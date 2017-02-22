All CATEGORIES
☰ Menu

Trudy Rubin: In McMaster, Trump makes the right choice

By Trudy Rubin
Philadelphia Inquirer

Published: February 22, 2017 - 06:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump (right) speaks as Army Lt. Gen. H.R. McMaster (left) listens at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla. on Monday where Trump announced that McMaster will be the new national security adviser. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN EDITORIAL

hoffman22 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Jeff Fusco wants a clerical job

Off-year elections around here are developing a reputation for focusing much attention on what are purely administrative positions that rarely attract any public interest. The jobs in question involve running a court clerk’s office, of which there are four, three at the municipal court level (Stow, Akron and Barberton) and one for Summit County courts.

rubin23cut
Trudy Rubin: In McMaster, Trump makes the right choice
Norton takes the lead
ramp22
Trump chooses expedience-based budgeting
Letters to the editor: Right to work harms workers and leadership failure at Summa — Feb. 22
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next