx5IGR5aW5nIGluIG9mZmljZS4gSG9vdmVy
IHdhcyB0b28gcG93ZXJmdWwgYW5kIGtuZXcgdG9vIG11Y2ggdG8gYmUgZmlyZWQuPC9wPjxwPklu
IHJlYWN0aW9uLCBDb25ncmVzcyBhZG9wdGVkIGEgbGF3IGluIDE5NzYgdGhhdCBsaW1pdGVkIHRo
ZSBkaXJlY3RvciB0byBhIDEwLXllYXIgdGVybS4gVGhlIGxhdyBkb2VzbiYjODIxNzt0IHBsYWNl
IGFueSBsaW1pdHMgb24gcHJlc2lkZW50aWFsIHBvd2VyIHRvIGZpcmUgdGhlIGRpcmVjdG9yLiBB
cmd1YWJseSwgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IGlzIHNvIGNlbnRyYWwgdG8gdGhlIGNvcmUgY29uc3Rp
dHV0aW9uYWwgcG93ZXIgb2YgdGhlIGV4ZWN1dGl2ZSB0aGF0IGl0IHdvdWxkIHZpb2xhdGUgdGhl
IHNlcGFyYXRpb24gb2YgcG93ZXJzIGlmIENvbmdyZXNzIHRyaWVkIHRvIHRha2UgYXdheSB0aGUg
cHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYXV0aG9yaXR5IHRvIHJlbW92ZSB0aGUgY2hpZWYgZmVkZXJhbCBs
YXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNlci48L3A+PHA+QXQgdGhlIHNhbWUgdGltZSwgaG93ZXZlciwg
aXQmIzgyMTc7cyBhbm9tYWxvdXMgaW4gYSBydWxlLW9mLWxhdyBzeXN0ZW0gZm9yIGxhdyBlbmZv
cmNlbWVudCB0byBiZSB0b28gcmVzcG9uc2l2ZSB0byB0aGUgcG9saXRpY2FsIHdoaW1zIG9mIHRo
ZSBlbGVjdGVkIGV4ZWN1dGl2ZS4gSXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHZlcnkgcmlza3kgdG8gYWxsb3cg
YSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgbW9zdCBwb3dlcmZ1bCBlbGVjdGVkIG9mZmljaWFsIHRvIGNvbnRy
b2wgdGhlIGFwcG9pbnRtZW50IG9mIGtleSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNlcnMgJiM4MjEy
OyBpbiBwYXJ0IGJlY2F1c2Ugb2YgY29uZmxpY3RzIG9mIGludGVyZXN0IGxpa2UgdGhlIG9uZSBy
YWlzZWQgYnkgdGhlIENvbWV5IGZpcmluZy4gQXMgYSByZXN1bHQsIHRoZSB2YXN0IG1ham9yaXR5
IG9mIHdlbGwtZnVuY3Rpb25pbmcgZGVtb2NyYWNpZXMgcHJvZmVzc2lvbmFsaXplIHRoZSBpbnZl
c3RpZ2F0aXZlIHJvbGUsIHJhdGhlciB0aGFuIHBvbGl0aWNpemluZyBpdC48L3A+PHA+VGhhdCYj
ODIxNztzIGJlZW4gdGhlIHVud3JpdHRlbiBub3JtIGluIHRoZSBVLlMuICYjODIxMjsgb25lIG1p
Z2h0IGFsbW9zdCBzYXksIGEgcGFydCBvZiBvdXIgdW53cml0dGVuLCBzbWFsbC1jIGNvbnN0aXR1
dGlvbiwgdGhvdWdoIG5vdCBvZiB0aGUgd3JpdHRlbiwgYmlnLUMgQ29uc3RpdHV0aW9uLiBPZiB0
aGUgZm91ciBTZW5hdGUtY29uZmlybWVkIGRpcmVjdG9ycyBiZWZvcmUgQ29tZXksIGFsbCBzZXJ2
ZWQgdW5kZXIgcHJlc2lkZW50cyBvZiBib3RoIHBhcnRpZXMuIFRocmVlIHNlcnZlZCB1bnRpbCB0
aGVpciB0ZXJtcyBlbmRlZCBvciB0aGV5IHZvbHVudGFyaWx5IHJldGlyZWQuIE9uZSwgUm9iZXJ0
IE11ZWxsZXIsIGdvdCBhIHNwZWNpYWwgdHdvLXllYXIgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD48cD5UaGUgZXhj
ZXB0aW9uIHdhcyBXaWxsaWFtIFNlc3Npb25zLiBTZXNzaW9ucywgaW5pdGlhbGx5IGFwcG9pbnRl
ZCBieSBQcmVzaWRlbnQgUm9uYWxkIFJlYWdhbiwgd2FzIGZpcmVkIGJ5IENsaW50b24gYWZ0ZXIg
YW4gaW52ZXN0aWdhdGlvbiBieSB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIFByb2Zlc3Npb25hbCBSZXNwb25zaWJp
bGl0eSBvZiB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBKdXN0aWNlIGZvdW5kIHRoYXQgaGUgaGFkIHVzZWQg
RkJJIHBsYW5lcyB0byB2aXNpdCBmcmllbmRzIGFuZCByZWxhdGl2ZXMuIENsaW50b24gdHJpZWQg
dG8gZ2V0IFNlc3Npb25zIHRvIHJlc2lnbiBpbiBvcmRlciBub3QgdG8gaGF2ZSB0byBicmVhayBw
cmVjZWRlbnQgYW5kIGZpcmUgaGltLiBCdXQgU2Vzc2lvbnMgcmVmdXNlZCwgYW5kIENsaW50b24g
cHVsbGVkIHRoZSB0cmlnZ2VyIGFuZCBmaXJlZCBoaW0gYW55d2F5LjwvcD48cD5UcnVtcCBhbGx1
ZGVkIGluZGlyZWN0bHkgdG8gdGhlIFNlc3Npb25zIGZpcmluZyBpbiBoaXMgbWVzc2FnZSB0byBD
b21leSB3aGVuIGhlIHNhaWQgJiM4MjIwO3lvdSBhcmUgbm90IGFibGUgdG8gZWZmZWN0aXZlbHkg
bGVhZCB0aGUgYnVyZWF1LiYjODIyMTsgVGhpcyBlY2hvZWQgQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIGxhbmd1
YWdlIHdoZW4gaGUgc2FpZCB0aGF0IFNlc3Npb25zIGNvdWxkICYjODIyMDtubyBsb25nZXIgZWZm
ZWN0aXZlbHkgbGVhZCB0aGUgYnVyZWF1LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnkgaW1wbGljYXRpb24sIFRy
dW1wIHdhcyBzYXlpbmcgdGhhdCBoZSBoYXMgYXMgbXVjaCByaWdodCB0byBmaXJlIENvbWV5IGFz
IENsaW50b24gZGlkIHRvIGZpcmUgU2Vzc2lvbnMuIEluIHByYWN0aWNlLCB0aGVyZSYjODIxNztz
IGEgYmlnIGRpZmZlcmVuY2UgYmV0d2VlbiBTZXNzaW9ucyYjODIxNzsgZXRoaWNzIHZpb2xhdGlv
bnMsIHdoaWNoIHdlcmUgZG9jdW1lbnRlZCBieSBHZW9yZ2UgSC5XLiBCdXNoJiM4MjE3O3MgRGVw
YXJ0bWVudCBvZiBKdXN0aWNlLCBhbmQgQ29tZXkmIzgyMTc7cyBhZG1pdHRlZGx5IGhpZ2hseSBw
cm9ibGVtYXRpYyBtYW5hZ2VtZW50IG9mIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9mIEhpbGxhcnkgQ2xp
bnRvbi48L3A+PHA+Q29tZXkgbWF5IGFyZ3VhYmx5IGhhdmUgYWN0ZWQgdW5ldGhpY2FsbHkgYnkg
YW5ub3VuY2luZyB0aGUgcmVvcGVuaW5nIG9mIHRoZSBDbGludG9uIGVtYWlsIGludmVzdGlnYXRp
b24gc2hvcnRseSBiZWZvcmUgTm92ZW1iZXImIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiAmIzgyMTI7IGJ1dCBU
cnVtcCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2F5IHNvLCBhbmQgc3VyZWx5IGhlJiM4MjE3O3MgdGhlIGxhc3Qg
cGVyc29uIGluIHRoZSB3b3JsZCB3aG8gd291bGQgbWFrZSB0aGF0IGNsYWltLiBUaGUgZmlyaW5n
IG9mIENvbWV5IGlzIGJsYXRhbnRseSBwb2xpdGljYWwuIFRoZSBib3R0b20gbGluZSBpcyBwcmVz
dW1hYmx5IHRoYXQgdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGtub3dzIGl0IGNhbiYjODIxNzt0
IGNvbnRyb2wgQ29tZXksIGFuZCBzbyBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHRydXN0IGhpbS48L3A+PHA+
SXQgc2VlbXMgdG8gbWUsIGZvciB3aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mgd29ydGgsIHRoYXQgQ29tZXkgc2hv
dWxkIGhhdmUgcmVzaWduZWQgYWZ0ZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbiB0byBhdm9pZCB0
aGUgYXBwZWFyYW5jZSB0aGF0IGhlIGhhZCBwb2xpdGljaXplZCBoaXMgcG9zaXRpb24gdG8gdGhl
IGJlbmVmaXQgb2YgdGhlIGNhbmRpZGF0ZSB3aG8gd29uLiBJJiM4MjE3O20gbm90IHdyaXRpbmcg
dG8gbW91cm4gaGlzIHRlbnVyZS48L3A+PHA+WWV0IENvbWV5JiM4MjE3O3MgYWN0IG9mIHBvbGl0
aWNpemF0aW9uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QganVzdGlmeSBUcnVtcCYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRv
IG1ha2UgdGhlIGZpcmluZyBvZiB0aGUgRkJJIGRpcmVjdG9yIGludG8gYSBwb2xpdGljYWwgYWN0
LiBJdCYjODIxNztzIGEgY2xhc3NpYyBjYXNlIG9mIHR3byB3cm9uZ3Mgbm90IG1ha2luZyBhIHJp
Z2h0LjwvcD48cD5BbmQgaXQmIzgyMTc7cyBwcm9mb3VuZGx5IHRyb3VibGluZyB0aGF0IGEgcHJl
c2lkZW50IHdob3NlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIGFscmVhZHkgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlv
biBvbiBtdWx0aXBsZSBmcm9udHMgd291bGQgdGFrZSBzdWNoIGFuIGFjdGlvbi4gV2hvZXZlciBp
cyBhcHBvaW50ZWQgdG8gcnVuIHRoZSBGQkkgcGVybWFuZW50bHkgd2lsbCBiZSBzZWVuIGFzIGJl
aG9sZGVuIHRvIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2hvIGFwcG9pbnRlZCBoaW0gb3IgaGVyLiBUaGF0IHdp
bGwgbWFrZSBhbnkgZGVjaXNpb24gbm90IHRvIHB1cnN1ZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBpbnRvIHRo
ZSBwcmVzaWRlbnQgbG9vayBwb2xpdGljYWxseSBtb3RpdmF0ZWQgYW5kIGlsbGVnaXRpbWF0ZS48
L3A+PHA+VGhlIGVyb3Npb24gb2YgdGhlIGluZGVwZW5kZW5jZSBvZiBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQg
aXMgdGh1cyBhIGJsb3cgdG8gdGhlIHVud3JpdHRlbiBjb25zdGl0dXRpb25hbCBub3JtIG9mIHBv
bGl0aWNhbCBuZXV0cmFsaXR5LiBJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHZpb2xhdGUgdGhlIHNlcGFyYXRp
b24gb2YgcG93ZXJzLiBCdXQgaXQgdmlvbGF0ZXMgYSBub3JtIHRoYXQgaW4gaXRzIG93biB3YXkg
aXMgYWxtb3N0IGFzIGltcG9ydGFudC48L3A+PHA+RmVsZG1hbiBpcyBhIEJsb29tYmVyZyBWaWV3
IGNvbHVtbmlzdC4gSGUgaXMgYSBwcm9mZXNzb3Igb2YgY29uc3RpdHV0aW9uYWwgYW5kIGludGVy
bmF0aW9uYWwgbGF3IGF0IEhhcnZhcmQgYW5kIHdhcyBhIGNsZXJrIHRvIFUuUy4gU3VwcmVtZSBD
b3VydCBKdXN0aWNlIERhdmlkIFNvdXRlci4gSGUgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm5mZWxkbWFuN0BibG9vbWJlcmcubmV0Ij5uZmVsZG1hbjdAYmxvb21iZXJnLm5ldDwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.