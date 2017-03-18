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Questions for Judge Gorsuch

By George F. Will
Washington Post

Published: March 18, 2017 - 09:41 PM
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In this Feb. 14 photo, Supreme Court Justice nominee Neil Gorsuch is seen on Capitol Hill in Washington. When Democrats question Gorsuch at his Senate confirmation hearing next week, theyll probably ask a lot about something called Chevron deference. For the record, it is not about letting someone ahead of you in line at the gas station. But it is a legal concept Gorsuch has addressed as a judge on the 10th U.S. Circuit Court of Appeals in Denver since 2006. (AP Photo/Andrew Harnik)


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