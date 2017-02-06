Robert J. Samuelson: Will Trump tame the regulatory state?

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBwbGVkZ2VzIHRvIGRpc21hbnRs
ZSBtdWNoIG9mIHRoZSByZWd1bGF0b3J5IHN0YXRlIC0tIHRoZSBhbWFsZ2FtIG9mIGZlZGVyYWwg
cnVsZXMsIGRpcmVjdGl2ZXMgYW5kIHdhcm5pbmdzIHRoYXQsIGFzaWRlIGZyb20gYWR2YW5jaW5n
IG1hbnkgd2VsbC1rbm93biBwb2xpY3kgZ29hbHMsIGFyZSBhbHNvIGFsbGVnZWQgdG8gaGF2ZSBy
ZWR1Y2VkIHRoZSBjb21wZXRpdGl2ZW5lc3Mgb2YgdGhlIFUuUy4gZWNvbm9teS4gSGlzIG9iamVj
dGl2ZSBpcyB0byBjdXQgZ292ZXJubWVudCByZWd1bGF0aW9uIGJ5IGFib3V0IDcwIHBlcmNlbnQu
IEl0IHdpbGwgYmUgYSB0b3VnaCB0YXJnZXQgdG8gcmVhY2guPC9wPjxwPkJ1dCBUcnVtcCBzZWVt
cyBkZXRlcm1pbmVkIHRvIHRyeS48L3A+PHA+TGFzdCB3ZWVrLCBoZSBzaWduYWxlZCBhbiBvdmVy
aGF1bCBpbiB0aGUgRG9kZC1GcmFuayBmaW5hbmNpYWwgcmVndWxhdGlvbiByZWdpbWUgYWRvcHRl
ZCBhZnRlciB0aGUgMjAwOC0wOSBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzLiBIZSBoYXMgYWxzbyBmcm96ZW4g
cmVndWxhdGlvbnMgYWRvcHRlZCBpbiB0aGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24mIzgyMTc7cyBm
aW5hbCBtb250aHMgYW5kIGlzc3VlZCBhbiBleGVjdXRpdmUgb3JkZXIgcmVxdWlyaW5nIGFnZW5j
aWVzIHRvIGtpbGwgdHdvIHJlZ3VsYXRpb25zIGZvciBldmVyeSBuZXcgb25lIHRoZXkgcHJvcG9z
ZSAoYSByZWd1bGF0aW9uIHRvIGN1cmIgcmVndWxhdGlvbiEpLjwvcD48cD5Db25zaXN0ZW50IHdp
dGggdGhpcywgYWdlbmNpZXMgd291bGQgYmUgcHJvaGliaXRlZCBmcm9tIHByb211bGdhdGluZyBy
dWxlcyB0aGF0IGltcG9zZSByZWd1bGF0b3J5IGNvc3RzIG9uIHRoZSBlY29ub215LiBIaWdoZXIg
Y29zdHMgc3RlbW1pbmcgZnJvbSBuZXcgcmVndWxhdGlvbnMgd291bGQgaGF2ZSB0byBiZSBvZmZz
ZXQgYnkgbG93ZXJpbmcgY29zdHMgb24gZXhpc3RpbmcgcmVndWxhdGlvbnMuPC9wPjxwPldoZXRo
ZXIgdGhpcyB3b3JrcyBpbiBwcmFjdGljZSByZW1haW5zIHRvIGJlIHNlZW4uIFRoZXJlIGNlcnRh
aW5seSB3aWxsIGJlIGxlZ2FsIGFuZCBwb2xpdGljYWwgY2hhbGxlbmdlcyB0byBUcnVtcCYjODIx
NztzIGNoYW5nZXMsIHdoaWNoIHdvdWxkIGFmZmVjdCByZWd1bGF0aW9ucyBvbiBldmVyeXRoaW5n
IGZyb20gZ2xvYmFsIHdhcm1pbmcgdG8gZmluYW5jaWFsIGFkdmlzb3J5IHNlcnZpY2VzLjwvcD48
cD5XZSBhcmUgZGVhbGluZyBoZXJlIHdpdGggYSBiYXNpYyB0cmFuc2Zvcm1hdGlvbiBvZiBob3cg
dGhlIEFtZXJpY2FuIGVjb25vbXkgd29ya3MuIEJlZm9yZSBXb3JsZCBXYXIgSUksIHNvbWUgaW5k
dXN0cmllcyAocmFpbHJvYWRzLCBiYW5rcywgYW5kIGVsZWN0cmljIGFuZCBwaG9uZSB1dGlsaXRp
ZXMpIHdlcmUgcmVndWxhdGVkLCBhbmQgaW4gdGhlIEdyZWF0IERlcHJlc3Npb24sIENvbmdyZXNz
IGhhZCBlbWJyYWNlZCBhIG1pbmltdW0gd2FnZSBhbmQgcHJvdGVjdGlvbiBmb3IgdW5pb25zLiBC
dXQgdGhlcmUgd2FzIGxpdHRsZSBlbnZpcm9ubWVudGFsLCBzb2NpYWwgb3IgaGVhbHRoIHJlZ3Vs
YXRpb24uIE90aGVyIGFyZWFzIG9mIGN1cnJlbnQgcmVndWxhdGlvbiAocmFjaWFsIGFuZCBzZXh1
YWwgZGlzY3JpbWluYXRpb24sIGZpbmFuY2UgYW5kIHdvcmtlciBzYWZldHkpIHdlcmUgZWl0aGVy
IHNrZWxldGFsIG9yIG5vbmV4aXN0ZW50LjwvcD48cD5Ob3cgcmVndWxhdGlvbiBpcyBwZXJ2YXNp
dmUuIEl0IHRvdWNoZXMgYWlyIGFuZCB3YXRlciBwb2xsdXRpb24sIHBlbnNpb25zLCB2ZWhpY2xl
IGZ1ZWwgZWZmaWNpZW5jeSwgdGhlIGludGVybmV0ICgmIzgyMjA7bmV0IG5ldXRyYWxpdHkmIzgy
MjE7IHJ1bGVzKSwgaG9tZSBtb3J0Z2FnZXMsIHBvbGl0aWNhbCBjYW1wYWlnbiBjb250cmlidXRp
b25zICYjODIzMDsgYW5kIG11Y2ggbW9yZS4gVGhlIGFubnVhbCBvdXRwb3VyaW5nIG9mIG5ldyBy
dWxlcyBhbmQgcHJvcG9zZWQgcnVsZXMgaXMgbWluZC1ib2dnbGluZy4gSW4gZmlzY2FsIDIwMTUs
IHRoZSBGZWRlcmFsIFJlZ2lzdGVyICYjODIxMjsgY29udGFpbmluZyBmaW5hbCBhbmQgcmVjb21t
ZW5kZWQgcnVsZXMgJiM4MjEyOyB0b3RhbGVkIDgwLDI2MCBwYWdlcywgc2F5cyB0aGUgQ29tcGV0
aXRpdmUgRW50ZXJwcmlzZSBJbnN0aXR1dGUgKENFSSksIGEgbWFya2V0LW9yaWVudGVkIHRoaW5r
IHRhbmsuPC9wPjxwPlRoZSBwb3B1bGFyaXR5IG9mIHJlZ3VsYXRpb24gaXMgbm8gbXlzdGVyeS4g
TWFueSByZWd1bGF0b3J5IGdvYWxzIChzYXksIGNsZWFuIGFpciBhbmQgd2F0ZXIpIGVuam95IGJy
b2FkIHB1YmxpYyBzdXBwb3J0LiBUaHJvdWdoIHJlZ3VsYXRpb24sIGdvdmVybm1lbnQgY2FuIHBy
b21vdGUgdGhlc2UgYWN0aXZpdGllcyB3aXRob3V0IGhhdmluZyB0byByYWlzZSB0YXhlcyBvciBp
bmNyZWFzZSBidWRnZXQgZGVmaWNpdHMuIFRoZSBjb3N0cyBvZiByZWd1bGF0aW9uIGFyZSBsYXJn
ZWx5IGludmlzaWJsZSBhbmQgYXJlIHNoaWZ0ZWQgbWFpbmx5IHRvIGNvbnN1bWVycyBpbiBoaWdo
ZXIgcHJpY2VzLCB3b3JrZXJzIGluIGxvd2VyIHdhZ2VzIG9yIGNvbXBhbmllcyBpbiByZWR1Y2Vk
IHByb2ZpdHMuPC9wPjxwPlRoZSBzaXplIG9mIHRob3NlIGNvc3RzIHJlbWFpbnMgY29udHJvdmVy
c2lhbC4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgbGFyZ2UsIHNheXMgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlJiM4MjE3O3Mg
T2ZmaWNlIG9mIE1hbmFnZW1lbnQgYW5kIEJ1ZGdldCAoT01CKS4gSW4gc3R1ZGllcywgaXQgaGFz
IGNvbnNpc3RlbnRseSBmb3VuZCB0aGF0IHJlZ3VsYXRpb25zJiM4MjE3OyBiZW5lZml0cyBkd2Fy
ZiB0aGUgY29zdHMuPC9wPjxwPkZvciAyMDE1LCBPTUIgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgdGhlIGJlbmVm
aXRzIGZvciAyMSBuZXcgYW5kIG1ham9yIHJlZ3VsYXRpb25zIHRvdGFsZWQgJDQ1IGJpbGxpb24g
Y29tcGFyZWQgd2l0aCBjb3N0cyBvZiBvbmx5ICQ2IGJpbGxpb24uIFRoZSByZWd1bGF0aW9ucyBp
bmNsdWRlZCBhIHJ1bGUgb24gZm9vZCBsYWJlbGluZyBmcm9tIHRoZSBGb29kIGFuZCBEcnVnIEFk
bWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBhIHJ1bGUgYWZmZWN0aW5nIGNvbnN0cnVjdGlvbiB3b3JrZXJzIGZy
b20gdGhlIE9jY3VwYXRpb25hbCBIZWFsdGggYW5kIFNhZmV0eSBBZG1pbmlzdHJhdGlvbi48L3A+
PHA+U29tZSBlY29ub21pc3RzIGFuZCBpbnRlcmVzdCBncm91cHMgcHV0IGNvc3RzIG11Y2ggaGln
aGVyLiBBdCBDRUksIFdheW5lIENyZXdzIEpyLiBmb3VuZCB0aGF0IGFsbCBmZWRlcmFsIHJlZ3Vs
YXRpb25zIGNvc3QgJDEuOSB0cmlsbGlvbiBpbiAyMDE1LCBhbiBhbW91bnQgYWJvdXQgaGFsZiB0
aGUgZmVkZXJhbCBidWRnZXQuIEFsdGhvdWdoIENyZXdzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBlc3RpbWF0ZSBy
ZWd1bGF0aW9ucyYjODIxNzsgYmVuZWZpdHMsIGhpcyBoaWdoZXIgY29zdCBmaWd1cmUgc3VnZ2Vz
dHMgYSBzdWJzdGFudGlhbCByZWd1bGF0b3J5IGJ1cmRlbi4gT3RoZXIgc3R1ZGllcyBoYXZlIGV2
ZW4gaGlnaGVyIGVzdGltYXRlcy48L3A+PHA+SnVzdCB3aGF0IGV4cGxhaW5zIHRoZSBnYXAgYmV0
d2VlbiBPTUIgYW5kIHByaXZhdGUgc3R1ZGllcyBpc24mIzgyMTc7dCBjbGVhci4gT25lIHBvc3Np
YmlsaXR5IGlzIHRoYXQgdGhlIE9NQiBzdHVkeSBjb3ZlcnMgb25seSBhYm91dCBvbmUtZm91cnRo
IG9mIHRoZSBtYWpvciByZWd1bGF0aW9ucyBpc3N1ZWQgaW4gMjAxNSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRo
ZSBSZWd1bGF0b3J5IFN0dWRpZXMgQ2VudGVyIGF0IEdlb3JnZSBXYXNoaW5ndG9uIFVuaXZlcnNp
dHkuIFRoZSByZWd1bGF0aW9ucyBzdHVkaWVkIGJ5IE9NQiBtYXkgaGF2ZSBiZXR0ZXIgY29zdC1i
ZW5lZml0IHJlbGF0aW9uc2hpcHMgdGhhbiB0aGUgb3RoZXIgcnVsZXMuPC9wPjxwPkFsbCB0aGVz
ZSBudWFuY2VzIG1heSBiZSBsb3N0IGluIHRoZSBsb29taW5nIGRlYmF0ZSBvdmVyIHJlZ3VsYXRp
b24uIFRydW1wIGhhcyBibGFtZWQgb3ZlcnJlZ3VsYXRpb24gZm9yIHNsb3cgZWNvbm9taWMgZ3Jv
d3RoLiBUb28gbWFueSByZXN0cmljdGlvbnMgYW5kIG1hbmRhdGVzIGhhdmUgYmVlbiBpbXBvc2Vk
IG9uIHRvbyBtYW55IGluZHVzdHJpZXMsIHJlc3RyaWN0aW5nIHRoZWlyIGFiaWxpdHkgdG8gZXhw
YW5kOyBhbmQgcmVndWxhdG9yeSBjb3N0cyB1bmRlcm1pbmUgY29tcGFuaWVzJiM4MjE3OyBwcm9k
dWN0aXZpdHkgYnkgaW5mbGF0aW5nIGZpcm1zJiM4MjE3OyBvdmVyaGVhZC4gRGVyZWd1bGF0aW9u
IGlzIG9uZSBhbnN3ZXIuPC9wPjxwPlRvIHRoaXMsIERlbW9jcmF0cyBjYW4gYmUgZXhwZWN0ZWQg
dG8gcmVzcG9uZDogRGVyZWd1bGF0aW9uIGlzIGxlc3MgYW4gZWNvbm9taWMgcG9saWN5IHRoYW4g
YSBUcnVtcCBnaXZlYXdheSB0byBoaXMgY29ycG9yYXRlIHN1cHBvcnRlcnMsIHdobyB3b3VsZCBi
ZSBlbnJpY2hlZCBieSBoYXZpbmcgdG8gY29tcGx5IHdpdGggZmV3ZXIgcHVibGljLWludGVyZXN0
IHJlZ3VsYXRpb25zLiBUcnVtcCYjODIxNztzIHBvbGljaWVzIHdvdWxkIGFnZ3JhdmF0ZSBpbmNv
bWUgYW5kIHdlYWx0aCBpbmVxdWFsaXR5LCByYXRoZXIgdGhhbiBzcHVycmluZyBmYXN0ZXIgZWNv
bm9taWMgZ3Jvd3RoLCBhbmQgZXhwb3NlIG1pbGxpb25zIG9mIEFtZXJpY2FucyB0byBjb3Jwb3Jh
dGUgYWJ1c2VzLjwvcD48cD5MaWZlIGJlaW5nIGNvbXBsaWNhdGVkLCB0aGVyZSYjODIxNztzIHNv
bWUgdHJ1dGggdG8gYm90aCBwb3NpdGlvbnMuIEl0IHdvdWxkIGJlIG5pY2UgaWYgVHJ1bXAgYW5k
IGhpcyBjcml0aWNzIGNvdWxkIGZpbmQgc29tZSBjb21tb24gZ3JvdW5kOiBEZW1vY3JhdHMgYWRt
aXR0aW5nIHRoYXQgcmVndWxhdGlvbnMgaGF2ZSBiZWVuIGNhcmVsZXNzbHkgb3ZlcnVzZWQ7IFJl
cHVibGljYW5zIGNvbmNlZGluZyB0aGF0IHRoZSByZWd1bGF0b3J5IHN0YXRlIGlzbiYjODIxNzt0
IGdvaW5nIGF3YXkuIEl0IG5lZWRzIHRvIGJlIGdvdmVybmVkIGJldHRlciwgbmVpdGhlciBhYnVz
ZWQgbm9yIGFib2xpc2hlZC48L3A+PHA+U2FtdWVsc29uIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IGNv
bHVtbmlzdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.