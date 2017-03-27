Steve Chapman: Health care, our problem that defies solution

PHA+Q0hJQ0FHTzogQmlsbCBDbGludG9uIHRyaWVkIHRvIGZpeCBBbWVyaWNhJiM4MjE3O3MgaGVh
bHRoIGNhcmUgcHJvYmxlbXMgYW5kIHdhcyBzaG90IGRvd24gYnkgQ29uZ3Jlc3MuIEJhcmFjayBP
YmFtYSBnb3QgaGlzIHNvbHV0aW9uIGVuYWN0ZWQgb25seSB0byBmaW5kIG1vc3QgcGVvcGxlIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBsaWtlIGl0LiBSZXB1YmxpY2FucyB3aG8gdm90ZWQgcmVwZWF0ZWRseSB0byBy
ZXBlYWwgT2JhbWFjYXJlIGFuZCByZXBsYWNlIGl0IHdpdGggc29tZXRoaW5nIGZhciBiZXR0ZXIg
aGF2ZSBmb3VuZCBpdCBmaWVuZGlzaGx5IGhhcmQgdG8gYWdyZWUgb24gaG93LjwvcD48cD5JdCBj
b3VsZCBiZSB0aGF0IG91ciBoZWFsdGggY2FyZSBwcm9ibGVtcyBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgc29s
dmVkIGJlY2F1c2Ugb2YgcGFydGlzYW5zaGlwLCBpbmNvbXBldGVuY2UsIGNvcnJ1cHRpb24gb3Ig
ZGlzaG9uZXN0eSBhbW9uZyBvdXIgZWxlY3RlZCBvZmZpY2lhbHMuIE9yIGl0IGNvdWxkIGJlIGJl
Y2F1c2UgdGhvc2UgcHJvYmxlbXMgYXJlIG5vdCBzb2x1YmxlLjwvcD48cD5PaCwgc29tZSBvZiB0
aGVtIGNhbiBiZSBzb2x2ZWQsIGZvciBzdXJlLiBCdXQgbm90IGFsbCBhdCBvbmNlLCBhbmQgbm90
IHdpdGhpbiB0aGUgY29uc3RyYWludHMgb2Ygb3VyIHBvbGl0aWNhbCBlbnZpcm9ubWVudC4gV2Ug
aGF2ZSB0cm91YmxlIGFjY2VwdGluZyB0aGF0LiBTbyB3ZSBtdWRkbGUgYWxvbmcgd2l0aCBhIHN5
c3RlbSB0aGF0IGlzIHJpZGRsZWQgd2l0aCBmbGF3cyBhbmQgY2F1c2VzIGEgbG90IG9mIGRpc3Nh
dGlzZmFjdGlvbi48L3A+PHA+VGhlIGNoYW5naW5nIHBlcmNlcHRpb25zIG9mIHRoZSBBZmZvcmRh
YmxlIENhcmUgQWN0IGFyZSBhIG1hcnZlbCB0byBiZWhvbGQuIEl0IHdhcyBzbyBjb250cm92ZXJz
aWFsIHRoYXQgaXQgYmFyZWx5IGdvdCB0aHJvdWdoIENvbmdyZXNzIGluIDIwMTAuIExvbmcgYmVm
b3JlIGl0IHdhcyBmdWxseSBpbXBsZW1lbnRlZCwgaXQgd2FzIHVucG9wdWxhciwgYW5kIGl0IG1v
c3RseSByZW1haW5lZCBzby48L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbnMgcmFuIGFnYWluc3QgaXQgd2l0aCBn
cmVhdCBzdWNjZXNzIGluIHRoZSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGVsZWN0aW9ucyBpbiAyMDEwIGFuZCAy
MDE0LCBhbmQgRG9uYWxkIFRydW1wIHdvbiBsYXN0IHllYXIgYWZ0ZXIgY2FsbGluZyBpdCBhICYj
ODIyMDtkaXNhc3RlciYjODIyMTsgdGhhdCBoZSB3b3VsZCByZXBlYWwgYW5kIHJlcGxhY2Ugd2l0
aCBzb21ldGhpbmcgJiM4MjIwO211Y2ggYmV0dGVyIGFuZCBtdWNoIGxlc3MgZXhwZW5zaXZlLiYj
ODIyMTsgQXMgb25lIG9mIEVybmVzdCBIZW1pbmd3YXkmIzgyMTc7cyBjaGFyYWN0ZXJzIHNhaWQs
ICYjODIyMDtJc24mIzgyMTc7dCBpdCBwcmV0dHkgdG8gdGhpbmsgc28/JiM4MjIxOzwvcD48cD5C
dXQgc29tZXRoaW5nIHNob2NraW5nIGhhcHBlbmVkIG9uIHRoZSBwYXRoIHRvIHRoZSByZXBlYWwg
b2YgT2JhbWFjYXJlOiBJdCBiZWdhbiB0byBsb29rIGJldHRlci4gSW4gdGhlIGxhdGVzdCBwb2xs
IGJ5IHRoZSBLYWlzZXIgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24sIDQ5IHBlcmNlbnQgb2YgQW1lcmljYW5z
IHNhaWQgdGhleSBsaWtlZCBpdCwgdGhlIGhpZ2hlc3QgZmlndXJlIHNpbmNlIDIwMTAsIGFuZCBq
dXN0IDQ0IHBlcmNlbnQgZGlkbiYjODIxNzt0LCBkb3duIGZyb20gNTMgcGVyY2VudCBpbiAyMDE0
LjwvcD48cD5XaGF0IGFjY291bnRzIGZvciB0aGUgc2hpZnQgaW4gc2VudGltZW50PyBPbmUgZmFj
dG9yIGlzIHRoYXQgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byB0aGVpciBoZWFsdGggY2FyZSwgQW1lcmljYW5z
IG51cnNlIGEgZGVlcCBkaXN0cnVzdCBvZiBjaGFuZ2UuIFRoZXkgbWF5IG5vdCBiZSBzYXRpc2Zp
ZWQgd2l0aCB3aGF0IHRoZXkgaGF2ZSwgYnV0IHRoZXkgYXNzdW1lIGFueXRoaW5nIGRpZmZlcmVu
dCB3aWxsIGJlIHdvcnNlLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIGlzIHRoYXQgYSBsb3Qgb2YgdGhlbSByZWFs
bHkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCB0aGUgQUNBIGRpZCBidXQgZGlzbGlrZWQgaXQgYmVj
YXVzZSB0aGV5IGFzc29jaWF0ZWQgaXQgd2l0aCBhIHByZXNpZGVudCB0aGV5IG9wcG9zZWQuIEdp
dmVuIHRoYXQgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBhcHByb3ZhbCByYXRpbmcgaG92ZXJlZCBhcm91bmQgNTAg
cGVyY2VudCBmb3IgbW9zdCBvZiBoaXMgc2Vjb25kIHRlcm0sIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHN1cnBy
aXNpbmcgdGhhdCBoaXMgc2lnbmF0dXJlIGluaXRpYXRpdmUgZXZva2VkIHdpZGVzcHJlYWQgZGlz
ZGFpbiwgcGFydGljdWxhcmx5IGFtb25nIFJlcHVibGljYW5zLjwvcD48cD5TdHViYm9ybiBpZ25v
cmFuY2UgYWxzbyBwbGF5cyBhIHJvbGUuIEFuIE5QUi9JcHNvcyBwb2xsIGluIEphbnVhcnkgZm91
bmQgdGhhdCBtb3JlIHRoYW4gaGFsZiBvZiBBbWVyaWNhbnMgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlYWxpemUg
dGhhdCB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHBlb3BsZSB3aXRoIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2Ugcm9zZSB1bmRl
ciBPYmFtYWNhcmUuIE9uZSBpbiB0aHJlZSBtaXN0YWtlbmx5IHRob3VnaHQgaXQgcHV0IHJlc3Ry
aWN0aW9ucyBvbiBlbmQtb2YtbGlmZSBjYXJlICYjODIxMjsgcmVtZW1iZXIgdGhlICYjODIyMDtk
ZWF0aCBwYW5lbHMmIzgyMjE7PzwvcD48cD5UaGUgQUNBIGFsc28gY2xhc2hlZCB3aXRoIGludHJh
Y3RhYmxlIHByZWZlcmVuY2VzLiBJdCBmb3JjZWQgaW5kaXZpZHVhbHMgdG8gcHVyY2hhc2UgaW5z
dXJhbmNlLiBJdCBtZWFudCBtb3JlIGdvdmVybm1lbnQgaW50ZXJmZXJlbmNlIGluIHByaXZhdGUg
bWFya2V0cy4gSXQgZXhwYW5kZWQgYSBtYWpvciBlbnRpdGxlbWVudCwgTWVkaWNhaWQuIEl0IHJl
cXVpcmVkIG5ldyB0YXhlcy4gSXQgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlZHVjZSB0b3RhbCBoZWFsdGggY2Fy
ZSBleHBlbnNlcyBmb3IgbW9zdCBwZW9wbGUuIEFsbCBvZiB0aGVzZSBmZWF0dXJlcyBncmF0ZWQu
PC9wPjxwPkFuZCBBbWVyaWNhbnMgYXJlIG5vdCBzbGF2ZXMgdG8gbG9naWMgb3IgY29uc2lzdGVu
Y3kuIE9wcG9zaXRpb24gdG8gdGhpcyBtYXNzaXZlIGZlZGVyYWwgcHJvZ3JhbSBoYXMgYmVlbiBw
YXJ0aWN1bGFybHkgaGlnaCBhbW9uZyBzZW5pb3JzICYjODIxMjsgbW9zdCBvZiB3aG9tIGFyZSBj
b3ZlcmVkIGJ5IHRoYXQgbWFzc2l2ZSBmZWRlcmFsIHByb2dyYW0ga25vd24gYXMgTWVkaWNhcmUu
IFRoZSBpbXBsaWNpdCBhdHRpdHVkZTogQmlnIGdvdmVybm1lbnQgZm9yIG1lLCBidXQgbm90IGZv
ciB0aGVlLjwvcD48cD5Pbmx5IGxhdGVseSBoYXMgaXQgb2NjdXJyZWQgdG8gbWFueSBkZXRyYWN0
b3JzIHRoYXQgQUNBIGFsc28gaGFzIGVsZW1lbnRzIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCByYXRoZXIgbm90
IHN1cnJlbmRlciAmIzgyMTI7IHN1Y2ggYXMgYWxsb3dpbmcgeW91bmcgYWR1bHRzIHRvIHN0YXkg
b24gdGhlaXIgcGFyZW50cyYjODIxNzsgcG9saWNpZXMgdW50aWwgYWdlIDI2LCBiYXJyaW5nIGV4
Y2x1c2lvbnMgZm9yIHByZS1leGlzdGluZyBjb25kaXRpb25zLCBtYW5kYXRpbmcgZnJlZSBwcmV2
ZW50aXZlIGNhcmUsIGdpdmluZyBzdWJzaWRpZXMgdG8gbW9kZXJhdGUtIGFuZCBsb3ctaW5jb21l
IHBlb3BsZSBhbmQgZXhwYW5kaW5nIGVsaWdpYmlsaXR5IGZvciBNZWRpY2FpZC48L3A+PHA+VHJ1
bXAgaGFzIGxlZCB2b3RlcnMgdG8gYmVsaWV2ZSB0aGV5IGNhbiBoYXZlIGFsbCB0aGUgc3R1ZmYg
dGhleSB3YW50IGFuZCBub25lIG9mIHRoZSBzdHVmZiB0aGV5IHJlc2VudC4gQnV0IG5laXRoZXIg
aGUgbm9yIGFueW9uZSBlbHNlIGhhcyBmb3VuZCBhIHBsYXVzaWJsZSB3YXkgdG8gYWNjb21wbGlz
aCB0aGF0LjwvcD48cD5UaGUgbW91cm5mdWwgcmVhbGl0aWVzIGFyZSBpbmVzY2FwYWJsZS4gSWYg
eW91IHJlbW92ZSB0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBtYW5kYXRlLCB5b3UgYWxsb3cgeW91bmdlciBhbmQg
aGVhbHRoaWVyIHBlb3BsZSB0byBvcHQgb3V0LCB3aGljaCB3b3VsZCBtZWFuIGhpZ2hlciBwcmVt
aXVtcyBmb3Igb2xkZXIgYW5kIHNpY2tlciBvbmVzLiBJZiB5b3UgY3V0IHRoZSBjb3N0IG9mIE1l
ZGljYWlkLCB5b3UgbGVhdmUgYSBsb3Qgb2YgcG9vcmVyIEFtZXJpY2FucyB3aXRob3V0IGNvdmVy
YWdlLCBmb3JjZWQgdG8gcmVseSBvbiBleHBlbnNpdmUgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gY2FyZS4gSWYg
eW91IGVsaW1pbmF0ZSB0aGUgdGF4ZXMsIHlvdSByYWlzZSB0aGUgZmVkZXJhbCBkZWZpY2l0Ljwv
cD48cD5Zb3UgY2FuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBpdCBhbGwuIE91ciBhdmVyc2lvbiB0byB0aGlzIHNp
bXBsZSB0cnVpc20gaGFzIHlpZWxkZWQgYSBkdWJpb3VzIGFjaGlldmVtZW50OiBDb21wYXJlZCB3
aXRoIG90aGVyIFdlc3Rlcm4gbmF0aW9ucywgd2UgaGF2ZSBtb3JlIHBlb3BsZSB3aXRob3V0IGlu
c3VyYW5jZSwgc3BlbmQgZmFyIG1vcmUgb2Ygb3VyIG5hdGlvbmFsIGluY29tZSBvbiBoZWFsdGgg
Y2FyZSBhbmQgYXJlIGxlc3MgaGFwcHkgd2l0aCBvdXIgc3lzdGVtLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hh
dCB5b3UgZ2V0IHdoZW4geW91IHJlc2lzdCBmdW5kYW1lbnRhbCB0cmFkZW9mZnMuPC9wPjxwPkFt
ZXJpY2FucyB3aG8gd2FudCBhIHNvbHV0aW9uIHRoYXQgaGFzIG5vIGRvd25zaWRlIGRvbiYjODIx
Nzt0IHJlYWxseSB3YW50IGEgc29sdXRpb24uIE5vdCB0byB3b3JyeTogVGhleSB3b24mIzgyMTc7
dCBnZXQgb25lPC9wPjxwPkNoYXBtYW4gaXMgYSBDaGljYWdvIFRyaWJ1bmUgY29sdW1uaXN0LiBI
ZSBibG9ncyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNoaWNhZ290cmlidW5lLmNvbS9uZXdzL29w
aW5pb24vY2hhcG1hbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cuY2hpY2Fnb3RyaWJ1bmUu
Y29tL25ld3Mvb3Bpbmlvbi9jaGFwbWFuPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGV2ZUNoYXBtYW4xMyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZu
YnNwOyYjNjQ7U3RldmVDaGFwbWFuMTMmbmJzcDs8L2E+Lnc8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.