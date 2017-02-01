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Steve Hoffman: An ambitious Jim Renacci faces barriers

By Steve Hoffman
Beacon Journal editorial writer

Published: February 1, 2017 - 06:58 PM
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U.S. Rep. Jim Renacci, R-Ohio, at the Auto Show in Cleveland, March 6, 2015. (AP Photo/Mark Duncan)


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