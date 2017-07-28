Steve Chapman: How the Roberts court has championed free speech

PHA+Q2hpY2FnbzogQmFyYWNrIE9iYW1hIGhhZCBoaXMgc2hhcmUgb2YgcG9vciBkZWNpc2lvbnMg
YW5kIG91dHJpZ2h0IGZhaWx1cmVzLiBPbmUgb2YgaGlzIHdvcnN0IG1vbWVudHMgY2FtZSBkdXJp
bmcgaGlzIDIwMTAgU3RhdGUgb2YgdGhlIFVuaW9uIGFkZHJlc3MuIFdpdGggc2l4IGp1c3RpY2Vz
IHNlYXRlZCBpbiBmcm9udCBvZiBoaW0sIGhlIHVwYnJhaWRlZCB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCBm
b3IgYSBkZWNpc2lvbiBvbiBjYW1wYWlnbiBmaW5hbmNlIHJlZ3VsYXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXaXRoIGFsbCBkdWUgZGVmZXJlbmNlIHRvIHNlcGFyYXRpb24gb2YgcG93ZXJzLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO2xhc3Qgd2VlayB0aGUgU3VwcmVtZSBDb3VydCByZXZlcnNlZCBhIGNl
bnR1cnkgb2YgbGF3IHRoYXQsIEkgYmVsaWV2ZSwgd2lsbCBvcGVuIHRoZSBmbG9vZGdhdGVzIGZv
ciBzcGVjaWFsIGludGVyZXN0cywgaW5jbHVkaW5nIGZvcmVpZ24gY29ycG9yYXRpb25zLCB0byBz
cGVuZCB3aXRob3V0IGxpbWl0IGluIG91ciBlbGVjdGlvbnMuJiM4MjIxOyBJdCB3YXMgYSBydWRl
IGJyZWFjaCBvZiBwcm90b2NvbCwgaW5kdWNpbmcgSnVzdGljZSBTYW11ZWwgQWxpdG8gdG8gc2hh
a2UgaGlzIGhlYWQgYW5kIG1vdXRoLCAmIzgyMjA7Tm90IHRydWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5PYmFt
YSYjODIxNztzIGZpcnN0IHNpbiB3YXMgYmVpbmcgZGlzcmVzcGVjdGZ1bCB0byBqdXN0aWNlcyB3
aG8gd2VyZSB0aGVyZSBvdXQgb2YgcmVzcGVjdCB0byBoaXMgb2ZmaWNlLiBIaXMgc2Vjb25kIHdh
cyBhIGJhZCBwcmVkaWN0aW9uLiBUaGUgbGVnZW5kYXJ5IEZpcnN0IEFtZW5kbWVudCBsYXd5ZXIg
RmxveWQgQWJyYW1zIGhhcyBmb3VuZCB0aGF0IG9mIHRoZSAkMi43NiBiaWxsaW9uIHJhaXNlZCBp
biB0aGUgMjAxNiBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb24sIGNvcnBvcmF0aW9ucyBhbmQgb3RoZXIg
YnVzaW5lc3NlcyBwcm92aWRlZCBvbmx5ICQ2NyBtaWxsaW9uICYjODIxMjsgMi40IHBlcmNlbnQu
IEZpbmFsbHksIE9iYW1hIGZhaWxlZCB0byByZWNvZ25pemUgdGhlIHNvdW5kIHByaW5jaXBsZXMg
dW5kZXJseWluZyB0aGUgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPlRoZSBDaXRpemVucyBVbml0ZWQgZGVjaXNp
b24gaGFzIGJlZW4gcG9ydHJheWVkIGJ5IGxpYmVyYWwgY3JpdGljcyBhcyBwcm9vZiB0aGF0IHVu
ZGVyIENoaWVmIEp1c3RpY2UgSm9obiBSb2JlcnRzLCB0aGUgY291cnQgaGFzIGJlY29tZSBhIGNh
cHRpdmUgb2YgYnVzaW5lc3MgaW50ZXJlc3RzIGFuZCByaWdodC13aW5nIGlkZW9sb2d1ZXMuIEJ1
dCBCcm9va2x5biBMYXcgU2Nob29sIHByb2Zlc3NvciBKb2VsIEdvcmEsIHdobyBoYXMgc2VydmVk
IHRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5pb24gYXMgYSBzdGFmZiBhdHRvcm5leSBh
bmQgbG9uZ3RpbWUgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBib2FyZCBvZiBkaXJlY3RvcnMsIHNheXMgdGhleSBh
cmUgbWlzdGFrZW4uPC9wPjxwPlRoYXQgcnVsaW5nLCBoZSB3cml0ZXMsIGlzIHBhcnQgb2YgYSBj
b21tZW5kYWJsZSBidXQgdW5zdW5nIHBhdHRlcm4uIE92ZXIgdGhlIHBhc3QgZGVjYWRlLCBHb3Jh
IGFyZ3VlcywgJiM4MjIwO3RoZSBSb2JlcnRzIFN1cHJlbWUgQ291cnQgbWF5IHdlbGwgaGF2ZSBi
ZWVuIHRoZSBtb3N0IHNwZWVjaC1wcm90ZWN0aXZlIENvdXJ0IGluIGEgZ2VuZXJhdGlvbiwgaWYg
bm90IGluIG91ciBoaXN0b3J5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7cyBub3QgYWxvbmUgaW4g
dGhpcyBjb25jbHVzaW9uLiBBYnJhbXMgdG9sZCBtZSB0aGUgUm9iZXJ0cyBjb3VydCBoYXMgZ290
dGVuIHNvbWUgZGVjaXNpb25zIHdyb25nLCBidXQgJiM4MjIwO3Rha2VuIGFzIGEgd2hvbGUsIGl0
IGhhcyByZW5kZXJlZCBGaXJzdCBBbWVuZG1lbnQtcHJvdGVjdGl2ZSBkZWNpc2lvbnMgaW4gYW4g
ZXh0cmFvcmRpbmFyaWx5IGJyb2FkIHJhbmdlIG9mIGNhc2VzLCBhbmQgaXQgZGVzZXJ2ZXMgZ3Jl
YXQgY3JlZGl0IGZvciBkb2luZyBzby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdlb2ZmcmV5IFN0b25lLCBhIEZp
cnN0IEFtZW5kbWVudCBzY2hvbGFyIGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENoaWNhZ28gTGF3IFNj
aG9vbCB3aG8gaGFzIGZpZXJjZWx5IGNyaXRpY2l6ZWQgdGhlIGNhbXBhaWduIGZpbmFuY2UgcnVs
aW5nLCBzYXlzLCAmIzgyMjA7VGhlIFJvYmVydHMgY291cnQgaGFzIGdpdmVuIG1vcmUgcHJvdGVj
dGlvbiB0byBmcmVlIHNwZWVjaCBhY3Jvc3MgYSBsYXJnZXIgcmFuZ2Ugb2YgYXJlYXMgdGhhbiBh
bnkgb2YgaXRzIHByZWRlY2Vzc29ycyBoYXZlICYjODIxMjsgYWx0aG91Z2ggc29tZXRpbWVzIHVu
d2lzZWx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2l0aXplbnMgVW5pdGVkLCBhcmd1ZXMgR29yYSwgaGFzIGJl
ZW4gdW5mYWlybHkgbWFsaWduZWQuICYjODIyMDtIZXJlIHlvdSBoYWQgYSBsYXcgd2hpY2ggbWFk
ZSBpdCBhIGNyaW1lIHRvIHB1dCBvdXQgYSBtb3ZpZSBjcml0aWNpemluZyBhIG1ham9yIGNhbmRp
ZGF0ZSBmb3IgdGhlIHByZXNpZGVuY3kgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBz
YXlzLiBUaGUgRmlyc3QgQW1lbmRtZW50LCB3cm90ZSBBbnRob255IEtlbm5lZHksICYjODIyMDtw
cm9oaWJpdHMgQ29uZ3Jlc3MgZnJvbSBmaW5pbmcgb3IgamFpbGluZyBjaXRpemVucywgb3IgYXNz
b2NpYXRpb25zIG9mIGNpdGl6ZW5zLCBmb3Igc2ltcGx5IGVuZ2FnaW5nIGluIHBvbGl0aWNhbCBz
cGVlY2guJiM4MjIxOzwvcD48cD5Dcml0aWNzIHNheSB0aGUgY29uc2VydmF0aXZlIGp1c3RpY2Vz
IHNhdyBpdCB0aGF0IHdheSBiZWNhdXNlIGNvcnBvcmF0ZSBzcGVuZGluZyB0ZW5kcyB0byBmYXZv
ciBjb25zZXJ2YXRpdmUgY2F1c2VzIChzZWU6IEtvY2ggYnJvdGhlcnMpLiBTb21lIG90aGVyIGZy
ZWUgc3BlZWNoIHJ1bGluZ3MsIHNheXMgU3RvbmUsIGNvdWxkIGFsc28gYmUgYXNjcmliZWQgdG8g
YSByaWdodHdhcmQgYmlhcyAmIzgyMTI7IHN1Y2ggYXMgaW52YWxpZGF0aW5nIHJ1bGVzIHJlc3Ry
aWN0aW5nIHByb3Rlc3RzIGF0IGFib3J0aW9uIGNsaW5pY3MgYW5kIG92ZXJ0dXJuaW5nIGEgbGF3
IGFsbG93aW5nIGRvY3RvcnMgdG8ga2VlcCBwcml2YXRlIHRoZSBtZWRpY2luZXMgdGhleSBwcmVz
Y3JpYmUuPC9wPjxwPkJ1dCBhcyBHb3JhIG5vdGVzLCBtYW55IG9mIHRoZSBjb3VydCYjODIxNztz
IEZpcnN0IEFtZW5kbWVudCBkZWNpc2lvbnMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBmb2xsb3dlZCB0aGF0IHRy
YWNrLiBJdCBzdHJ1Y2sgZG93biBhIGZlZGVyYWwgbGF3IG1ha2luZyBpdCBhIGNyaW1lIHRvIGZh
bHNlbHkgY2xhaW0gdG8gaGF2ZSB3b24gbWlsaXRhcnkgbWVkYWxzIGFuZCBhIENhbGlmb3JuaWEg
bGF3IGJhcnJpbmcgdGhlIHNhbGUgb2YgdmlvbGVudCB2aWRlbyBnYW1lcyB0byBtaW5vcnMuPC9w
PjxwPkEgY291cnQgYXdhcmRlZCAkNSBtaWxsaW9uIHRvIHRoZSBwYXJlbnRzIG9mIGEgTWFyaW5l
IHdob3NlIGZ1bmVyYWwgZHJldyBkZW1vbnN0cmF0b3JzIHdpdGggc2lnbnMgYmVhcmluZyBzdWNo
IG9mZmVuc2l2ZSBtZXNzYWdlcyBhcyAmIzgyMjA7VGhhbmsgR29kIGZvciBkZWFkIHNvbGRpZXJz
LiYjODIyMTsgVGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQgc2FpZCB0aGUgdmVyZGljdCB2aW9sYXRlZCB0aGUg
cHJvdGVzdGVycyYjODIxNzsgZnJlZWRvbSBvZiBzcGVlY2guPC9wPjxwPkl0IGFsc28gcnVsZWQg
YWdhaW5zdCBhIEdlb3JnZSBXLiBCdXNoIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHBvbGljeSByZXF1aXJpbmcg
b3ZlcnNlYXMgZ3JvdXBzIGdldHRpbmcgQUlEUyBwcmV2ZW50aW9uIGZ1bmRzIHRvIGFkb3B0ICYj
ODIyMDthIHBvbGljeSBleHBsaWNpdGx5IG9wcG9zaW5nIHByb3N0aXR1dGlvbi4mIzgyMjE7IE5v
bmUgb2YgdGhvc2UgZGVjaXNpb25zIGZpdCB0aGUgcG9saWN5IHByZWZlcmVuY2VzIG9mIGNvbnNl
cnZhdGl2ZXMuPC9wPjxwPlRoZSBjb3VydCBoYXMgc29tZXRpbWVzIGdvbmUgd3Jvbmcgb24gZnJl
ZSBzcGVlY2guIEl0IHVwaGVsZCBhIHB1YmxpYyBoaWdoIHNjaG9vbCYjODIxNztzIHN1c3BlbnNp
b24gb2YgYSBzdHVkZW50IHdobyBicmFuZGlzaGVkIGEgc2lnbiBzYXlpbmcgJiM4MjIwO0Jvbmcg
aGl0cyA0IEplc3VzLCYjODIyMTsgd2hpY2ggaXQgdG9vayB0byBiZSBhIHByby1kcnVnIHNlbnRp
bWVudCwgYXQgYSBzY2hvb2wtc3VwZXJ2aXNlZCBldmVudC4gVGhlIGNvdXJ0IHNhaWQgcHVibGlj
IGVtcGxveWVlIHdoaXN0bGVibG93ZXJzIGhhdmUgbm8gRmlyc3QgQW1lbmRtZW50IHByb3RlY3Rp
b24gZm9yIGFueXRoaW5nIHRoZXkgc2F5ICYjODIyMDtwdXJzdWFudCB0byB0aGVpciBvZmZpY2lh
bCBkdXRpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Gb3IgdGhlIG1vc3QgcGFydCwgdGhvdWdoLCB0aGUgY291
cnQgaGFzIGJlZW4gYSBmb3JjZSBmb3IgZnJlZWRvbSBvZiBleHByZXNzaW9uLiBHb3JhIHRoaW5r
cyB0aGF0IHdpbGwgYmUgcmVpbmZvcmNlZCBieSB0aGUgYXJyaXZhbCBvZiBOZWlsIEdvcnN1Y2gs
IHdobyBzaGFyZXMgdGhlIGdlbmVyYWwgYXBwcm9hY2ggb2YgdGhlIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgY29u
c2VydmF0aXZlIHdpbmcuIFRoZSBuZXcganVzdGljZSBpbmRpY2F0ZWQgaW4gaGlzIGNvbmZpcm1h
dGlvbiBoZWFyaW5ncyB0aGF0IHVubGlrZSBEb25hbGQgVHJ1bXAsIGhlIGhhcyBubyBkZXNpcmUg
dG8gbWFrZSBpdCBlYXNpZXIgZm9yIHB1YmxpYyBmaWd1cmVzIHRvIHdpbiBsaWJlbCBzdWl0cy48
L3A+PHA+TGliZXJhbHMgYW5kIG90aGVycyB3aWxsIG9mdGVuIGZpbmQgZmF1bHQgd2l0aCB0aGUg
Y291cnQsIGFzIHdlbGwgYXMgVHJ1bXAuIEJ1dCB0aGFua3MgdG8gdGhlIGp1c3RpY2VzLCB0aGV5
IHdpbGwgaGF2ZSBhIHdpZGUgYmVydGggdG8gY29tcGxhaW4uPC9wPjxwPkNoYXBtYW4gaXMgYSBD
aGljYWdvIFRyaWJ1bmUgY29sdW1uaXN0LiBIZSBibG9ncyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LmNoaWNhZ290cmlidW5lLmNvbS9uZXdzL29waW5pb24vY2hhcG1hbiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pmh0dHA6Ly93d3cuY2hpY2Fnb3RyaWJ1bmUuY29tL25ld3Mvb3Bpbmlvbi9jaGFwbWFuPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RldmVD
aGFwbWFuMTMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1N0ZXZlQ2hhcG1hbjEzJm5ic3A7
PC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.