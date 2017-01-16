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Steve Chapman: Surprising truths about gun silencers

By Steve Chapman
Chicago Tribune

Published: January 16, 2017 - 06:35 PM

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