Steve Chapman: Curb traffic stops, save lives

PHA+Q0hJQ0FHTzogTGFzdCB3ZWVrZW5kLCBpbiB0aGUgd2VlIGhvdXJzIG9mIHRoZSBuaWdodCwg
Q2hpY2FnbyBwb2xpY2Ugc3RvcHBlZCBhIGNhciBjYXJyeWluZyBmb3VyIHBlb3BsZS4gV2hlbiBv
ZmZpY2VycyBhcHByb2FjaGVkIGl0LCB0aGV5IHNhdyBhIHBhc3NlbmdlciBob2xkaW5nIGEgZ3Vu
LiBUaGUgb3V0Y29tZSB3YXMgYSBmYW1pbGlhciBvbmU6IEFuIDE4LXllYXItb2xkIG1hbiB3YXMg
c2hvdCBieSBwb2xpY2UuPC9wPjxwPlRvbyBvZnRlbiwgdHJhZmZpYyBzdG9wcyBsZWFkIHRvIHRy
YWdlZHkuIFBoaWxhbmRvIENhc3RpbGUgd2FzIHNob3QgdG8gZGVhdGggaW4gaGlzIGNhciBieSBh
IHBvbGljZSBvZmZpY2VyIGluIE1pbm5lc290YS4gTGFzdCB3ZWVrLCBhIG1pc3RyaWFsIHdhcyBk
ZWNsYXJlZCBmb3IgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENpbmNpbm5hdGkgb2ZmaWNlciBwcm9zZWN1dGVk
IGZvciBraWxsaW5nIDQzLXllYXItb2xkIFNhbXVlbCBEdUJvc2UsIHdob3NlIGNhciBoYWQgYSBt
aXNzaW5nIGZyb250IGxpY2Vuc2UgcGxhdGUuIFNhbmRyYSBCbGFuZCwgeWFua2VkIG91dCBvZiBo
ZXIgY2FyIGJ5IGEgVGV4YXMgc3RhdGUgdHJvb3BlciBhZnRlciBhbGxlZ2VkbHkgZmFpbGluZyB0
byBzaWduYWwgYSBsYW5lIGNoYW5nZSwgZGllZCBpbiBqYWlsLiBBbGwgdGhyZWUgdmljdGltcyB3
ZXJlIGJsYWNrLjwvcD48cD5Db3BzIGFyZSBhbHNvIGF0IHJpc2suIEluIE1hcmNoLCBhIHBvbGlj
ZSBvZmZpY2VyIGRpZWQgaW4gYSBzaG9vdG91dCB3aXRoIGEgcGFzc2VuZ2VyIHdobyByYW4gZnJv
bSBhIGNhciB0aGF0IGhhZCBiZWVuIHB1bGxlZCBvdmVyIGluIFRlY3Vtc2VoLCBPa2xhLiBJbiBK
dW5lLCBhIHBvbGljZSBsaWV1dGVuYW50IHdhcyBmYXRhbGx5IGd1bm5lZCBkb3duIGFmdGVyIGEg
c3RvcCBpbiBOZXdwb3J0LCBBcmthbnNhcy48L3A+PHA+V2hlbiBhbiBvZmZpY2VyIHN0b3BzIGFu
ZCBhcHByb2FjaGVzIGEgdmVoaWNsZSwgYm90aCB0aGUgY29wIGFuZCB0aGUgZHJpdmVyIGFyZSBp
biB2dWxuZXJhYmxlLiBBbnkgd3JvbmcgbW92ZSBvciBtaXNqdWRnbWVudCBjYW4gdHVybiB0aGUg
ZW5jb3VudGVyIGRlYWRseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RyYWZmaWMgc3RvcHMgYW5kIGRvbWVzdGlj
IHZpb2xlbmNlIGFyZSB0aGUgaGlnaGVzdC1yaXNrIGNhbGxzICYjODIxMjsgeW91IGhhdmUgbm8g
aWRlYSB3aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSB3YWxraW5nIGludG8sJiM4MjIxOyBKb2huIEduYWdleSwg
ZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBUYWN0aWNhbCBPZmZpY2VycyBBc3Nv
Y2lhdGlvbiwgdG9sZCB0aGUgT3JsYW5kbyBTZW50aW5lbCBpbiAyMDEwLjwvcD48cD5FdmVuIHdo
ZW4gbW90b3Jpc3RzIGdldCBvZmYgdW5oYXJtZWQsIHRoZSBleHBlcmllbmNlIGNhbiBiZSBmcmln
aHRlbmluZywgaW5mdXJpYXRpbmcgb3IgaHVtaWxpYXRpbmcuIFN0b3BzIGJyZWVkIGZlYXIgYW5k
IGRpc3RydXN0IG9mIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCwgcGFydGljdWxhcmx5IGFtb25nIG1pbm9yaXRp
ZXMuPC9wPjxwPlNvIHdoeSBkbyBjb3BzIHJlbHkgc28gbXVjaCBvbiB0aGUgcHJhY3RpY2U/IEVu
Zm9yY2luZyB0cmFmZmljIGxhd3MgaXMgYSBsYXJnZSBzaGFyZSBvZiB3aGF0IHRoZXkgZG8uIEln
bm9yaW5nIG1vdG9yaXN0cyB3aG8gZHJpdmUgdG9vIGZhc3Qgb3IgaWdub3JlIHNpZ25hbHMgY291
bGQgZm9zdGVyIGNoYW9zIG9uIHRoZSByb2FkLjwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUgYXJlIG90aGVyIHdh
eXMgdG8gY29tYmF0IGJhZCBkcml2aW5nLiBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENhbGlmb3JuaWEsIEJlcmtl
bGV5IGxhdyBwcm9mZXNzb3IgQ2hyaXN0b3BoZXIgS3V0eiBwb2ludHMgb3V0IHRoYXQgcG9saWNl
IGluIEZyYW5jZSBkbyB0cmFmZmljIHN0b3BzIGF0IGxlc3MgdGhhbiBvbmUtdGhpcmQgdGhlIHJh
dGUgdGhhdCBBbWVyaWNhbiBjb3BzIGRvLiBJbiBFbmdsYW5kIGFuZCBXYWxlcywgaXQmIzgyMTc7
cyBvbmUtZm91cnRoLjwvcD48cD5UaGUgb2J2aW91cyBhbHRlcm5hdGl2ZSBpcyB1c2luZyBjYW1l
cmFzLiBTcGVlZGVycyBhbmQgcmVkLWxpZ2h0IHJ1bm5lcnMgY2FuIGJlIGRldGVjdGVkIGFuZCB0
aWNrZXRlZCBieSBlbGVjdHJvbmljIG1lYW5zLiBVcG9uIHBheWluZyB0aGUgZmluZSwgc2F5cyBL
dXR6LCB0aGUgb2ZmZW5kZXJzIGNvdWxkIGJlIHJlcXVpcmVkIHRvIHNob3cgdGhhdCB0aGV5IGFy
ZSBsaWNlbnNlZCBhbmQgaW5zdXJlZC48L3A+PHA+SSYjODIxNzt2ZSBnb3R0ZW4gY2l0YXRpb25z
IGZyb20gcmVkLWxpZ2h0IGFuZCBzcGVlZCBjYW1lcmFzLCBhbmQgd2hpbGUgSSByZXNlbnRlZCB0
aGUgZmluZXMsIEkgd2FzIGdyYXRlZnVsIHRoYXQgSSB3YXNuJiM4MjE3O3QgZGV0YWluZWQgb24g
dGhlIHJvYWRzaWRlIGJ5IGFuIGFybWVkIG9mZmljZXIuIFRoZSB0aW1lIEkgZ290IGEgbWVyZSB3
YXJuaW5nIGZvciAoYmFyZWx5KSBmYWlsaW5nIHRvIGNvbWUgdG8gYSBjb21wbGV0ZSBzdG9wIG9u
IGFuIGVtcHR5IHN1YnVyYmFuIHN0cmVldCBhZnRlciBtaWRuaWdodCB3YXMgY29uc2lkZXJhYmx5
IGxlc3MgcGxlYXNhbnQuPC9wPjxwPkJlaW5nIGEgZ3JheS1oYWlyZWQgd2hpdGUgbWFsZSwgSSYj
ODIxNzt2ZSBiZWVuIHB1bGxlZCBvdmVyIG9ubHkgdGhyZWUgdGltZXMgaW4gbXkgYWR1bHQgbGlm
ZS4gQ2FzdGlsZSwgMzIsIGhhZCBiZWVuIHRocm91Z2ggdGhhdCBleHBlcmllbmNlIDQ5IHRpbWVz
ICYjODIxMjsgYW5kICYjODIyMDt3YXMgcmFyZWx5IHRpY2tldGVkIGZvciB0aGUgcmVhc29uIGhl
IHdhcyBzdG9wcGVkLCYjODIyMTsgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBTdGFyVHJpYnVuZSBvZiBNaW5u
ZWFwb2xpcy1TdC4gUGF1bC48L3A+PHA+Sm9lbCBBbmRlcnNvbiwgYW4gQWZyaWNhbi1BbWVyaWNh
biByZXBvcnRlciBmb3IgQnV6ekZlZWQsIHNhaWQgb24gVHdpdHRlciBsYXN0IG1vbnRoIHRoYXQg
aGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIHN0b3BwZWQgbW9yZSB0aGFuIDMwIHRpbWVzIHNpbmNlIGhlIHN0YXJ0
ZWQgZHJpdmluZyAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBmaXZlIHRpbWVzIGZvciBzZWF0YmVsdCB2aW9s
YXRpb25zIHdoZW4gaGUgd2FzIHdlYXJpbmcgaGlzIHNlYXRiZWx0LjwvcD48cD5UcmFmZmljIHN0
b3BzIGFyZSBvZnRlbiBhbiBleGN1c2UgZm9yIGNvcHMgdG8gc2VhcmNoIGEgY2FyIGZvciBkcnVn
cyBhbmQgZ3Vucy4gQ3VydGFpbGluZyBwb2xpY2UgcmVsaWFuY2Ugb24gdGhpcyBwcmV0ZXh0IHdv
dWxkIGZyZWUgbW90b3Jpc3RzIGZyb20gYmVpbmcgZHJhZ29vbmVkIHRvICYjODIyMDtjb25zZW50
JiM4MjIxOyB0byBzZWFyY2hlcyBmb3Igd2hpY2ggdGhlIGNvcHMgbGFjayBwcm9iYWJsZSBjYXVz
ZS48L3A+PHA+VHJ1ZSwgdGhlIGNoYW5nZSB3b3VsZCBsZXQgY3JpbWluYWxzIG9wZXJhdGUgYXQg
bGVzcyByaXNrLiBCdXQgaGFzc2xpbmcgdGhlIGlubm9jZW50IHRvIGNhdGNoIHRoZSBndWlsdHkg
aXMgYW4gYWJ1c2Ugb2Ygb3VyIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsIHByaW5jaXBsZXMuIEluIElsbGlub2lz
IGxhc3QgeWVhciwgcG9saWNlIGNvbmR1Y3RlZCAyLjE3IG1pbGxpb24gdHJhZmZpYyBzdG9wcy4g
SnVzdCA4LDkzOCB5aWVsZGVkIGNvbnRyYWJhbmQgJiM4MjEyOyBvbmUgYnVzdCBmb3IgZXZlcnkg
MjQyIHN0b3BzLjwvcD48cD5UaGUgcmFyZSBpbnN0YW5jZXMgd2hlbiBwb2xpY2UgZmluZCBldmlk
ZW5jZSBvZiBhIGNyaW1lLCBLdXR6IHRvbGQgbWUsICYjODIyMDtkb24mIzgyMTc7dCBqdXN0aWZ5
IHRoZSBlbm9ybW91cyBzb2NpYWwgY29zdHMgb2Ygd2lkZXNwcmVhZCBwb2xpY2UgaW50ZXJ2ZW50
aW9ucy4mIzgyMjE7IFRoaXMgaXMgYW4gZXh0cmVtZWx5IGluZWZmaWNpZW50IHdheSBvZiBkZXRl
Y3RpbmcgZHJ1ZyBhbmQgZ3VuIGNyaW1lcy48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIG9mdGVuIGRp
c2NyaW1pbmF0b3J5LiAmIzgyMjA7TWlub3JpdGllcyBhcmUgbW9yZSBsaWtlbHkgdG8gYmUgYXNr
ZWQgZm9yIGNvbnNlbnQgdG8gc2VhcmNoLCBhbmQgbGVzcyBsaWtlbHkgdG8gaGF2ZSBjb250cmFi
YW5kLCYjODIyMTsgbm90ZXMgS2FyZW4gU2hlbGV5LCBwb2xpY2UgcHJhY3RpY2VzIGRpcmVjdG9y
IG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5pb24gb2YgSWxsaW5vaXMuPC9wPjxw
PlRoZSBiZXN0IG9wdGlvbiBpcyBub3QgdG8gYWJvbGlzaCBwb2xpY2UgdHJhZmZpYyBzdG9wcyBl
bnRpcmVseSwgYnV0IHRvIHVzZSB0aGVtIG9ubHkgd2hlbiBhYnNvbHV0ZWx5IG5lY2Vzc2FyeS4g
QWNjaWRlbnRzIGFuZCBpbXBhaXJlZCBkcml2aW5nIHdvdWxkIHJlcXVpcmUgY29wcyB0byBkZWFs
IGZhY2UtdG8tZmFjZSB3aXRoIG1vdG9yaXN0cy4gQnV0IHBvbGljZSBjb3VsZCBhZGRyZXNzIG1p
c3NpbmcgbGljZW5zZSBwbGF0ZXMgYW5kIGJyb2tlbiB0YWlsbGlnaHRzIGJ5IHRha2luZyBwaG90
b3MgYW5kIGlzc3VpbmcgdGlja2V0cyBlbGVjdHJvbmljYWxseS48L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZSBj
aGllZiBwdXJwb3NlcyBvZiBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgaXMgZW5oYW5jaW5nIHB1YmxpYyBzYWZl
dHkuIEN1cnRhaWxpbmcgdHJhZmZpYyBzdG9wcyB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBtYWtlIHRoZSByb2Fk
cyBtb3JlIGRhbmdlcm91cy4gQnV0IGl0IHdvdWxkIHNhdmUgdGhlIGxpdmVzIG9mIG1vdG9yaXN0
cyBhbmQgcG9saWNlIHdobyBhcmUgbm93IHB1dCBpbiBwZXJpbCBmb3Igbm8gZ29vZCByZWFzb24u
PC9wPjxwPkNoYXBtYW4gaXMgYSBDaGljYWdvIFRyaWJ1bmUgY29sdW1uaXN0LiBIZSBibG9ncyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNoaWNhZ290cmlidW5lLmNvbS9uZXdzL29waW5pb24vY2hh
cG1hbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cuY2hpY2Fnb3RyaWJ1bmUuY29tL25ld3Mv
b3Bpbmlvbi9jaGFwbWFuPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RldmVDaGFwbWFuMTMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0
O1N0ZXZlQ2hhcG1hbjEzJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.