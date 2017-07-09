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Robert J. Samuelson: Trump departs from greatness

By Robert J. Samuelson
Washington Post

Published: July 9, 2017 - 10:44 PM
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U.S. President Donald Trump walks off after being greeted by German Chancellor Angela Merkel at the G20 Summit, Friday, July 7, 2017, in Hamburg. (AP Photo/Evan Vucci)


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WASHINGTON: Donald Trump’s foreign policy, such as it is, rests on a massive and apparently indestructible contradiction. Trump wants the United States to remain the “essential” nation, the best embodiment of Western ideals of freedom and democracy, while at the same time deliberately alienating many of our traditional “allies,” whose support the United States desperately needs. American leadership becomes difficult, if not impossible.

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