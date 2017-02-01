Steve Hoffman: An ambitious Jim Renacci faces barriers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SmltIFJlbmFjY2kgZm9yIGdvdmVybm9yPyBUaGUgV2Fkc3dvcnRoIFJlcHVibGljYW4sIG5v
dyBpbiBoaXMgZm91cnRoIHRlcm0gaW4gdGhlIFUuUy4gSG91c2UsIHJlY2VudGx5IGFpcmVkIHRl
bGV2aXNpb24gYWRzIGFpbWVkIGF0IGJvb3N0aW5nIGhpcyBuYW1lIHJlY29nbml0aW9uIHN0YXRl
d2lkZS4gSW4gdGhlIGFkcywgUmVuYWNjaSBlbXBoYXNpemVzIGhpcyBidXNpbmVzcyBiYWNrZ3Jv
dW5kIGFuZCBmcnVzdHJhdGlvbiB3aXRoICYjODIyMDtjYXJlZXIgcG9saXRpY2lhbnMuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5XZWFyaW5nIHNhZmV0eSBnbGFzc2VzIGFuZCBjbHV0Y2hpbmcgYSB0b29sIGJveCBh
bmQgYSBoYXJkIGhhdCwgaGUgdXJnZXMgYW4gZW5kIHRvICYjODIyMDt1c2VsZXNzIHJlZ3VsYXRp
b25zLCYjODIyMTsgJiM4MjIwO2hpZ2ggdGF4ZXMmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7T2JhbWFjYXJl
LiYjODIyMTsgTWVhbndoaWxlLCB3b3JrZXJzIHRlYXIgZG93biB3YWxscyByZXByZXNlbnRpbmcg
dGhlIGJhcnJpZXJzIFJlbmFjY2kgc2F5cyBhcmUgJiM4MjIwO2hvbGRpbmcgb3VyIGVjb25vbXkg
YmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBhZHMgZG9uJiM4MjE3O3QgbWVudGlvbiBhIHBhcnRpY3Vs
YXIgb2ZmaWNlLCBidXQgUmVuYWNjaSBzcG9rZXNtYW4gSmFtZXMgU2xlcGlhbiBoYXMgY29uZmly
bWVkIHRoYXQgY29udmVyc2F0aW9ucyB3aXRoIGNvdW50eSBwYXJ0eSBvZmZpY2lhbHMgYW5kIGRv
bm9ycyBoYXZlIGZvY3VzZWQgb24gbmV4dCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgcmFjZSBmb3IgZ292ZXJub3Iu
PC9wPjxwPklmIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgcGxhbiwgdGhlIGFkcyBhcmUgYm90aCBhIHJlY29n
bml0aW9uIG9mIGhvdyBkaWZmaWN1bHQgaXQgd291bGQgYmUgdG8gbWFrZSB0aGUgbGVhcCB0byBz
dGF0ZXdpZGUgb2ZmaWNlIGluIHN1Y2ggYSBsYXJnZSwgZGl2ZXJzZSBzdGF0ZSwgYW5kIGEgaGlu
dCBhdCBob3cgUmVuYWNjaSBtaWdodCB0YWtlIG9uIGhpcyBSZXB1YmxpY2FuIHJpdmFscyBpbiBh
IHByaW1hcnkuPC9wPjxwPiBBbGwgdGhyZWUgb2YgaGlzIHBvc3NpYmxlIHByaW1hcnkgb3Bwb25l
bnRzLCBNaWtlIERlV2luZSwgSm9uIEh1c3RlZCBhbmQgTWFyeSBUYXlsb3IsIGFyZSBwb2xpdGlj
YWwgdmV0ZXJhbnMuPC9wPjxwPkJ5IGVtcGhhc2l6aW5nIGhpcyBidXNpbmVzcyBiYWNrZ3JvdW5k
LCBSZW5hY2NpLCAgYXBwZWFycyB0byBiZSBjYXN0aW5nIGhpbXNlbGYgaW4gdGhlIHJvbGUgb2Yg
RG9uYWxkIFRydW1wLCB3aG8gd29uIE9oaW8gYnkgYSBzdXJwcmlzaW5nIDggcGVyY2VudGFnZSBw
b2ludHMuIER1cmluZyB0aGUgY2FtcGFpZ24sIFJlbmFjY2kgZW1lcmdlZCBhcyBhIGtleSBzdXJy
b2dhdGUgZm9yIHRoZSBOZXcgWW9yayByZWFsIGVzdGF0ZSB0eWNvb24uPC9wPjxwPkl0IHVzZWQg
dG8gYmUgYWNjZXB0ZWQgd2lzZG9tIGluIE9oaW8gdGhhdCB0byB3aW4gYSBzdGF0ZXdpZGUgb2Zm
aWNlLCBvbmUgZmlyc3QgaGFkIHRvIHN1ZmZlciBhdCBsZWFzdCBvbmUgZGVmZWF0LiBUaGF0IGly
b25jbGFkIHJ1bGUgaGFzIGVhc2VkIHNvbWV3aGF0LCBidXQgdGhlIHVuZGVybHlpbmcgcG9pbnQg
cmVtYWlucyB2YWxpZDogVGVsZXZpc2lvbiwgYWx0aG91Z2ggaW1wb3J0YW50LCBjYW5ub3QgZHVw
bGljYXRlIHRoZSBlZmZlY3Qgb2YgbW9udGhzIGFuZCBtb250aHMgb24gdGhlIGNhbXBhaWduIHRy
YWlsLCBjb3ZlcmluZyB0ZXJyaXRvcnkgZnJvbSB0aGUgZmxhdCBmYXJtbGFuZHMgYWxvbmcgdGhl
IEluZGlhbmEgYm9yZGVyIHRvIHRoZSBoaWxscyBvZiBBcHBhbGFjaGlhIGFuZCB0aGUgYmlnIGlu
ZHVzdHJpYWwgY2l0aWVzLiBPaGlvIHZvdGVycyBhcmUgdXNlZCB0byBzZWVpbmcgY2FuZGlkYXRl
cyB1cCBjbG9zZSBhbmQgcGVyc29uYWwuPC9wPjxwPklmIFJlbmFjY2kgd2FudHMgdG8gdXNlIHRl
bGV2aXNpb24gdG8gZ2FpbiBuYW1lIHJlY29nbml0aW9uLCBoZSB3aWxsIGhhdmUgdG8gc3BlbmQs
IGFuZCBzcGVuZCBzb21lIG1vcmUuIFJlY2VudCBwb2xsaW5nIG9mIGxpa2VseSBSZXB1YmxpY2Fu
IHZvdGVycyBieSBBbWVyaWNhbiBGcmVlZG9tIEJ1aWxkZXJzLCBhIFJlcHVibGljYW4tbGVhbmlu
ZyBub25wcm9maXQsIHNob3dzIFJlbmFjY2kgd2l0aCB0aGUgbG93ZXN0IG5hbWUgcmVjb2duaXRp
b24gYW1vbmcgbGlrZWx5IEdPUCBjb21wZXRpdG9ycy4gUG9sbGluZyBmb3VuZCA3MSBwZXJjZW50
IGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IGhpbS48L3A+PHA+SW4gY29udHJhc3QsIG9ubHkgZml2ZSBwZXJj
ZW50IHdlcmUgbm90IGZhbWlsaWFyIHdpdGggRGVXaW5lLCBPaGlvIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwg
YW5kIGEgZm9ybWVyIFUuUy4gc2VuYXRvciBhbmQgbGlldXRlbmFudCBnb3Zlcm5vci48L3A+PHA+
SHVzdGVkLCBPaGlvIHNlY3JldGFyeSBvZiBzdGF0ZSBhbmQgYSBmb3JtZXIgc3RhdGUgbGVnaXNs
YXRpdmUgbGVhZGVyLCB3YXMgbm90IHJlY29nbml6ZWQgYnkgYWJvdXQgb25lLXRoaXJkIG9mIHRo
ZSByZXNwb25kZW50cywgYW5kIFRheWxvciwgbGlldXRlbmFudCBnb3Zlcm5vciBhbmQgZm9ybWVy
IHN0YXRlIGF1ZGl0b3IsIHdhcyBub3QgcmVjb2duaXplZCBieSA1NyBwZXJjZW50LjwvcD48cD5J
biBhIGZvdXItd2F5IHJhY2UsIERlV2luZSBsZWFkcyB3aXRoIDQ3IHBlcmNlbnQsIGZvbGxvd2Vk
IGJ5IEh1c3RlZCBhdCAxOCBwZXJjZW50LCBUYXlsb3IgYXQgMTAgcGVyY2VudCBhbmQgUmVuYWNj
aSBhdCAyIHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPlJlbmFjY2kgZG9lcyBoYXZlIGRlZXAgcG9ja2V0cy4gSGlz
IGxhdGVzdCBmaWxpbmcgd2l0aCB0aGUgRmVkZXJhbCBFbGVjdGlvbiBDb21taXNzaW9uIHNob3dz
IGEgYmFsYW5jZSBvZiBhYm91dCAkNzQ2LDAwMCwgYnV0IHRoYXQgY2Fubm90IGJlIHJvbGxlZCBv
dmVyIGludG8gYSBndWJlcm5hdG9yaWFsIGNhbXBhaWduIGZ1bmQuIFN0aWxsLCBSZW5hY2NpIGlz
IG9uZSBvZiB0aGUgd2VhbHRoaWVzdCBtZW1iZXJzIG9mIENvbmdyZXNzLCB3aXRoIGEgbmV0IHdv
cnRoIG9mIGFib3V0ICQzMiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5Xb3VsZCB0aGF0IHNjYXJlIGF3YXkgRGVX
aW5lIGFuZCBIdXN0ZWQ/IE5vdCBsaWtlbHkuIEVhY2ggaGFzIGFib3V0ICQyLjUgbWlsbGlvbiBp
biBjYW1wYWlnbiBjYXNoLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlaXIgbGF0ZXN0IHN0YXRlIHJlcG9ydHMu
IFRheWxvciBoYXMgYWJvdXQgJDkyNywwMDAsIGJ1dCBpdCBpcyBpbiBhIHN1cGVyIFBBQyBhbmQg
Y291bGQgbm90IGJlIHNwZW50IGluIGNvb3JkaW5hdGlvbiB3aXRoIGEgZ3ViZXJuYXRvcmlhbCBj
YW1wYWlnbi48L3A+PHA+T25lIHN0cmF0ZWd5IGZvciBSZW5hY2NpIHdvdWxkIGJlIHRvIGhhbmcg
aW4gdGhlcmUgbG9uZyBlbm91Z2ggdG8gc2VlIGlmIERlV2luZSBhbmQgSHVzdGVkIHNwbGl0IHRo
ZSBlc3RhYmxpc2htZW50IFJlcHVibGljYW5zIGVub3VnaCB0byBnaXZlIGhpbSBhbiBvcGVuaW5n
IHRvIHJhbGx5IFRydW1wIHN1cHBvcnRlcnMuPC9wPjxwPlJlbmFjY2kmIzgyMTc7cyBvdGhlciBv
cHRpb24gd291bGQgYmUgdG8gcnVuIGZvciB0aGUgVS5TLiBTZW5hdGUgbmV4dCB5ZWFyLCBidXQg
dGhhdCB3b3VsZCBpbnZvbHZlIGEgcHJpbWFyeSBhZ2FpbnN0IEpvc2ggTWFuZGVsLCBPaGlvIHRy
ZWFzdXJlciwgYW5kIHRoZW4gYSBiYXR0bGUgd2l0aCB0d28tdGVybSBEZW1vY3JhdGljIGluY3Vt
YmVudCBTaGVycm9kIEJyb3duLCBhIGZpZXJ5IHBvcHVsaXN0LjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGVh
cmx5LCBvZiBjb3Vyc2UuIE5vbmUgb2YgdGhlIGNhbmRpZGF0ZXMgZm9yIDIwMTggaGFzIHN0YXJ0
ZWQgc2VyaW91cyBjYW1wYWlnbmluZy4gVGhhdCBzYWlkLCBSZW5hY2NpJiM4MjE3O3Mgc3RhdGV3
aWRlIGFtYml0aW9ucyBmYWNlIGJhcnJpZXJzIGEgbG90IHRvdWdoZXIgdGhhbiB0aGUgc2hlZXRy
b2NrIHdhbGxzIGluIGhpcyByZWNlbnQgYWRzLiAgPC9wPjxwPkhvZmZtYW4gaXMgYSBCZWFjb24g
Sm91cm5hbCBlZGl0b3JpYWwgd3JpdGVyLiBIZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3
NDAgb3IgZW1haWxlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c2xob2ZmbWFuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5zbGhvZmZtYW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.