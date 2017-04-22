All CATEGORIES
☰ Menu

Trudy Rubin: Not a Turk worth flattering

By Trudy Rubin
Philadelphia Inquirer

Published: April 22, 2017 - 07:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Saturday, April 15, 2017 photo, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan talks to supporters during the last rally ahead of Sunday's referendum, in Istanbul. Few men can claim to have dominated politics in Turkey - or polarized his people - as much as Erdogan, the 63-year-old president who has urged his nation to approve reforms that will greatly expand his powers. (AP Photo/Lefteris Pitarakis, file)


MORE IN EDITORIAL

Letters to the editor: Excessive rates in Akron and troubled FirstEnergy plants — April 23

Akron’s population has been in decline for many years. The city is attempting to deal with this by proposing a tax abatement program (‘‘Akron and the abatement option,’’ April 13 editorial).

thomp23
Kevin Thompson: Why early learning matters
rubin23
Trudy Rubin: Not a Turk worth flattering
gerson23
Michael Gerson: How Trump critics hurt their Trump critique
Beware of state lawmakers helping charter schools duck accountability
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next