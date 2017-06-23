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Virginia Heffernan: How the iPhone came to own us

By Virginia Heffernan
Los Angeles Times

Published: June 23, 2017 - 07:11 PM

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Letters to the editor: June 24 — Religion flourishes behind a wall and Progressive Democrats deplore gun violence

As an American, I can no longer tolerate political candidates trumpeting their religion, let alone elected officials making their Christian faith relevant to their office, and neither should you, no matter how much your religious faith means.

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