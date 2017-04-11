Letters to the editor: Don’t discard consent decrees; Senate needs compromise — April 12

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Npb25zIGhhcyBvcmRlcmVkIGEgcmV2aWV3IG9m
IEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBhZ3JlZW1lbnRzIHdpdGggbWFueSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQg
YWdlbmNpZXMuIFRoaXMgcmVmbGVjdHMgYW4gZW1waGFzaXMgb24gbGF3IGFuZCBvcmRlciBoZSBz
aGFyZXMgd2l0aCB0aGUgcHJlc2lkZW50LiBJdCYjODIxNztzIGFsc28gYSBzaWduIG9mIGFuIGFi
YW5kb25tZW50IG9mIGp1c3RpY2UtZm9jdXNlZCBjb25zZW50IGRlY3JlZXMgd2l0aCB0cm91Ymxl
ZCBwb2xpY2UgZGVwYXJ0bWVudHMuPC9wPjxwPlNlc3Npb25zIGNhbGxlZCBmb3IgYW4gZXhhbWlu
YXRpb24gb2Ygd2hldGhlciBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgcHJvZ3JhbXMgYWRoZXJlIHRvIFRydW1w
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHByaW5jaXBsZXMsIGluY2x1ZGluZyBvbmUgc3RhdGluZyB0aGF0ICYj
ODIyMDt0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBtaXNkZWVkcyBvZiBiYWQgYWN0b3JzIHNob3VsZCBub3QgaW1w
dWduJiM4MjIxOyB0aGUgd29yayBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgcGVyZm9ybSAmIzgyMjA7aW4ga2Vl
cGluZyBBbWVyaWNhbiBjb21tdW5pdGllcyBzYWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGFkbWluaXN0
cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgcHJpbmNpcGxlcyBpZ25vcmUgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBub3QgYWxsIHBv
bGljZSBkZXBhcnRtZW50IHByb2JsZW1zIGFyZSB0aGUgcmVzdWx0IG9mICYjODIyMDtpbmRpdmlk
dWFsIG1pc2RlZWRzLiYjODIyMTsgU29tZXRpbWVzIHRoZXkgcmVmbGVjdCBzeXN0ZW1pYyBwcm9i
bGVtcyB0aGF0IHJlc3VsdCBpbiB0cmFtcGxlZCBpbmRpdmlkdWFsIHJpZ2h0cyBhbmQgc3RyYWlu
ZWQgY29tbXVuaXR5IHJlbGF0aW9uc2hpcHMuPC9wPjxwPklnbm9yaW5nIHN5c3RlbWljIHByb2Js
ZW1zIHdvbiYjODIxNzt0IGVhc2UgcG9saWNlIHdvcmsgbm9yIGVuaGFuY2UgcG9saWNlIG1vcmFs
ZTsgaXQgb25seSBsZWFkcyB0byBpbmNyZWFzZWQgY29uZmxpY3Qgd2l0aCB0aG9zZSB0aGV5JiM4
MjE3O3JlIGNhbGxlZCB0byBzZXJ2ZS48L3A+PHA+Rm9ydHVuYXRlbHksIHBvbGljZSBkZXBhcnRt
ZW50cyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgaGF2ZSBleHByZXNzZWQgdGhlaXIgZGVzaXJlIHRvIGNv
bnRpbnVlIHRvIGhvbm9yIHRoZSBoYXJkLXdvbiB3aXNkb20gb2YgdGhlc2UgYWdyZWVtZW50cyAm
IzgyMTI7IHRoYXQgYXNzdXJpbmcgcmVzcGVjdCBhbmQganVzdGljZSBmb3IgZXZlcnkgaW5kaXZp
ZHVhbCBhbmQgZW5oYW5jaW5nIHBvbGljZSBtb3JhbGUgYXJlIG5vdCBtdXR1YWxseSBleGNsdXNp
dmUuPC9wPjxwPlNoZXJ5bCBNY01pbGxlbjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD48L3A+
PHA+Q29tcHJvbWlzZSBpcyAmIzgyMzI7bmVhcmx5IGEgbG9zdCBhcnQ8L3A+PHA+VGhlIGRpY3Rp
b25hcnkgZGVmaW5lcyBjb21wcm9taXNlIGFzICYjODIyMDtBIHNldHRsZW1lbnQgYnkgbXV0dWFs
IGNvbnNlbnQgcmVhY2hlZCBieSBjb25jZXNzaW9uIG9uIGJvdGggc2lkZXMuJiM4MjIxOyBUaHJv
dWdob3V0IGl0cyBoaXN0b3J5IHRoZSBVLlMuIFNlbmF0ZSBoYXMgb2Z0ZW4gaGVsZCBoZWF0ZWQg
Zmxvb3IgZGViYXRlcyBvbiBiaWxscyBwYXNzZWQgaW4gdGhlIEhvdXNlIG9mIFJlcHJlc2VudGF0
aXZlcy48L3A+PHA+VXBvbiByZWFjaGluZyBhbiBpbXBhc3NlLCBzZXZlcmFsIHNlbmF0b3JzIGZy
b20gYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYWlzbGUgd291bGQgbWVldCBwcml2YXRlbHksIGFncmVlIHRv
IG1lYW5pbmdmdWwgY29tcHJvbWlzZXMgYW5kIGRyYWZ0IGxlZ2lzbGF0aW9uIHRoYXQgd2FzIGFj
Y2VwdGFibGUgdG8gYSBtYWpvcml0eSBvZiBTZW5hdGUgYW5kLCBsYXRlciwgSG91c2UgbWVtYmVy
cy48L3A+PHA+UmVhY2hpbmcgY29tcHJvbWlzZSB3YXMgbm8gZWFzeSB0YXNrLiBTZW5hdG9ycyBv
ZiBjb3VyYWdlLCB3aG8gd2VyZSBkZWRpY2F0ZWQgdG8gc2VydmluZyBhbGwgb2YgQW1lcmljYSYj
ODIxNztzIGNpdGl6ZW5yeSwgc2V0IGFzaWRlIHBhcnRpc2FuIGlkZW9sb2d5IGFuZCB3b3JrZWQg
b24gc2VjdXJpbmcgY29tcHJvbWlzZSB3aXRob3V0IGZlYXIgb2YgYmVpbmcgdm90ZWQgb3V0IGJ5
IHRoZWlyIGNvbnN0aXR1ZW50cy4gSXQgd2FzIGV4cGVjdGVkIHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCBwdXQg
dGhlIG5lZWRzIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5IGJlZm9yZSB0aGVpciBwZXJzb25hbCBmZWVsaW5ncy4g
IEFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB0aGV5IGRpZC48L3A+PHA+VGhlIGN1cnJlbnQgU2VuYXRl
IGlzIHBvaXNvbmVkIGJ5IGEgdmlydWxlbnQgc3RyYWluIG9mIHBhcnRpc2FuIHBvbGl0aWNzLiBJ
cyBpdCBwb3NzaWJsZSBmb3IgdGhlIFNlbmF0ZSB0byByZWNvdmVyIGZyb20gdGhpcyBpbmZlY3Rp
b24/PC9wPjxwPlllcywgaWYgdGhlIGFydCBvZiBjb21wcm9taXNlIGlzIHNvbWVob3cgcmVib3Ju
LiBXaWxsIGl0IGhhcHBlbiBpbiB0aGUgZm9yZXNlZWFibGUgZnV0dXJlPyAgRG91YnRmdWwuPC9w
PjxwPkJvYiBCZWxmYW5jZTwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48cD4gICA8L3A+PHA+UGF5IHRheGVzPyAm
IzgyMzI7QnkgY2hvaWNlPC9wPjxwPlRoZSBsZXR0ZXIgd3JpdGVyIChBcHJpbCA3LCAmIzgyMTY7
JiM4MjE2O05vIG5lZWQgZm9yIHB1YmxpYyBtb25leSYjODIxNzsmIzgyMTc7KSB3aG8gc2FpZCBo
ZSBzaG91bGQgbm90IGJlIGV4cGVjdGVkIHRvIHBheSB0YXhlcyB0byBzdXBwb3J0IHN1Y2ggYSBi
YWQgdGhpbmcgYXMgUGxhbm5lZCBQYXJlbnRob29kIGlzIG9uIHRvIHNvbWV0aGluZyB3ZSBzaG91
bGQgZW1icmFjZS48L3A+PHA+V2Ugc2hvdWxkIG5vdCBoYXZlIHRvIHBheSB0YXhlcyBmb3IgdGhp
bmdzIHdlIGRvIG5vdCBsaWtlLiBUbyBzdWNoIGEgYnVmZmV0IG9mIHRoaW5ncyBJIHdvdWxkIGFk
ZCBib21iaW5nIG9mIGlubm9jZW50cyBpbiB0aGUgTWlkZGxlIEVhc3QuPC9wPjxwPkkgZG9uJiM4
MjE3O3Qgd2FudCB0byBwYXkgdGF4ZXMgdG8gcGF5IHRoZSBkZWJ0IG9mIHRoZSB3YXJzIGluIFZp
ZXRuYW0gYW5kIElyYXEuIEhlY2ssIEkgd291bGQgbGlrZSByZWxpZWYgZnJvbSBwYXlpbmcgZm9y
IHRoZSBib3JkZXIgd2FsbCwgRWR1Y2F0aW9uIFNlY3JldGFyeSBCZXRzeSBEZVZvcyYjODIxNzsg
c2VjdXJpdHksIG9yIGV2ZW4gc2Nob29sIHZvdWNoZXJzIGxvY2FsbHkuPC9wPjxwPlRoZXJlIGlz
IHN1Y2ggYSBzZWxlY3Rpb24gZm9yIHVzIGFsbC48L3A+PHA+SmFtZXMgRi4gV2hpdHRlbjwvcD48
cD5DYW5hbCBGdWx0b248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.