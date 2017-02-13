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Steve Chapman: How the travel ban helps ISIS

By Steve Chapman
Chicago Tribune

Published: February 13, 2017 - 06:54 PM
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A Syrian boy eats bread as waits in line with his mother as hundred of Syrian families wait to register at the United Nations High Commissioner for Refugees headquarters, in Beirut, Lebanon, Monday, Jan. 30, 2017. By executive order, U.S. President Donald Trump imposed a 90-day ban, Friday, that affects travel to the U.S. by citizens of Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia and Yemen and puts an indefinite hold on a program resettling Syrian refugees. (AP Photo/Hassan Ammar)


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