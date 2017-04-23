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Robert J. Samuelson: That Trump rally, illusion or reality?

By Robert J. Samuelson
Washington Post

Published: April 23, 2017 - 06:55 PM
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President Donald Trump talks about the Veterans Choice Program Extension and Improvement Act before signing, Wednesday, April 19, 2017, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Susan Walsh)


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