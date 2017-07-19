All CATEGORIES
☰ Menu

Ruth Marcus: Fire Mueller? The ominous bluster of a Trump lawyer

By Ruth Marcus
Washington Post

Published: July 19, 2017 - 06:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN EDITORIAL

marcus20cut
Ruth Marcus: Fire Mueller? The ominous bluster of a Trump lawyer

WASHINGTON: President Trump’s attorney, Jay Sekulow, seems to be an adherent of the just-yell-louder-school of legal argumentation. That tactic was on vivid display again Sunday, as the blustering lawyer made the full round of talk shows. It might have been the most striking part of Sekulow’s performance, but it wasn’t the most ominous.

Pastor Carl Ruby: Be better, Ohio. Halt executions
Federal presence on the Towpath Trail
mcmanus19cut
Doyle McManus: Islamic State, weakened but not destroyed
Letters to the editor: July 19 — Akron abortion clinic deserves to close and the choice belongs to women
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next