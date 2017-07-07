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Trudy Rubin: Trump’s disturbing speech in Warsaw

By Trudy Rubin
Philadelphia Inquirer

Published: July 7, 2017 - 07:35 PM
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U.S. President Donald Trump delivers a speech in Krasinski Square, back dropped by the monument commemorating the 1944 Warsaw Uprising against the Nazis, in Warsaw, Poland, Thursday, July 6, 2017. (AP Photo/Alik Keplicz)


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