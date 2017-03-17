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Steve Chapman: Immigrants tell our story

By Steve Chapman
Chicago Tribune

Published: March 17, 2017 - 08:38 PM
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WASHINGTON: The Lord giveth and the Lord taketh away, but for governments it’s not that easy. Once something is given — say, health insurance coverage to 20 million Americans — you take it away at your peril. This is true for any government benefit, but especially for health care. There’s a reason not one Western democracy with some system of national health care has ever abolished it.

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