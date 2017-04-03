All CATEGORIES
☰ Menu

Ruth Marcus: Power pose gets sexist coverage

By Ruth Marcus
Washington Post

Published: April 3, 2017 - 05:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

ritain's Prime Minister Theresa May, right, and Scotland's First Minister Nicola Sturgeon sit during their meeting in Glasgow, Scotland in March 2017. (Russell Cheyne/PA via AP, File)


MORE IN EDITORIAL

sam04 - Handout
Robert J. Samuelson: Is the American Dream deadly?

WASHINGTON: It isn’t often that economics raises the most profound questions of human existence, but recent work of economists Anne Case and Angus Deaton (husband and wife, both of Princeton University) comes close. You may recall that a few years ago, Case and Deaton reported the startling finding that the death rates of non-Hispanic middle-aged whites had gotten worse — they were dying younger.

marcus04
Ruth Marcus: Power pose gets sexist coverage
Collision of priorities
brodsky03cut
Art Brodsky: Our open internet now at risk
Appreciating Keith Dambrot
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next