Steve Chapman: Immigrants tell our story

PHA+Q0hJQ0FHTzogRHVyaW5nIENvbGQgV2FyIGRlYmF0ZXMgYWJvdXQgdGhlIG1lcml0cyBvZiBj
YXBpdGFsaXNtIGFuZCBjb21tdW5pc20sIEFtZXJpY2FucyBvZmZlcmVkIGEgc2ltcGxlIGdhdWdl
OiB0aGUgbW92ZW1lbnQgb2YgcGVvcGxlLiAmIzgyMjA7WW91IGhhdmUgdGhlIEJlcmxpbiBXYWxs
LCYjODIyMTsgdGhlIGFyZ3VtZW50IHdlbnQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIHRoZSBTdGF0dWUgb2Yg
TGliZXJ0eS4gSWYgY29tbXVuaXNtIGlzIGEgYmxlc3NpbmcsIHdoeSBkbyBwZW9wbGUgZmxlZSBD
dWJhIGZvciBBbWVyaWNhLCBub3QgdGhlIG90aGVyIHdheSBhcm91bmQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD5S
b25hbGQgUmVhZ2FuLCB0aGUgaGVybyBvZiBtb2Rlcm4gUmVwdWJsaWNhbnMsIGtuZXcgdGhhdCBp
bW1pZ3JhbnRzIHdlcmUgbm90IGEgdGhyZWF0IHRvIG91ciB3YXkgb2YgbGlmZSBidXQgYSByZWlu
Zm9yY2VtZW50IG9mIGl0LiBIZSB3ZWxjb21lZCB0aGVtIGFzIGFsbGllcywgc2VsZi1zZWxlY3Rl
ZCBmb3IgdGhlaXIgYXR0cmFjdGlvbiB0byBkZW1vY3JhdGljIGlkZWFscy4gVGhleSBjYW1lIGhl
cmUgbm90IGJlY2F1c2UgdGhleSB3YW50ZWQgdG8gY2hhbmdlIEFtZXJpY2EgYnV0IGJlY2F1c2Ug
dGhleSBhZG1pcmVkIGl0IGFzIGl0IHdhcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZSBhbHdheXMgYmVs
aWV2ZWQgdGhlcmUgd2FzIHNvbWUgZGl2aW5lIHByb3ZpZGVuY2UgdGhhdCBwbGFjZWQgdGhpcyBn
cmVhdCBsYW5kIGhlcmUgYmV0d2VlbiB0aGUgdHdvIGdyZWF0IG9jZWFucywmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQgaW4gMTk4NiwgJiM4MjIwO3RvIGJlIGZvdW5kIGJ5IGEgc3BlY2lhbCBraW5kIG9mIHBlb3Bs
ZSBmcm9tIGV2ZXJ5IGNvcm5lciBvZiB0aGUgd29ybGQgd2hvIGhhZCBhIHNwZWNpYWwgbG92ZSBm
b3IgZnJlZWRvbSBhbmQgYSBzcGVjaWFsIGNvdXJhZ2UgdGhhdCBlbmFibGVkIHRoZW0gdG8gbGVh
dmUgdGhlaXIgb3duIGxhbmQsIGxlYXZlIHRoZWlyIGZyaWVuZHMgYW5kIHRoZWlyIGNvdW50cnlt
ZW4sIGFuZCBjb21lIHRvIHRoaXMgbmV3IGFuZCBzdHJhbmdlIGxhbmQgdG8gYnVpbGQgYSBuZXcg
d29ybGQgb2YgcGVhY2UgYW5kIGZyZWVkb20gYW5kIGhvcGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbWFnaW5l
IHdoYXQgUmVhZ2FuIHdvdWxkIHRoaW5rIG9mIFUuUy4gUmVwLiBTdGV2ZSBLaW5nLCBSLUlvd2Es
IHdobyBhYmhvcnMgZm9yZWlnbmVycyBsaWtlIGEgZGVhZGx5IHZpcnVzLiBPbiBNb25kYXksIEtp
bmcgdHdlZXRlZCwgJiM4MjIwO1dlIGNhbiYjODIxNzt0IHJlc3RvcmUgb3VyIGNpdmlsaXphdGlv
biB3aXRoIHNvbWVib2R5IGVsc2UmIzgyMTc7cyBiYWJpZXMuJiM4MjIxOyBMYXN0IHllYXIsIGhl
IGRlY2xhcmVkLCAmIzgyMjA7Q3VsdHVyYWwgc3VpY2lkZSBieSBkZW1vZ3JhcGhpYyB0cmFuc2Zv
cm1hdGlvbiBtdXN0IGVuZC4mIzgyMjE7IFRoaXMgd2VlaywgS2luZyBpbnNpc3RlZCB0aGF0IGlt
bWlncmFudHMgYXJlICYjODIyMDtpbXBvcnRpbmcgYSBkaWZmZXJlbnQgY3VsdHVyZSwgYSBkaWZm
ZXJlbnQgY2l2aWxpemF0aW9uLCBhbmQgdGhhdCBjdWx0dXJlIGFuZCBjaXZpbGl6YXRpb24sIHRo
ZSBpbXBvcnRlZCBvbmUsIHJlamVjdHMgdGhlIGhvc3QmIzgyMTc7cyBjdWx0dXJlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+S2luZyB3YXMgdGFsa2luZyBhYm91dCBNaWRkbGUgRWFzdGVybmVycywgYnV0IGhpcyBz
dXNwaWNpb25zIGV4dGVuZCB0byB1bmRvY3VtZW50ZWQgaW1taWdyYW50cywgbW9zdCBvZiB3aG9t
IGNvbWUgZnJvbSBMYXRpbiBBbWVyaWNhLiBIZSBjbGFpbXMgdGhleSBhcmUgJiM4MjIwO3JlZnVz
aW5nIHRvIGFzc2ltaWxhdGUgaW50byB0aGUgQW1lcmljYW4gY3VsdHVyZSBhbmQgY2l2aWxpemF0
aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW1vbmcgdGhlIGFsbGVnZWQgc2lucyBvZiBMYXRpbm8gaW1taWdy
YW50cyBhcmUgdGhhdCB0aGV5IGRyYWcgZG93biB3YWdlcyBhbmQgZ2l2ZSBiaXJ0aCBhdCBwdWJs
aWMgZXhwZW5zZS4gQnV0IGlmIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYW55dGhpbmcgd29yc2UgdGhhbiBwb29y
IGZvcmVpZ25lcnMsIGl0JiM4MjE3O3MgcmljaCBvbmVzLiBTdGV2ZSBCYW5ub24sIERvbmFsZCBU
cnVtcCYjODIxNztzIGNoaWVmIFdoaXRlIEhvdXNlIHN0cmF0ZWdpc3QsIGhhcyBjb21wbGFpbmVk
IChpbmFjY3VyYXRlbHkpIHRoYXQgJiM4MjIwO3R3by10aGlyZHMgb3IgdGhyZWUtcXVhcnRlcnMg
b2YgdGhlIENFT3MgaW4gU2lsaWNvbiBWYWxsZXkgYXJlIGZyb20gU291dGggQXNpYSBvciBmcm9t
IEFzaWEuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBzZWVzIHRoZWlyIG51bWJlcnMgYXMgdHJvdWJsZSBiZWNh
dXNlLCBoZSBzYXlzLCAmIzgyMjA7YSBjb3VudHJ5IGlzIG1vcmUgdGhhbiBhbiBlY29ub215LiAo
SXQmIzgyMTc7cykgYSBjaXZpYyBzb2NpZXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+WWVzLCBpdCBpcy4gQW5k
IFNpbGljb24gVmFsbGV5IGlzIGEgcHJvdWQgcHJvZHVjdCBvZiBvdXJzLCBzaG93Y2FzaW5nIHRo
ZSB3b25kZXJzIHRoYXQgaW50ZWxsZWN0dWFsIGFuZCBlY29ub21pYyBmcmVlZG9tIGNhbiBjcmVh
dGUuIEl0JiM4MjE3O3MgYWJzdXJkIHRvIHRoaW5rIGltbWlncmF0aW9uIHVuZGVybWluZXMgb3Vy
IGNpdmljIGxpZmUuIEltbWlncmF0aW9uIGhhcyBhbHdheXMgYmVlbiBpbnNlcGFyYWJsZSBmcm9t
IG91ciBjaXZpYyBsaWZlLiBXaGF0IGlzIGl0IGFib3V0IGhpZ2gtYWNoaWV2aW5nIEFzaWFuLUFt
ZXJpY2FucyB0aGF0IEJhbm5vbiBmaW5kcyB0aHJlYXRlbmluZyB0byBvdXIgd2F5IG9mIGxpZmUg
JiM4MjEyOyBhc2lkZSwgdGhhdCBpcywgZnJvbSB0aGVpciByYWNlPzwvcD48cD5Gcm9tIHRoZSBz
dGFydCwgaW1taWdyYW50cyBoYXZlIGVsaWNpdGVkIGdyb3VuZGxlc3MgcGFuaWMuIEJhbm5vbiwg
YSBDYXRob2xpYywgZm9yZ2V0cyB0aGF0IENhdGhvbGljIGltbWlncmFudHMgd2VyZSBvbmNlIHNl
ZW4gYXMgZnVuZGFtZW50YWxseSBob3N0aWxlIHRvIGRlbW9jcmF0aWMgcHJpbmNpcGxlcy4gVGhl
IGVtaW5lbnQgMTl0aC1jZW50dXJ5IFByZXNieXRlcmlhbiBtaW5pc3RlciBMeW1hbiBCZWVjaGVy
IHdhcm5lZCB0aGF0ICYjODIyMDt0aGUgc3ViamVjdHMgb2YgdGhlIHBvcGUmIzgyMjE7IHdvdWxk
ICYjODIyMDtzdWJ2ZXJ0IG91ciBmcmVlIGluc3RpdHV0aW9ucy4mIzgyMjE7IEJlZWNoZXIgd291
bGQgYmUgc3VycHJpc2VkIHRoYXQgc3ViamVjdHMgb2YgdGhlIHBvcGUgbm93IGRvbWluYXRlIHRo
YXQgZnJlZSBpbnN0aXR1dGlvbiBjYWxsZWQgdGhlIFN1cHJlbWUgQ291cnQuPC9wPjxwPlRoZSBj
b3VydCBhbHNvIGhhcyB0aHJlZSBKZXdpc2gganVzdGljZXMsIHdoaWNoIHdvdWxkIG9mZmVuZCBz
dXBwb3J0ZXJzIG9mIHRoZSBJbW1pZ3JhdGlvbiBBY3Qgb2YgMTkyNC4gSXQgd2FzIGRlc2lnbmVk
IHRvIGtlZXAgb3V0IEpld3MsIGFtb25nIG90aGVycywgd2hvIHdlcmUgc2VlbiBhcyBnZW5ldGlj
YWxseSBpbmZlcmlvciBhbmQgcG9saXRpY2FsbHkgcmFkaWNhbC4gSmV3cywgaG93ZXZlciwgY29u
Zm91bmRlZCBhbnRpLVNlbWl0ZXMgYnkgc3VjY2VlZGluZyBhbmQgaW50ZWdyYXRpbmcgaW50byBB
bWVyaWNhbiBzb2NpZXR5IGp1c3QgYXMgZXZlcnkgcHJldmlvdXMgaW1taWdyYW50IGdyb3VwIGhh
ZC48L3A+PHA+VGhlcmUgaXMgbm8gcmVhc29uIHRvIHRoaW5rIG5ld2NvbWVycyBmcm9tIExhdGlu
IEFtZXJpY2Egb3IgdGhlIE1pZGRsZSBFYXN0IHdpbGwgYmUgYW55IGRpZmZlcmVudC4gS2luZyBh
bmQgb3RoZXJzIGJlbGlldmUgSXNsYW0gaXMgaXJyZWRlZW1hYmx5IHZpb2xlbnQgYW5kIGhvc3Rp
bGUgdG8gZnJlZWRvbSBhbmQgZGVtb2NyYWN5ICYjODIxMjsgaGVuY2UgaGlzIG9waW5pb24gdGhh
dCBhZG1pdHRpbmcgTXVzbGltIHJlZnVnZWVzIGFtb3VudHMgdG8gJiM4MjIwO2N1bHR1cmFsIHN1
aWNpZGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgaGUgdW5kZXJlc3RpbWF0ZXMgdGhlIHBvd2VyIG9mIEFt
ZXJpY2FuIGN1bHR1cmUuIEEgMjAxMSBHYWxsdXAgcG9sbCBmb3VuZCB0aGF0IDg5IHBlcmNlbnQg
b2YgQW1lcmljYW4gTXVzbGltcyBzYXkgdGhlcmUgaXMgbmV2ZXIgYSBqdXN0aWZpY2F0aW9uIGZv
ciBhbiBpbmRpdmlkdWFsIG9yIGdyb3VwIHRvIHRhcmdldCBhbmQga2lsbCBjaXZpbGlhbnMgJiM4
MjEyOyBjb21wYXJlZCB3aXRoIG9ubHkgNzEgcGVyY2VudCBvZiBQcm90ZXN0YW50cyBhbmQgQ2F0
aG9saWNzLiBBbWVyaWNhbiBNdXNsaW1zIGFyZSBhbHNvIG1vcmUgZmF2b3JhYmxlIHRvIHNhbWUt
c2V4IG1hcnJpYWdlIHRoYW4gZXZhbmdlbGljYWwgQ2hyaXN0aWFucyBhcmUuPC9wPjxwPlRoZSBm
ZWFyIHRoYXQgZm9yZWlnbmVycyB3aWxsIHBvaXNvbiBvdXIgY3VsdHVyZSBvciBkZXN0cm95IG91
ciBnb3Zlcm5tZW50IGhhcyBubyBiYXNpcyBpbiBleHBlcmllbmNlLiAmIzgyMjA7QmFzaWMgaW5k
aWNhdG9ycyBvZiBhc3NpbWlsYXRpb24sIGZyb20gbmF0dXJhbGl6YXRpb24gdG8gRW5nbGlzaCBh
YmlsaXR5LCBhcmUgaWYgYW55dGhpbmcgc3Ryb25nZXIgbm93IHRoYW4gdGhleSB3ZXJlIGEgY2Vu
dHVyeSBhZ28sJiM4MjIxOyBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFdhc2hpbmd0b24gc2Nob2xhciBKYWNvYiBW
aWdkb3IgaGFzIHdyaXR0ZW4gYWJvdXQgSGlzcGFuaWNzLiAmIzgyMjA7TXVzbGltIGltbWlncmFu
dHMgaW4gdGhlIFUuUy4gYXJlIGhpZ2hseSBhc3NpbWlsYXRlZCwgcHJlc2VudGluZyBhIHN0cm9u
ZyBjb250cmFzdCB3aXRoIE11c2xpbXMgaW4gbW9zdCBFdXJvcGVhbiBjb3VudHJpZXMsJiM4MjIx
OyBoZSB0b2xkIG1lLjwvcD48cD5UaGUgdmFzdCBtYWpvcml0eSBvZiB0b2RheSYjODIxNztzIGlt
bWlncmFudHMsIGl0JiM4MjE3O3MgY2xlYXIsIGNhbiBiZSBleHBlY3RlZCB0byB1cGhvbGQgb3Vy
IGJlc3QgcG9saXRpY2FsIGlkZWFscyBhbmQgY3VsdHVyYWwgdHJhZGl0aW9ucy4gS2luZyBhbmQg
QmFubm9uPyBOb3Qgc28gbXVjaC48L3A+PHA+Q2hhcG1hbiBpcyBhIENoaWNhZ28gVHJpYnVuZSBj
b2x1bW5pc3QuIEhlIGJsb2dzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY2hpY2Fnb3RyaWJ1bmUu
Y29tL25ld3Mvb3Bpbmlvbi9jaGFwbWFuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5jaGlj
YWdvdHJpYnVuZS5jb20vbmV3cy9vcGluaW9uL2NoYXBtYW48L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3
aXR0ZXI6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGV2ZUNoYXBtYW4xMyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7U3RldmVDaGFwbWFuMTMmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.