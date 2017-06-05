Ruth Marcus: Hillary Unbound isn’t helping her cause

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogV2VsbCwgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGlzbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIGdl
bnRseS4gVGhhdCBtYXkgYmUgdW5kZXJzdGFuZGFibGUsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBzbWFy
dCAmIzgyMTI7IG5vdCBmb3IgQ2xpbnRvbiwgbm90IGZvciBoZXIgcGFydHksIGFuZCBub3QgZm9y
IG90aGVyIGZlbWFsZSBjYW5kaWRhdGVzLjwvcD48cD5DbGludG9uIGhhcyBlbWVyZ2VkIGluIHJl
Y2VudCB3ZWVrcywgYW5kIHRoaXMgdmVyc2lvbiBpcyBIaWxsYXJ5IFVuYm91bmQsIG5vIHdvcmRz
IG1pbmNlZCwgbm8gdGFyZ2V0IHNwYXJlZCAmIzgyMTI7IGV4Y2VwdCwgZm9yIHRoZSBtb3N0IHBh
cnQsIGhlcnNlbGYuIFNvIHRoZXJlIHdhcyBDbGludG9uIGF0IGEgUmVjb2RlIGNvbmZlcmVuY2Us
IG5vdCBtZXJlbHkgcmVsaXRpZ2F0aW5nIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uIGJ1dCByZWxpdGlnYXRp
bmcgaXQgbGlrZSB0aGUgcmVsZW50bGVzcyB0cmlhbCBsYXd5ZXIgc2hlIG9uY2Ugd2FzLjwvcD48
cD5Gb3IgaGVyIEVsZWN0b3JhbCBDb2xsZWdlIGxvc3MsIENsaW50b24gdmFyaW91c2x5IGJsYW1l
ZDogdGhlIFJ1c3NpYW5zLCBwcm9iYWJseSBpbiBjYWhvb3RzIHdpdGggdGhlIFRydW1wIGNhbXBh
aWduOyB0aGUgbWVkaWEsIGZvciB0dXJuaW5nIGhlciB1c2Ugb2YgYSBwcml2YXRlIGVtYWlsIHNl
cnZlciAmIzgyMTI7ICYjODIyMDt0aGUgYmlnZ2VzdCBub3RoaW5nLWJ1cmdlciBldmVyJiM4MjIx
OyAmIzgyMTI7IGludG8gJiM4MjIwO1BlYXJsIEhhcmJvciYjODIyMTs7IHRoZSBKYW1lcyBDb21l
eSBsZXR0ZXI7IG1pc29neW55LCBhcyBpbiB0aGUgJiM4MjIwO3VuZmFpcmx5IHVzZWQmIzgyMjE7
IGZhY3Qgb2YgaGVyIHNpeC1maWd1cmUgc3BlZWNoZXMgdG8gR29sZG1hbiBTYWNocyB3aGVuICYj
ODIyMDttZW4gZ290IHBhaWQgZm9yIHRoZSBzcGVlY2hlcyB0aGV5IG1hZGUmIzgyMjE7OyB2b3Rl
ciBzdXBwcmVzc2lvbjsgJiM4MjIwO3VuYWNjb3VudGFibGUgbW9uZXkgZmxvd2luZyBpbiBhZ2Fp
bnN0IG1lJiM4MjIxOzsgaW5oZXJpdGluZyBhICYjODIyMDtiYW5rcnVwdCYjODIyMTsgRGVtb2Ny
YXRpYyBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUsIHdob3NlICYjODIyMDtkYXRhIHdhcyBtZWRpb2NyZSB0
byBwb29yLCBub25leGlzdGVudCwgd3JvbmcmIzgyMjE7OyBiZWluZyAmIzgyMjA7dGhlIHZpY3Rp
bSBvZiBhIHZlcnkgYnJvYWQgYXNzdW1wdGlvbiBJIHdhcyBnb2luZyB0byB3aW4mIzgyMjE7OyBt
aXNvZ3lueSwgYWdhaW4sIGFzIGluIHBlb3BsZSB3aG8gYXJlICYjODIyMDttdWNoIG1vcmUgc2tl
cHRpY2FsIGFuZCBjcml0aWNhbCBvZiBzb21lYm9keSB3aG8gZG9lc24mIzgyMTc7dCBsb29rIGxp
a2UgYW5kIHRhbGsgbGlrZSBhbmQgc291bmQgbGlrZSBldmVyeWJvZHkgZWxzZSB3aG8mIzgyMTc7
cyBiZWVuIHByZXNpZGVudC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNsaW50b24gaW5jYW50ZWQgdGhlIHJpdHVh
bCB3b3JkcyBvZiB0YWtpbmcgcmVzcG9uc2liaWxpdHksIGlmIHdpdGhvdXQgbXVjaCBjb252aWN0
aW9uLiBUaGUgcHJpdmF0ZSBzZXJ2ZXIgJiM4MjIwO3dhcyBhIG1pc3Rha2UsJiM4MjIxOyBldmVu
IHRob3VnaCBpdCB3YXMgJiM4MjIwO3NvbWV0aGluZyB0aGF0IG90aGVycyBoYWQgZG9uZSBiZWZv
cmUuJiM4MjIxOyBTaGUgJiM4MjIwO25ldmVyIHNhaWQgSSB3YXMgYSBwZXJmZWN0IGNhbmRpZGF0
ZSwgYW5kIEkgY2VydGFpbmx5IGhhdmUgbmV2ZXIgc2FpZCBJIHJhbiBwZXJmZWN0IGNhbXBhaWdu
cywgYnV0IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aG8gaXMgb3IgZGlkLiYjODIyMTsgSW4gb3RoZXIg
d29yZHMsIHNvcnJ5LCBub3Qgc29ycnkuIDwvcD48cD5NdWNoIG9mIENsaW50b24mIzgyMTc7cyBj
cml0aXF1ZSBpcyB3ZWxsLWZvdW5kZWQgJiM4MjEyOyB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIFJ1c3NpYSwg
YWxhcm1pbmcuIE1vc3QgY29tcGxpY2F0ZWQgaXMgdGhlIG1hdHRlciBvZiBtaXNvZ3lueS4gWWVz
LCBpdCBwbGF5ZWQgc29tZSByb2xlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBkaWZmaWN1bHQgdG8gdHdlZXpl
IGFwYXJ0IHZvdGVycyYjODIxNzsgaG9zdGlsaXR5IHRvd2FyZCBDbGludG9uIGFzIGEgcGVyc29u
IGFuZCB0aGUgZGVncmVlIHRvIHdoaWNoIHRoYXQgZGlzbGlrZSB3YXMgZnVlbGVkIGJ5IGdlbmRl
ciBzdGVyZW90eXBlcy4gQW5kIGlmLCBhcyBDbGludG9uIGFyZ3Vlcywgc2hlIHdhcyBvbiB0cmFj
ayB0byB3aW4gdGhlIGVsZWN0aW9uIG9uIE9jdC4gMjcsIGJlZm9yZSBDb21leSBpc3N1ZWQgaGlz
IGZhdGVmdWwgbGV0dGVyLCB0aGVuIG1heWJlIG1pc29neW55IGlzbiYjODIxNzt0IHN1Y2ggYSBw
ZXJuaWNpb3VzIGZvcmNlIGFmdGVyIGFsbC4gPC9wPjxwPlN0aWxsLCBzb21lIHZlbnRpbmcgaXMg
anVzdGlmaWFibGUuIEJlbGlldmluZyB0aGF0IHRoZSBwcmVzaWRlbmN5IHdhcyB1bmZhaXJseSwg
ZXZlbiBpbGxlZ2FsbHksIHdyZXN0ZWQgZnJvbSB5b3UgaXMgYW4gdW5mYXRob21hYmxlIGluanVy
eSwgYSB3b3VuZCB0aGF0IHRha2VzIHllYXJzIHRvIGhlYWwsIGlmIGV2ZXIuIEFsIEdvcmUgZXhw
ZXJpZW5jZWQgdGhpcyB3aXRoIHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0JiM4MjE3O3MgaW50ZXJ2ZW50aW9u
IGluIDIwMDA7IEpvaG4gS2Vycnkgd2l0aCB0aGUgU3dpZnQgQm9hdGVycyBhbmQgc3VzcGljaW9u
cyBhYm91dCB0aGUgT2hpbyB2b3RlLjwvcD48cD5JbWFnaW5lIGhvdyBtdWNoIGhhcmRlciB0byBk
ZWFsIHdpdGggdGhlIGJsb3cgb2YgbG9zaW5nIHRvIERvbmFsZCBUcnVtcCAmIzgyMTI7IGFmdGVy
IHdpbm5pbmcgdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZS4gPC9wPjxwPkFuZCB5ZXQsIEdvcmUgYW5kIEtlcnJ5
IGRlbW9uc3RyYXRlZCBsaXR0bGUgYXBwZXRpdGUgZm9yIHJlaGFzaGluZyB0aGVpciBsb3NzIGlu
IHB1YmxpYy4gR29yZSwgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gUG9zdCByZXBvcnRlZCBpbiBBdWd1c3QgMjAw
MSwgJiM4MjIwO2hhcyBiZWVuIHByYWN0aWNhbGx5IGludmlzaWJsZSBzaW5jZSBjb25jZWRpbmcg
dGhlIGVsZWN0aW9uJiM4MjIxOyB0byBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaC4gRm91ciB5ZWFycyBsYXRlciwg
S2VycnkgYW5ub3llZCBoaXMgRGVtb2NyYXRpYyBTZW5hdGUgY29sbGVhZ3VlcyBieSB0d2ljZSBj
YW5jZWxpbmcgcGxhbnMgdG8gZXhhbWluZSBsZXNzb25zIGxlYXJuZWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4
MjE3O3MgZ29pbmcgYmFja3dhcmRzLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgTmV3IFlvcmsgVGltZXMu
PC9wPjxwPllldCBDbGludG9uIGNhbiYjODIxNzt0IHNlZW0gdG8gc3RvcCBsb29raW5nIGluIHRo
ZSByZWFydmlldyBtaXJyb3IsIGFuZCBwdWJsaWNseSBuYXJyYXRpbmcgd2hhdCBzaGUgc2Vlcywg
bXVjaCB0byB0aGUgZGlzbWF5IG9mIHNvbWUgYWR2aXNlcnMuIE5vdCB0aGF0IHNoZSBzaG91bGQg
c3RheSBzaWxlbnQuIFNwZWFraW5nIG91dCBhZ2FpbnN0IHRoZSBhY3Rpb25zIG9mIHRoZSBUcnVt
cCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpcyB3YXJyYW50ZWQsIGV2ZW4gaW1wZXJhdGl2ZS4gU2hlIHNob3Vs
ZCBzb3VuZCB0aGUgYWxhcm0gYWJvdXQgdGhlIGRhbmdlcnMgb2YgUnVzc2lhbiBpbnRlcnZlbnRp
b24gaW4gZnV0dXJlIGVsZWN0aW9ucy48L3A+PHA+QnV0IGVub3VnaCwgYWxyZWFkeSwgd2l0aCB0
aGUgc2VlbWluZ2x5IG5ldmVyLWVuZGluZywgZXZlci1leHBhbmRpbmcgcG9zdG1vcnRlbS4gU3Vy
ZSwgQ2xpbnRvbiB3YXMgcmVzcG9uZGluZyB0byBxdWVzdGlvbnMsIGJ1dCBpZiBhbnlvbmUga25v
d3MgaG93IHRvIGR1Y2sgYSBsaW5lIG9mIGlucXVpcnksIGl0JiM4MjE3O3MgaGVyLiBNZWFud2hp
bGUsIHRoZSBleGN1c2VzICYjODIxMjsgcmVhbGx5LCBicmluZ2luZyB1cCB0aGUgRE5DPyAmIzgy
MTI7IG1ha2UgaGVyIGxvb2sgc21hbGxlci4gQ2xpbnRvbiBpcyBhbHdheXMgYXQgaGVyIGJlc3Qg
d2hlbiBzaGUgcGVyc2V2ZXJlcywgbm90IHdoZW4gc2hlIGxhc2hlcyBvdXQuIEl0JiM4MjE3O3Mg
ZXNzZW50aWFsIHRvIHVuZGVyc3RhbmQgd2hhdCB3ZW50IHdyb25nIGluIDIwMTYgYW5kIHRvIGNh
bGwgb3V0IHRoZSBiYWQgYWN0b3JzLiBDbGludG9uIGlzIGp1c3QgdGhlIHdyb25nIG1lc3Nlbmdl
ci48L3A+PHA+V2hhdCBEZW1vY3JhdHMgY3JhdmUgbW9zdCBpcyBub3Qgd2FsbG93aW5nIGluIHRo
ZW9yaWVzIGFib3V0IHRoZSBkZWZlYXQgJiM4MjEyOyBpdCYjODIxNztzIGEgdGVtcGxhdGUgZm9y
IHJlc2lzdGluZyBUcnVtcCBub3csIGFuZCBhIHZpc2lvbiBmb3IgMjAxOCBhbmQgMjAyMC4gQ2xp
bnRvbiYjODIxNztzIG9ic2Vzc2l2ZSBzdW1tb25pbmcgb2YgMjAxNiBnaXZlcyBUcnVtcCBhbiBl
eGN1c2UgdG8gY2hhbmdlIHRoZSBzdWJqZWN0IGZyb20gaGlzIG1pc3N0ZXBzLiAmIzgyMjA7Q3Jv
b2tlZCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gbm93IGJsYW1lcyBldmVyeWJvZHkgYnV0IGhlcnNlbGYsJiM4
MjIxOyBoZSB0d2VldGVkIGFmdGVyIHRoZSBSZWNvZGUgaW50ZXJ2aWV3LjwvcD48cD5BbmQgQ2xp
bnRvbiYjODIxNztzIGJlaGF2aW9yIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGVscCB3b3VsZC1iZSBnbGFzcyBj
ZWlsaW5nLWNyYWNrZXJzLiBQdWJsaWNseSBjYWxsaW5nIG91dCBtaXNvZ3lueSBpcyBwcm9iYWJs
eSBub3QgdGhlIGJlc3Qgc3RyYXRlZ3kgZm9yIGNvbWJhdGluZyBpdCwgb3IgZm9yIGVuY291cmFn
aW5nIG90aGVyIHdvbWVuIHRvIHJ1biBmb3Igb2ZmaWNlLiA8L3A+PHA+VGhlIGRheSBhZnRlciBo
ZXIgZGVmZWF0LCBDbGludG9uIHJvc2UgdG8gdGhlIHRlcnJpYmxlIG9jY2FzaW9uLCByZWFzc3Vy
aW5nICYjODIyMDthbGwgdGhlIGxpdHRsZSBnaXJscyB3aG8gYXJlIHdhdGNoaW5nJiM4MjIxOyBh
bmQgcHJlZGljdGluZyBhIGZlbWFsZSBwcmVzaWRlbnQsICYjODIyMDtob3BlZnVsbHkgc29vbmVy
IHRoYW4gd2UgbWlnaHQgdGhpbmsgcmlnaHQgbm93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXQgdGhlIGRhcmtl
c3QgbW9tZW50LCBDbGludG9uIHNvdW5kZWQgYSBub3RlIG9mIGdyYWNlIGFuZCBvcHRpbWlzbS4g
SXQgZW5ub2JsZWQgaGVyIHRoZW4gYW5kIHdvdWxkIHNlcnZlIGhlciBiZXR0ZXIgbm93LiA8L3A+
PHA+TWFyY3VzIGlzIGEgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IGNvbHVtbmlzdC4gU2hlIGNhbiBiZSByZWFj
aGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpydXRobWFyY3VzQHdhc2hwb3N0LmNvbSI+cnV0aG1hcmN1
c0B3YXNocG9zdC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.