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Richard L. Hasen: Chief Justice John Roberts, next in the swing seat?

By Richard L. Hasen
Los Angeles Times

Published: April 15, 2017 - 08:15 PM
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In this Feb. 2017, file photo, U.S. Supreme Court Chief Justice John Roberts prepares to speak at the The John G. Heyburn II Initiative and University of Kentucky College of Law's judicial conference and speaker series in Lexington, Ky. Roberts said Tuesday that the "partisan hostility" surrounding the confirmation of Justice Neil Gorsuch is of concern because it could undermine public confidence in the apolitical nature of the judicial system. (AP Photo/Timothy D. Easley, File)


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