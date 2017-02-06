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Ruth Marcus: Justice Kennedy, please don’t retire

By Ruth Marcus
Washington Post

Published: February 6, 2017 - 06:36 PM
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U.S. Supreme Court Justice Anthony Kennedy speaks at the Ninth Circuit Judicial Conference on July 15, 2015 in San Diego. Kennedy's appearance at the 9th Circuit Judicial Conference comes shortly after the nation's highest court put an end to same-sex marriage bans in the 14 states that still maintained them and provided an exclamation point for breathtaking changes in the nation's social norms in recent years. (AP Photo/Denis Poroy)


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