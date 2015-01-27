Tim Ryan: Why I changed my thinking on abortion

PHA+VGhlcmUgYXJlIG1hbnkgZmFjdG9ycyBpbnZvbHZlZCB3aGVuIGEgd29tYW4gZGVjaWRlcyB0
byBlbmQgYSBwcmVnbmFuY3ksIGFuZCBvdmVyIHRoZSBwYXN0IDE0IHllYXJzIGluIHBvbGl0aWNh
bCBvZmZpY2UsIEkgaGF2ZSBnYWluZWQgYSBkZWVwZXIgdW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiB0aGUgY29t
cGxleGl0aWVzIGFuZCBlbW90aW9ucyB0aGF0IGFjY29tcGFueSB0aGUgZGlmZmljdWx0IGRlY2lz
aW9ucyB0aGF0IHdvbWVuIGFuZCBmYW1pbGllcyBtYWtlIHdoZW4gY29uZnJvbnRlZCB3aXRoIHRo
ZXNlIHNpdHVhdGlvbnMuPC9wPjxwPkkgd2FzIGVsZWN0ZWQgdG8gcG9saXRpY2FsIG9mZmljZSBh
dCBhIHlvdW5nIGFnZSwgYW5kIGJlaW5nIHJhaXNlZCBpbiBhIENhdGhvbGljIGhvdXNlaG9sZCwg
YWx3YXlzIGNvbnNpZGVyZWQgbXlzZWxmIHByby1saWZlLiBNeSBmYWl0aCBpcyBpbXBvcnRhbnQg
dG8gbWUsIGFuZCBsaWtlIG1hbnkgQ2F0aG9saWNzIEkgc3RyaXZlIHRvIGFkaGVyZSB0byBpdHMg
cHJpbmNpcGxlcywgZXNwZWNpYWxseSBvbmUgb2YgdGhlIGVzc2VudGlhbCBhbmQgaGlnaGVzdCB0
ZWFjaGluZ3Mgb2YgJiM4MjIwO2p1ZGdlIG5vdCwgbGVzdCB5ZSBiZSBqdWRnZWQuJiM4MjIxOyBJ
JiM4MjE3O3ZlIGhlYXJkIGZpcnN0aGFuZCBmcm9tIHdvbWVuIG9mIGFsbCBhZ2VzLCByYWNlcyBh
bmQgc29jaW9lY29ub21pYyBiYWNrZ3JvdW5kcyBhYm91dCB0aGUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyBhbmQg
aGFyZHNoaXBzIHRoYXQgYWNjb21wYW55IHRoaXMgcGVyc29uYWwgY2hvaWNlLCB3aGljaCB3ZSBz
aG91bGQgbm90IGp1ZGdlLjwvcD48cD5JIGhhdmUgc2F0IHdpdGggd29tZW4gZnJvbSBPaGlvIGFu
ZCBhY3Jvc3MgdGhlIG5hdGlvbiBhbmQgaGVhcmQgdGhlbSB0YWxrIGFib3V0IHRoZWlyIHZhcnlp
bmcgZXhwZXJpZW5jZXM6IGFidXNpdmUgcmVsYXRpb25zaGlwcywgZmluYW5jaWFsIGhhcmRzaGlw
LCBoZWFsdGggc2NhcmVzLCByYXBlIGFuZCBpbmNlc3QuIFRoZXJlIGFyZSBlbmRsZXNzIHN0b3Jp
ZXMgYWJvdXQgd29tZW4gaW4gdHJvdWJsaW5nIHNpdHVhdGlvbnMgJiM4MjEyOyB0aGUgd29tYW4g
d2hvIGJlY2FtZSBwcmVnbmFudCBhbmQgaGFzIGEgdmlvbGVudCBzcG91c2U7IHRoZSB3b21hbiB3
aG8gbG9zdCBoZXIgam9iIGFuZCBpcyB1bmFibGUgdG8gYWZmb3JkIGFub3RoZXIgY2hpbGQ7IG9y
IHRoZSB1bmRlcmFnZSBnaXJsIHdvcnJpZWQgc2hlJiM4MjE3O2xsIGJlIHRocm93biBvdXQgb2Yg
aGVyIGhvdXNlIGlmIHNoZSByZXZlYWxzIGhlciBwcmVnbmFuY3kuPC9wPjxwPlRoZXNlIGFyZSBq
dXN0IGEgZmV3IG9mIHRoZSBtYW55IHN0b3JpZXMgSSBoYXZlIGhlYXJkLiBFYWNoIG9mIHRoZXNl
IHdvbWVuIGxpdmVkIHRocm91Z2ggZGlmZmljdWx0IGFuZCBwZXJzb25hbCBzaXR1YXRpb25zIHdp
dGggZmV3IG9wdGlvbnMgYW5kIG5vIGNsZWFyIHBhdGggdG8gdGFrZS4gVGhpcyBpcyB3aHkgdGhl
cmUgaXMgbm8gZWFzeSBhbnN3ZXIuPC9wPjxwPlRoZXNlIHdvbWVuIGdhdmUgbWUgYSBiZXR0ZXIg
dW5kZXJzdGFuZGluZyBvZiBob3cgY29tcGxleCBhbmQgZGlmZmljdWx0IGNlcnRhaW4gc2l0dWF0
aW9ucyBjYW4gYmVjb21lLiBBbmQgd2hpbGUgdGhlcmUgYXJlIHBlb3BsZSBvZiBnb29kIGNvbnNj
aWVuY2Ugb24gYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGlzIGFyZ3VtZW50LCBvbmUgdGhpbmcgaGFzIGJlY29t
ZSBhYnVuZGFudGx5IGNsZWFyIHRvIG1lOiB0aGUgaGVhdnkgaGFuZCBvZiBnb3Zlcm5tZW50IG11
c3Qgbm90IG1ha2UgdGhpcyBkZWNpc2lvbiBmb3Igd29tZW4gYW5kIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5B
cyBteSBmcmllbmQgYW5kIGNvbGxlYWd1ZSBVLlMuIFJlcC4gUm9zYSBEZUxhdXJvIHNheXMsICYj
ODIyMDtOb2JvZHkgY2VsZWJyYXRlcyBhYm9ydGlvbi4mIzgyMjE7IE5vIHdvbWFuIG1ha2VzIHRo
aXMgZGVjaXNpb24gbGlnaHRseS4gRWFjaCBhbmQgZXZlcnkgQW1lcmljYW4gZGVzZXJ2ZXMgdGhl
IHJpZ2h0IHRvIGRlYWwgd2l0aCB0aGVzZSBkaWZmaWN1bHQgc2l0dWF0aW9ucyBpbiBjb25zdWx0
YXRpb24gd2l0aCB0aGVpciBmYW1pbGllcywgY2xvc2UgZnJpZW5kcyBvciByZWxpZ2lvdXMgYWR2
aXNlcnMuIE5vIGZlZGVyYWwgb3Igc3RhdGUgbGF3IGJhbm5pbmcgYWJvcnRpb24gY2FuIGhvbmVz
dGx5IGFuZCBmYWlybHkgdGFrZSBpbnRvIGFjY291bnQgdGhlIHZhcmlvdXMgY2lyY3Vtc3RhbmNl
cyB0aGF0IG1ha2UgZWFjaCBkZWNpc2lvbiB1bmlxdWUuPC9wPjxwPldoZXJlIGdvdmVybm1lbnQg
ZG9lcyBoYXZlIHRoZSBhYmlsaXR5IHRvIHBsYXkgYSBzaWduaWZpY2FudCByb2xlIGlzIGluIGdp
dmluZyB3b21lbiBhbmQgZmFtaWxpZXMgdGhlIHRvb2xzIHRoZXkgbmVlZCB0byBwcmV2ZW50IHVu
aW50ZW5kZWQgcHJlZ25hbmNpZXMgYnkgZXhwYW5kaW5nIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgYWNjZXNzIHRv
IGNvbnRyYWNlcHRpb24uIFdlIG11c3QgZ2V0IHBhc3QgdGhlIGlnbm9yYW5jZSwgZmVhciBhbmQg
JiM4MjEyOyB5ZXMgJiM4MjEyOyBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBhZ2FpbnN0IHdvbWVuIHRoYXQgbGVh
ZCB0byByZXN0cmljdGlvbnMgb24gY29udHJhY2VwdGlvbiBhbmQgYWdlLWFwcHJvcHJpYXRlIHNl
eCBlZHVjYXRpb24uPC9wPjxwPk9ubHkgdGhlbiBjYW4gd2UgaG9wZSB0byBjb250aW51ZSB0byBt
YWtlIHNpZ25pZmljYW50IGFkdmFuY2VzIGluIHdoYXQgc2hvdWxkIGJlIG91ciB0cnVlLCBzaGFy
ZWQgb2JqZWN0aXZlOiByZWR1Y2luZyB0aGUgbnVtYmVyIG9mIHVuaW50ZW5kZWQgcHJlZ25hbmNp
ZXMsIHdoaWNoIG1ha2UgdXAgdGhlIHZhc3QgbWFqb3JpdHkgb2YgYWJvcnRpb25zLiBJc24mIzgy
MTc7dCB0aGF0IGEgc2ltcGxlIGFwcHJvYWNoIG9uIHdoaWNoIHdlIGFsbCBjb3VsZCBhZ3JlZT8g
VGhpcyBpcyBub3QgYSBwYXJ0aXNhbiBpc3N1ZSwgYnV0IGluc3RlYWQgYSBwZXJzb25hbCBvbmUu
PC9wPjxwPkR1cmluZyBteSB0aW1lIGluIENvbmdyZXNzLCBJIGhhdmUgYXV0aG9yZWQgYW5kIHN1
cHBvcnRlZCBtYW55IHByb3Bvc2FscyB0byBoZWxwIHdvbWVuIHByZXZlbnQgdW5wbGFubmVkIHBy
ZWduYW5jaWVzLCBzdXBwb3J0IHByZXZlbnRpb24gZWR1Y2F0aW9uLCB0ZWFjaCB0ZWVucyBhYm91
dCB2YWx1ZXMgYW5kIGhlYWx0aHkgcmVsYXRpb25zaGlwcyBhbmQgZW5zdXJlIGFjY2VzcyB0byBj
b250cmFjZXB0aW9uIGJ5IGluY3JlYXNpbmcgZnVuZGluZyBmb3IgZmFtaWx5IHBsYW5uaW5nIHBy
b2dyYW1zLiBXZSBjYW4gYWxsIGNvbWUgdG9nZXRoZXIgJiM4MjEyOyBSZXB1YmxpY2FucywgRGVt
b2NyYXRzIGFuZCBpbmRlcGVuZGVudHMgJiM4MjEyOyB0byBjcmVhdGUgYSBjb21wcmVoZW5zaXZl
IGFuZCBjb21tb24tc2Vuc2UgbGVnaXNsYXRpdmUgYWdlbmRhIHRoYXQgZW5zdXJlcyBuZXcgbW90
aGVycyBoYXZlIGFjY2VzcyB0byBhZmZvcmRhYmxlIGhlYWx0aCBjYXJlLCBob3VzaW5nIGFuZCBo
ZWFsdGh5IGZvb2QuIEl0IGlzIG15IGhvcGUgdGhhdCB0aHJvdWdoIHRoZXNlIGVmZm9ydHMgYWJv
cnRpb25zIHdpbGwgcmFyZWx5IGJlIG5lY2Vzc2FyeS48L3A+PHA+T24gSnVuZSAxMiwgMjAxNCwg
bXkgd2lmZSBhbmQgSSB3ZXJlIGJsZXNzZWQgd2hlbiBvdXIgc29uLCBCcmFkeSBaZXR0cyBSeWFu
LCBjYW1lIGludG8gdGhlIHdvcmxkLiBXaXRoIHRoZSBiaXJ0aCBvZiB0aGlzIGhlYWx0aHkgYmFi
eSBib3ksIG91ciBsaXZlcyB3ZXJlIGZvcmV2ZXIgY2hhbmdlZC4gSSYjODIxNzttIG1pbmRmdWwg
dGhhdCBteSB3aWZlIGFuZCBJIHdlcmUgZm9ydHVuYXRlIGVub3VnaCB0byBicmluZyBCcmFkeSBp
bnRvIGEgcHJlcGFyZWQgZmFtaWx5IGZ1bGwgb2YgbG92ZSBhbmQgZGV2b3Rpb24uPC9wPjxwPldo
aWxlIEkgd2lzaCB0aGF0IGZvciBldmVyeSBjaGlsZCBhbmQgZXZlcnkgZmFtaWx5LCBJIGtub3cg
aXQgaXMgbm90IGFsd2F5cyB0aGUgY2FzZS4gU29tZSBjb3VwbGVzIGFyZSB1bnByZXBhcmVkIHRv
IGJlY29tZSBwYXJlbnRzIGF0IHRoYXQgbW9tZW50LCBhbmQgc29tZSBmYW1pbGllcyB3aG8gYXJl
IGxvb2tpbmcgZm9yd2FyZCB0byBhIGNoaWxkIG1heSBleHBlcmllbmNlIGNvbXBsaWNhdGlvbnMg
ZHVyaW5nIHRoZSBwcmVnbmFuY3kuIEFsbCB0aGVzZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzICYjODIxMjsgYW5k
IG1hbnkgbW9yZSAmIzgyMTI7IHJlcXVpcmUgdG91Z2ggZGVjaXNpb25zLiBUaGVyZSBhcmUgdG9v
IG1hbnkgc2NlbmFyaW9zLCB0b28gbWFueSB2YXJpYWJsZXMgYW5kIHRvbyBtdWNoIGNvbXBsZXhp
dHkgZm9yIHByZWduYW5jeSB0byBiZSBhbnl0aGluZyBidXQgYSBwZXJzb25hbCBkZWNpc2lvbi48
L3A+PHA+VG9kYXksIEkgYW0gYSA0MS15ZWFyLW9sZCBmYXRoZXIgYW5kIGh1c2JhbmQgd2hvc2Ug
ZmVlbGluZ3Mgb24gdGhpcyBpc3N1ZSBoYXZlIGNoYW5nZWQuIEkgaGF2ZSBjb21lIGEgbG9uZyB3
YXkgc2luY2UgYmVpbmcgYSBzaW5nbGUsIDI2LXllYXItb2xkIHN0YXRlIHNlbmF0b3IsIGFuZCBJ
IGFtIG5vdCBhZnJhaWQgdG8gc2F5IHRoYXQgbXkgcG9zaXRpb24gaGFzIGV2b2x2ZWQgYXMgbXkg
ZXhwZXJpZW5jZXMgaGF2ZSBicm9hZGVuZWQsIGRlZXBlbmVkIGFuZCBiZWNvbWUgbW9yZSBwZXJz
b25hbC4gQW5kIHdoaWxlIEkgaGF2ZSBkZWVwIHJlc3BlY3QgZm9yIHBlb3BsZSBvbiBib3RoIHNp
ZGVzIG9mIHRoaXMgY29udmVyc2F0aW9uLCBJIHdvdWxkIGJlIGFiYW5kb25pbmcgbXkgb3duIGNv
bnNjaWVuY2UgYW5kIGp1ZGdtZW50IGlmIEkgaGVsZCBhIHBvc2l0aW9uIHRoYXQgSSBubyBsb25n
ZXIgYmVsaWV2ZWQgYXBwcm9wcmlhdGUuPC9wPjxwPkkgaGF2ZSBjb21lIHRvIGJlbGlldmUgdGhh
dCB3ZSBtdXN0IHRydXN0IHdvbWVuIGFuZCBmYW1pbGllcyAmIzgyMTI7IG5vdCBwb2xpdGljaWFu
cyAmIzgyMTI7IHRvIG1ha2UgdGhlIGJlc3QgZGVjaXNpb24gZm9yIHRoZWlyIGxpdmVzLjwvcD48
cD5SeWFuLCBhIERlbW9jcmF0LCByZXByZXNlbnRzIHRoZSAxM3RoIFUuUy4gSG91c2UgRGlzdHJp
Y3QuIEl0IGluY2x1ZGVzIFlvdW5nc3Rvd24sIFdhcnJlbiwgUmF2ZW5uYSBhbmQgcGFydCBvZiBB
a3Jvbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.