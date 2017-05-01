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Ruth Marcus: Follow greedy precedent. See $400,000

By Ruth Marcus
Washington Post

Published: May 1, 2017 - 05:51 PM

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