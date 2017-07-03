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Robert J. Samuelson: It’s a mad, mad country

By Robert J. Samuelson
Washington Post

Published: July 3, 2017 - 09:56 PM
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Robert J. Samuelson: It’s a mad, mad country

WASHINGTON: This is the summer of our discontent. As Americans celebrate July 4, they are mad at their leaders, mad at their government and mad at each other. A recent Pew poll finds that “public trust in government remains near historic lows.” Just 20 percent of Americans trust the government to “do the right thing just about always or most of the time.” The comparable figures were 40 percent in 2000 and almost 80 percent in the early 1960s. There has been a long-term loss of trust.

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