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Robert J. Samuelson: What’s really wrong with Dodd-Frank

By Robert J. Samuelson
Washington Post

Published: February 13, 2017 - 06:54 PM
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Robert J. Samuelson: What’s really wrong with Dodd-Frank

WASHINGTON: Comes now Timothy Geithner, treasury secretary from 2009 to 2013, to tell you that much of what you “know” about Dodd-Frank — Congress’ response to the 2008-09 financial crisis — is wrong. It’s a timely review because the Trump administration is promising to overhaul the law. The title of Geithner’s essay, carried in the current issue of Foreign Affairs, is simple: “Are We Safe Yet?” The answer is not so simple.

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