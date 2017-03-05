Robert J. Samuelson: What does regulation cost, anyway?

PHA+V0FTSElOR1RPTjogSnVzdCB3aGF0IFdoaXRlIEhvdXNlIGNoaWVmIHN0cmF0ZWdpc3QgU3Rl
cGhlbiBCYW5ub24gbWVhbnQgd2hlbiBoZSByZWNlbnRseSBzdWdnZXN0ZWQgJiM4MjIwO2RlY29u
c3RydWN0aW5nIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBzdGF0ZSYjODIyMTsgaXMgdW5jbGVhci4gVG8g
Y3JpdGljcywgaGUgd291bGQgZ3V0IHRoZSB3aG9sZSBzdXBlcnN0cnVjdHVyZSBvZiBzb2NpYWwg
YW5kIGVudmlyb25tZW50YWwgc2FmZWd1YXJkcywgc3RhcnRpbmcgd2l0aCB0aGUgRW52aXJvbm1l
bnRhbCBQcm90ZWN0aW9uIEFnZW5jeSAod2hpY2gsIHNheSBuZXdzIHJlcG9ydHMsIG1heSBmYWNl
IGEgc3RhZmYgY3V0IG9mIG9uZS1maWZ0aCkuIEJ1dCByZWdhcmRsZXNzIG9mIEJhbm5vbiYjODIx
NztzIG1lYW5pbmcsIHRoZSByZWxlbnRsZXNzIGdyb3d0aCBvZiB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUg
c3RhdGUgaXMgYSByZWFsaXR5IHRoYXQgd2UgY2FuJiM4MjE3O3QgZXNjYXBlLjwvcD48cD5UbyBi
ZSBjbGVhciBhYm91dCB2b2NhYnVsYXJ5OiBUaGUgJiM4MjIwO2FkbWluaXN0cmF0aXZlIHN0YXRl
JiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO3RoZSByZWd1bGF0b3J5IHN0YXRlJiM4MjIxOyBhcmUgZXNzZW50
aWFsbHkgb25lIGFuZCB0aGUgc2FtZS4gSXQgaXMgYSBnaWdhbnRpYyBlbnRlcnByaXNlLiBDbHlk
ZSBXYXluZSBDcmV3cyBKci4gb2YgdGhlIENvbXBldGl0aXZlIEVudGVycHJpc2UgSW5zdGl0dXRl
LCBhIGZyZWUtbWFya2V0IHRoaW5rIHRhbmssIGVzdGltYXRlcyB0aGF0IHRoZSBjb3N0cyBvZiBj
b21wbHlpbmcgd2l0aCBmZWRlcmFsIHJ1bGVzIGFuZCByZWd1bGF0aW9ucyB0b3RhbGVkIG5lYXJs
eSAkMS45IHRyaWxsaW9uIGluIDIwMTUsIGVxdWFsIHRvIGFib3V0IGhhbGYgdGhlIGZlZGVyYWwg
YnVkZ2V0ICgkMy43IHRyaWxsaW9uIGluIDIwMTUpLjwvcD48cD5BIG1haW4gcmFwIGFnYWluc3Qg
dGhlIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIHN0YXRlIGlzIHRoYXQsIHRocm91Z2ggaXRzIGFnZ3Jlc3NpdmUg
Z3Jvd3RoLCB0aGUgZXhlY3V0aXZlIGJyYW5jaCBoYXMgdXN1cnBlZCBwb3dlciBmcm9tIHRoZSBv
dGhlciBwYXJ0cyBvZiBnb3Zlcm5tZW50LCBtYWlubHkgQ29uZ3Jlc3MuIEFnZW5jeSByZWd1bGF0
aW9ucyBhbmQgdmFyaW91cyBmb3JtcyBvZiAmIzgyMjA7Z3VpZGFuY2UmIzgyMjE7IGNyZWF0ZSBu
ZXcgcG9saWNpZXMsIHJhdGhlciB0aGFuIGp1c3QgaW1wbGVtZW50aW5nIGV4aXN0aW5nIGxhd3Mu
IFRoZSBjb3VydHMgaGF2ZSBub3QgbXVjaCBjdXJiZWQgdGhpcywgZm9sbG93aW5nIGEgMTk4NCBT
dXByZW1lIENvdXJ0IHJ1bGluZyAmIzgyMTI7IENoZXZyb24gVS5TLkEuIHYuIE5hdHVyYWwgUmVz
b3VyY2VzIERlZmVuc2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IHRoYXQganVkZ2VzIHNob3VsZCBnaXZlICYj
ODIyMDtkZWZlcmVuY2UmIzgyMjE7IHRvIGV4ZWN1dGl2ZSBhZ2VuY2llcyYjODIxNzsgaW50ZXJw
cmV0YXRpb25zIHVubGVzcyB0aGVpciBydWxlcyBhcmUgY2xlYXJseSB1bnJlYXNvbmFibGUuPC9w
PjxwPldoZW4gaXQgc3VpdHMgdGhlaXIgcHVycG9zZXMsIGJvdGggUmVwdWJsaWNhbiBhbmQgRGVt
b2NyYXRpYyBwcmVzaWRlbnRzIGhhdmUgcmVzb3J0ZWQgdG8gZXhwYW5zaXZlIGludGVycHJldGF0
aW9ucyBvZiB0aGVpciBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBwb3dlcnMuIEZydXN0cmF0ZWQgYnkgY29uZ3Jl
c3Npb25hbCBpbmFjdGlvbiBvbiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSwgdGhlIE9iYW1hIEVQQSBwcm9wb3Nl
ZCByZWd1bGF0aW9ucyAmIzgyMTI7IHRoZSBDbGVhbiBQb3dlciBQbGFuICYjODIxMjsgcmVxdWly
aW5nIHBvd2VyIHBsYW50cyB0byByZWR1Y2UgY2FyYm9uIGRpb3hpZGUgZW1pc3Npb25zLiBBbmQg
dGhlIERvbmFsZCBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBoYXMgaW5zaXN0ZWQgaXQgaGFzIGJyb2Fk
IHJlZ3VsYXRvcnkgcG93ZXJzIHRvIGFsdGVyIGltbWlncmF0aW9uIHBvbGljeS48L3A+PHA+U3Rp
bGwsIHRoZSBwaHJhc2UgJiM4MjIwO2FkbWluaXN0cmF0aXZlIHN0YXRlJiM4MjIxOyBpcyB1c2Vk
IG1vc3RseSBieSBjb25zZXJ2YXRpdmVzLCB3aG8gcmVnYXJkIGl0cyBncm93dGggYXMgYSBsb3Nz
IG9mIGxpYmVydHkgYW5kIGFuIHVuZGVzaXJhYmxlIGluY3JlYXNlIGluIGdvdmVybm1lbnQmIzgy
MTc7cyBwb3dlcnMuICYjODIyMDtUaGUgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgc3RhdGUgcmVwcmVzZW50cyBh
IG5ldyBhbmQgcGVydmFzaXZlIGZvcm0gb2YgcnVsZSwgYW5kIGEgcGVydmVyc2lvbiBvZiBjb25z
dGl0dXRpb25hbCBzZWxmLWdvdmVybm1lbnQsJiM4MjIxOyB3cml0ZXMgaGlzdG9yaWFuIFN0ZXZl
biBIYXl3YXJkIGluIHRoZSBjdXJyZW50IGlzc3VlIG9mIHRoZSBjb25zZXJ2YXRpdmUgQ2xhcmVt
b250IFJldmlldyBvZiBCb29rcy48L3A+PHA+SGF5d2FyZCBkYXRlcyB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRp
dmUgc3RhdGUgdG8gdGhlIGVhcmx5IDIwdGggY2VudHVyeSBhbmQgdGhlIGluZmx1ZW5jZSBvZiBQ
cm9ncmVzc2l2ZXMsIHBhcnRpY3VsYXJseSBQcmVzaWRlbnQgV29vZHJvdyBXaWxzb24uIFByb2dy
ZXNzaXZlcyBoYWQgYW4gdW5yZWFsaXN0aWMgZmFpdGggaW4gZXhwZXJ0cyB0byBndWlkZSBzb2Np
YWwgcHJvZ3Jlc3MsIEhheXdhcmQgYXJndWVzLiBUaGlzIGp1c3RpZmllZCBhIG5ldyBwb2xpdGlj
YWwgb3JkZXI6ICYjODIyMDtUaGUgcHVibGljIGNvdWxkIHNwZWFrIGFib3V0IHRoZSBlbmRzIG9m
IGdvdmVybm1lbnQsIHdoaWxlIHRoZSBtZWFucyB3b3VsZCBiZSBsZWZ0IHRvIHRoZSBleHBlcnQg
YWRtaW5pc3RyYXRvcnMuJiM4MjIxOyBUaGUgc2FtZSBwaGlsb3NvcGh5IHByZXZhaWxzIHRvZGF5
LCBIYXl3YXJkIHNheXMuPC9wPjxwPkFzaWRlIGZyb20gZXhjZXNzaXZlIG1lZGRsaW5nLCB0aGUg
b3RoZXIgYmlnIGNvbXBsYWludCBhZ2FpbnN0IHJlZ3VsYXRpb24gaXMgdGhhdCBpdCBodXJ0cyB0
aGUgZWNvbm9teS4gTm8gb25lIHJlYWxseSBrbm93cyBieSBob3cgbXVjaCwgYnV0ICYjODIyMDt0
aGVyZSBpcyBhbXBsZSBldmlkZW5jZSB0aGF0IHJlZ3VsYXRpb24gaGFzIGV4cGFuZGVkIGFuZCB0
aGF0IHRoaXMgZXhwYW5zaW9uIGhhcyBsaW1pdGVkIGVjb25vbWljIGdyb3d0aCwmIzgyMjE7IGFz
IFRlZCBHYXllciBhbmQgUGhpbGlwIFdhbGxhY2ggb2YgdGhlIEJyb29raW5ncyBJbnN0aXR1dGlv
biByZWNlbnRseSB3cm90ZS4gT25lIHN0dWR5IGVzdGltYXRlcyB0aGF0IHJlZ3VsYXRpb24gaGFz
IHNoYXZlZCAwLjggcGVyY2VudCBvZmYgdGhlIFUuUy4gYW5udWFsIGdyb3d0aCByYXRlIHdoaWNo
ICYjODIxMjsgaWYgY29uZmlybWVkIGJ5IG90aGVyIHN0dWRpZXMgJiM4MjEyOyB3b3VsZCBiZSBo
dWdlLjwvcD48cD5UaGVyZSYjODIxNztzIGEgcGFyYWRveC4gQW1lcmljYW5zIHRlbmQgdG8gbGlr
ZSB0aGUgZWZmZWN0cyBvZiBpbmRpdmlkdWFsIHJlZ3VsYXRpb25zIGFuZCBkaXNsaWtlIHRoZSBl
ZmZlY3RzIG9mIHJlZ3VsYXRpb25zIGNvbGxlY3RpdmVseS4gV2UgbGlrZSBjbGVhbiBhaXIgYW5k
IHdhdGVyOyBzYWZlciB2ZWhpY2xlczsgZWZmZWN0aXZlIGRydWdzOyBob25lc3QgZmluYW5jaWFs
IG1hcmtldHM7IHVuY29udGFtaW5hdGVkIGZvb2QgYW5kIG11Y2ggbW9yZS4gQnV0IHdlIGRpc2xp
a2UgdGhlIGJ1cmRlbiBvZiBjb2xsZWN0aXZlIGNvbXBsaWFuY2UgdGhhdCBpcyB0aW1lLWNvbnN1
bWluZyBhbmQgZHJvd25zIHVzIGluIHBhcGVyd29yay4gSXQgbWF5IGRpc2NvdXJhZ2Ugc3RhcnR1
cCBidXNpbmVzc2VzIG9yIG1ha2UgaXQgaGFyZGVyIGZvciBleGlzdGluZyBmaXJtcyB0byBzdXJ2
aXZlLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gbWFrZSB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpdmUgc3Rh
dGUgYSBtYWluc3RyZWFtIGNvbmNlcHQsIHRocm91Z2ggdGhlIGNyZWF0aW9uIG9mIGEgcmVndWxh
dG9yeSBidWRnZXQuIFRoZSBwb2ludCBpcyBub3QgdG8ganVzdGlmeSB0aGUgaW5zdGFudCByZXBl
YWwgb2YgbW9zdCBydWxlcywgYXMgQmFubm9uJiM4MjE3O3MgY3JpdGljcyBmZWFyLCBidXQgdG8g
aW1wcm92ZSB1bmRlcnN0YW5kaW5nIGFuZCBhY2NvdW50YWJpbGl0eS4gV2UgbmVlZCB0byBkZXZl
bG9wIGEgYmV0dGVyIGlkZWEgb2YgdGhlIGltcGFjdCBvZiByZWd1bGF0aW9uIG9uIGJvdGggZ292
ZXJubWVudCBhbmQgdGhlIGVjb25vbXkuPC9wPjxwPlVudGlsIG5vdywgd2UmIzgyMTc7dmUgdGVu
ZGVkIHRvIGV4YW1pbmUgcmVndWxhdGlvbnMgaW4gaXNvbGF0aW9uICYjODIxMjsgYW4gdW5kZXJz
dGFuZGFibGUgYmlhcywgYmVjYXVzZSAoZm9yIGluc3RhbmNlKSB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdCBt
dWNoIGNvbm5lY3Rpb24gYmV0d2VlbiBhIHJlZ3VsYXRpb24gb24gZm9vZCBzYWZldHkgYW5kIG9u
ZSBhZmZlY3RpbmcgdGhlIGVsZWN0cmljYWwgcG93ZXIgZ3JpZC48L3A+PHA+QnV0IHRoYXQmIzgy
MTc7cyBqdXN0IHRoZSBwb2ludDogQnkgY29tcGFyaW5nIHRoZSBjb3N0cyBhbmQgYmVuZWZpdHMg
b2YgZGlzc2ltaWxhciByZWd1bGF0aW9ucywgd2UgbWF5IGRpc2NvdmVyIHdoaWNoIGFyZSB0cnVs
eSB2YWx1YWJsZSBhbmQgd2hpY2ggY291bGQgYmUgZGlzY2FyZGVkIHdpdGhvdXQgbXVjaCwgaWYg
YW55LCBsb3NzLiBPciB3ZSBtYXkgbGVhcm4gdGhhdCBhbiBhcHByb2FjaCBpbiBvbmUgYXJlYSBj
b3VsZCBiZSBwcm9maXRhYmx5IGFkb3B0ZWQgaW4gYW5vdGhlci4gVGhlIGNvc3RzIG9mIHJlZ3Vs
YXRpb24sIHRob3VnaCBpbml0aWFsbHkgaW1wb3NlZCBvbiBidXNpbmVzc2VzLCBhcmUgdXN1YWxs
eSB0cmFuc2ZlcnJlZCB0byBjb25zdW1lcnMgdGhyb3VnaCBoaWdoZXIgcHJpY2VzLjwvcD48cD5J
biAyMDE1LCB0aGUgQ29kZSBvZiBGZWRlcmFsIFJlZ3VsYXRpb25zIHRvdGFsZWQgMTc4LDI3NyBw
YWdlcyBpbiAyMzcgdm9sdW1lcywgcmVwb3J0cyBDcmV3cyYjODIxNzsgYW5udWFsIHN0dWR5LiBB
dCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyLCB0aGVyZSB3ZXJlIDMsMjk3IG5ldyBydWxlcyBpbiB0aGUg
cGlwZWxpbmU7IDIxOCB3ZXJlICYjODIyMDtlY29ub21pY2FsbHkgc2lnbmlmaWNhbnQsJiM4MjIx
OyBtZWFuaW5nIHRoYXQgdGhleSB3ZXJlIHByb2plY3RlZCB0byBoYXZlIGFuIGFubnVhbCBpbXBh
Y3Qgb2YgJDEwMCBtaWxsaW9uIG9yIG1vcmUuPC9wPjxwPkxpa2UgaXQgb3Igbm90LCB3ZSBkbyBo
YXZlIGFuIGFkbWluaXN0cmF0aXZlIHN0YXRlLiBJdCBpc24mIzgyMTc7dCBnb2luZyBhd2F5LiBX
ZSYjODIxNztyZSBpbiBkZW5pYWwgJiM4MjEyOyBhbmQgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlLjwvcD48
cD5TYW11ZWxzb24gaXMgYSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgY29sdW1uaXN0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.